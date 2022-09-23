《德國之聲》專訪曹興誠：世界文明趨勢是走向獨立的，我站出來「抗共保台」給大家信心

文：德國之聲中文網

德國之聲：「捐出30億，3年內訓練300萬名勇士、30萬名神射手」，有人說你這樣的想法很天真，你的回應是什麼？

曹興誠：不會啊，現在這個計劃宣布之後，響應非常熱烈，大家都要報名，網上報名已經滿了。它現在剛起步、教師、師資什麼都還不夠。另外，神射手也很多人想要來參加，所以反應非常熱烈，它會慢慢地發酵，會達成。

德國之聲：有一些軍事專家講說，台灣是禁槍的社會，另外這是民間發起的，也不是政府發起的，要達到實際的效用，可能沒有這麼容易？

曹興誠：實際上我追求的效用，就說大家最重要是不要怕。你有沒有實際打靶過？實彈打靶打到最後是訓練一個膽氣。那個聲音、火花、後座力，你會需要一個膽氣出來。尤其是女孩子，女孩子很嬌滴滴的，打完兩次靶後她就變成很有英氣，所以這個是重要的。另外就是黑熊勇士，訓練的是戰時的應變，大家就有心理準備，知道怎麼應變。

比方說，中共射個火箭過來，你如果沒有訓練，可能大家聽見火箭聲音就嚇得東倒西歪，自己踩死自己。可是習慣之後，大家也無所謂，等到打完之後跑出來看這個洞有多大，這是目的。

德國之聲：《遠見雜誌》9月號最新民調，一旦兩岸開戰，民眾是否願意上戰場或讓家人上戰場？答案是，高達65.2％民眾不願意，只有約25.8％願意。年紀愈大不願意的比例愈高。

曹興誠：我看到的是70%願意上戰場，所以它的調查有問題的。

德國之聲：所以你自己是有信心台灣的民眾其實大部分是願意上戰場的。

曹興誠：當然嘛，而且問這個問題有技巧，比如說你問想不要去打仗，當然，誰會說要去打仗。可是說人家要來侵門踏戶，要來搶奪你的財產、殺害你的家人，你要不要反抗？當然反抗。這種問題的問法就會導引它的結果，我就不相信那些數字了。

德國之聲：可是很多類似的調查，不管是國際上還是台灣的調查，根據我們的經驗，尤其是在兩岸發生戰事的時候，兵力一比較，民調數據也是悲觀比較多，但是你卻是樂觀的？

曹興誠：當然啦，我說它引用很多例子不對。比如說像是烏克蘭，比台灣難守多了，那大平原，坦克就開進來。台灣隔了台灣海峽就天險嘛。而且以前我們歷史上，以少勝多都是天險，你看，赤壁之戰、淝水之戰。淝水之戰，公元383年，在南邊的東晉只有7萬人，北方的符堅前秦號稱有87萬，就被打了個抱頭鼠竄，前秦就亡國。所以這個不是用數字比較的。

德國之聲：當初你說「面對13億人的大陸，台灣應該要更謙虛」，可是現在聽起來你好像覺得，你軍隊有多少人也不是問題，好像有一點變化？

曹興誠：我基本的觀念是這樣子，世界文明趨勢是走向獨立的。怎麼說呢？你看1945年二戰結束，世界上只有60個主權獨立國家，現在有快200個。這是文明趨勢。因為大家瞭解到，政府越大它自己問題越多，管理不好老百姓，自己管理自己就亂七八糟。中共政權這麼大，多少貪污，亂七八糟。所以表面上，集權政府用了很大的力氣來粉飾太平，其實裡面問題很多。

所以世界上，大家說我幹嘛還搞個大政府亂七八糟，紛紛走向獨立。所以現在世界上最幸福的國家都是小國啊，芬蘭、瑞士、冰島、丹麥、荷蘭。荷蘭最大也不過1700萬人，大家都走向獨立，這是世界文明潮流。台灣很不幸，碰到一個這麼大的國家，每天要講統一。更不幸的是，台灣自己內部很多人要講統一，這是違反文明潮流的。

過去我是說看到大陸一直要武統台灣，所以我就想說，狗每天叫，我把它狗嘴上加個罩子，讓它不要叫。我的方法就是說，你要統一台灣可以有文明的方式。什麼叫文明的方式？你提出條件來，交給台灣老百姓公民投票。台灣老百姓覺得同意就OK了嘛。不同意下次再來。

這是我以前一再說的，我是想止戰，武是止戈，能想辦法讓它不要有打你的藉口。我以前講的是說：「大事小要以仁，小事大要以智。」你走和平方式，不要亂打。當然很多人不懂，就說：「你要主張統一」，說我主張統一公投，其實都錯了。第一個我從來不主張統一，違反文明趨勢嘛。第二個，我也不是說主張在台灣舉辦公投，要台灣舉辦公投是大陸請求你才做，不然我好好的我幹什麼公投。

是你要來統一我，我台灣人誰要統一，沒有。你要統一我你要提出條件來，請我同意，這是我以前講的，可是因為我在2019年看到，在大陸中共鎮壓港民，我覺得，我那一套不管用了，因為它談任何條件，事後都可以反悔。你50年不變是多麼斬鐵截釘的承諾，是鄧小平、朱鎔基一再講的，結果怎麼20年就變了，所以共產黨不可信，不要跟他談。

我現在回來講說，就我個人來講，和平努力已到最後關頭，已經絕望，所以我認為現在對大陸就是要抵抗，而且我要讓台灣人講說：「我們一定可以擊潰它」，這是我要帶給大家的信心。

德國之聲：你過去一直強調和平，前面講到「勇士」或「神射手」就已經不是這個方向。

曹興誠：你要有自我防衛能力才能夠防止別人來對你動武，比方說一個流氓欺負你，你跟他講：「你不要隨便來，我是柔道三段。」他就不敢欺負你嗎，是一樣的道理。在台灣國民黨很多人講的和平，是你就跪下來，跪下來就和平了。你能接受嗎？

台灣是很了不起的地方。中華民族幾千年來，到了台灣，1996年，台灣才能夠站起來說：「我是個公民。」以前在專制時代，你不是替集權者做鷹爪，就是官，要不然你就是幾乎是奴隸，你不是頂天立地的人。

台灣1996年直選總統之後，台灣人站起來說：「我就是國家的主人，我才真是民國，我是公民。公民這個意思在中國以前從來沒有過，沒這個身份。中國歷史上所有的統治者跟你說：「你不配做公民，我是你的主子。」滿清的時候，漢人見到滿清官員馬上就自稱奴才。台灣現在自己站起來了，而且是公民的力量，大家團結起來非常強大。

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德國之聲：你剛才說對國民黨表現不滿意，那你對於民進黨執政的政府滿意嗎？

曹興誠：我是學禪學佛的，沒有什麼是完美的東西，你追求完美不是學佛學禪的。起碼我們現在台灣有各種自由。不管哪個政府，自由是最重要。政府的概念並不是說要像大陸，想做到十全十美，沒有這種政府。政府要做的是尊重法治，像我們得到自由，能力可以發揮，這是最重要的。民主的真義就是每個公民可以發揮自己的能力、可以自由講話、自由思考，跟別人自由溝通，這個才是民主。真正重要的不是說哪個政府要完美，沒有這種事。