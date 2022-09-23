《德國之聲》專訪曹興誠：世界文明趨勢是走向獨立的，我站出來「抗共保台」給大家信心
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聯電前榮譽董事長曹興誠日前宣佈捐出30億協助台灣防衛，引發各界關注。他接受德國之聲專訪，談到他和中國領導人之間的互動，並揭露和中聯辦的聯繫，分享他是如何從共產黨高層的座上賓變成反共急先鋒。
文：德國之聲中文網
- 德國之聲：「捐出30億，3年內訓練300萬名勇士、30萬名神射手」，有人說你這樣的想法很天真，你的回應是什麼？
曹興誠：不會啊，現在這個計劃宣布之後，響應非常熱烈，大家都要報名，網上報名已經滿了。它現在剛起步、教師、師資什麼都還不夠。另外，神射手也很多人想要來參加，所以反應非常熱烈，它會慢慢地發酵，會達成。
- 德國之聲：有一些軍事專家講說，台灣是禁槍的社會，另外這是民間發起的，也不是政府發起的，要達到實際的效用，可能沒有這麼容易？
曹興誠：實際上我追求的效用，就說大家最重要是不要怕。你有沒有實際打靶過？實彈打靶打到最後是訓練一個膽氣。那個聲音、火花、後座力，你會需要一個膽氣出來。尤其是女孩子，女孩子很嬌滴滴的，打完兩次靶後她就變成很有英氣，所以這個是重要的。另外就是黑熊勇士，訓練的是戰時的應變，大家就有心理準備，知道怎麼應變。
比方說，中共射個火箭過來，你如果沒有訓練，可能大家聽見火箭聲音就嚇得東倒西歪，自己踩死自己。可是習慣之後，大家也無所謂，等到打完之後跑出來看這個洞有多大，這是目的。
- 德國之聲：《遠見雜誌》9月號最新民調，一旦兩岸開戰，民眾是否願意上戰場或讓家人上戰場？答案是，高達65.2％民眾不願意，只有約25.8％願意。年紀愈大不願意的比例愈高。
曹興誠：我看到的是70%願意上戰場，所以它的調查有問題的。
- 德國之聲：所以你自己是有信心台灣的民眾其實大部分是願意上戰場的。
曹興誠：當然嘛，而且問這個問題有技巧，比如說你問想不要去打仗，當然，誰會說要去打仗。可是說人家要來侵門踏戶，要來搶奪你的財產、殺害你的家人，你要不要反抗？當然反抗。這種問題的問法就會導引它的結果，我就不相信那些數字了。
- 德國之聲：可是很多類似的調查，不管是國際上還是台灣的調查，根據我們的經驗，尤其是在兩岸發生戰事的時候，兵力一比較，民調數據也是悲觀比較多，但是你卻是樂觀的？
曹興誠：當然啦，我說它引用很多例子不對。比如說像是烏克蘭，比台灣難守多了，那大平原，坦克就開進來。台灣隔了台灣海峽就天險嘛。而且以前我們歷史上，以少勝多都是天險，你看，赤壁之戰、淝水之戰。淝水之戰，公元383年，在南邊的東晉只有7萬人，北方的符堅前秦號稱有87萬，就被打了個抱頭鼠竄，前秦就亡國。所以這個不是用數字比較的。
- 德國之聲：當初你說「面對13億人的大陸，台灣應該要更謙虛」，可是現在聽起來你好像覺得，你軍隊有多少人也不是問題，好像有一點變化？
曹興誠：我基本的觀念是這樣子，世界文明趨勢是走向獨立的。怎麼說呢？你看1945年二戰結束，世界上只有60個主權獨立國家，現在有快200個。這是文明趨勢。因為大家瞭解到，政府越大它自己問題越多，管理不好老百姓，自己管理自己就亂七八糟。中共政權這麼大，多少貪污，亂七八糟。所以表面上，集權政府用了很大的力氣來粉飾太平，其實裡面問題很多。
所以世界上，大家說我幹嘛還搞個大政府亂七八糟，紛紛走向獨立。所以現在世界上最幸福的國家都是小國啊，芬蘭、瑞士、冰島、丹麥、荷蘭。荷蘭最大也不過1700萬人，大家都走向獨立，這是世界文明潮流。台灣很不幸，碰到一個這麼大的國家，每天要講統一。更不幸的是，台灣自己內部很多人要講統一，這是違反文明潮流的。
過去我是說看到大陸一直要武統台灣，所以我就想說，狗每天叫，我把它狗嘴上加個罩子，讓它不要叫。我的方法就是說，你要統一台灣可以有文明的方式。什麼叫文明的方式？你提出條件來，交給台灣老百姓公民投票。台灣老百姓覺得同意就OK了嘛。不同意下次再來。
這是我以前一再說的，我是想止戰，武是止戈，能想辦法讓它不要有打你的藉口。我以前講的是說：「大事小要以仁，小事大要以智。」你走和平方式，不要亂打。當然很多人不懂，就說：「你要主張統一」，說我主張統一公投，其實都錯了。第一個我從來不主張統一，違反文明趨勢嘛。第二個，我也不是說主張在台灣舉辦公投，要台灣舉辦公投是大陸請求你才做，不然我好好的我幹什麼公投。
是你要來統一我，我台灣人誰要統一，沒有。你要統一我你要提出條件來，請我同意，這是我以前講的，可是因為我在2019年看到，在大陸中共鎮壓港民，我覺得，我那一套不管用了，因為它談任何條件，事後都可以反悔。你50年不變是多麼斬鐵截釘的承諾，是鄧小平、朱鎔基一再講的，結果怎麼20年就變了，所以共產黨不可信，不要跟他談。
我現在回來講說，就我個人來講，和平努力已到最後關頭，已經絕望，所以我認為現在對大陸就是要抵抗，而且我要讓台灣人講說：「我們一定可以擊潰它」，這是我要帶給大家的信心。
- 德國之聲：你過去一直強調和平，前面講到「勇士」或「神射手」就已經不是這個方向。
曹興誠：你要有自我防衛能力才能夠防止別人來對你動武，比方說一個流氓欺負你，你跟他講：「你不要隨便來，我是柔道三段。」他就不敢欺負你嗎，是一樣的道理。在台灣國民黨很多人講的和平，是你就跪下來，跪下來就和平了。你能接受嗎？
台灣是很了不起的地方。中華民族幾千年來，到了台灣，1996年，台灣才能夠站起來說：「我是個公民。」以前在專制時代，你不是替集權者做鷹爪，就是官，要不然你就是幾乎是奴隸，你不是頂天立地的人。
台灣1996年直選總統之後，台灣人站起來說：「我就是國家的主人，我才真是民國，我是公民。公民這個意思在中國以前從來沒有過，沒這個身份。中國歷史上所有的統治者跟你說：「你不配做公民，我是你的主子。」滿清的時候，漢人見到滿清官員馬上就自稱奴才。台灣現在自己站起來了，而且是公民的力量，大家團結起來非常強大。
- 德國之聲：你剛才說對國民黨表現不滿意，那你對於民進黨執政的政府滿意嗎？
曹興誠：我是學禪學佛的，沒有什麼是完美的東西，你追求完美不是學佛學禪的。起碼我們現在台灣有各種自由。不管哪個政府，自由是最重要。政府的概念並不是說要像大陸，想做到十全十美，沒有這種政府。政府要做的是尊重法治，像我們得到自由，能力可以發揮，這是最重要的。民主的真義就是每個公民可以發揮自己的能力、可以自由講話、自由思考，跟別人自由溝通，這個才是民主。真正重要的不是說哪個政府要完美，沒有這種事。
- 德國之聲：在兩岸政策上面呢？民進黨在兩岸政策上面很難有發揮，因為跟中國基本上的理念就是不一樣的，甚至連溝通的管道都很有限，你會不會覺得這樣其實有點危險？
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【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
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你是否在手機或電腦裡載滿了去背軟體、修圖軟體app、濾鏡app，各式各樣的影像編輯應用程式？你知道最適合你的潛在創作特質是哪一種嗎？大家常常都需要用到的照片編輯、影片剪輯的應用程式，如何對應到你的創作人格？一起來看看吧！
請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。
一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？
A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間
B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間
C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能
D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序
二：走出臥室，你的早餐⋯⋯
A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂
B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果
C. 什麼都好，重點是吃飽
D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……
三：在準備出門前，你最在意的部分是？
A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？
B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣
C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情
D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了
四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？
A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬
B. 無論如何都是開車
C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車
D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉
五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？
A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上
B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室
C. 在我的位置上永遠可以看到最新上市的設備，功能種類一應俱全
D. 這是一個共享空間，我只要幾秒鐘就可以讓我的位置變成全場最混亂的那個
選好了嗎？一起來看看你的創作型人格吧！
選擇A最多的你－Premiere型人格
混搭、隨心所欲的搞怪藝術家，熱衷於創造全新的事物
Premiere型的創作者經常會問「為什麼不可以？」，你們往往順應自己內在的需求，堅持被喜歡的事情所包圍，而最大的成就感，來自於巧妙的融合各種可能。就跟Premiere一樣，不只擁有最直覺和人性化的功能，也是最能滿足各種天馬行空幻想的應用程式。有著Pr型人格的你，不妨試著藉由Premiere，將N段完全不搭嘎的影片疊放在一起，看看會變出什麼花樣。欸等一下，或許你根本就不需要這種建議，因為你總是可以找到更有趣的方式來創作，對吧？
選擇B最多的你－Photoshop型人格
渴望前進、實踐那些別人從未觸及的大型企劃的領導者
開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！
選擇C最多的你－Acrobat型人格
沈穩但靈活，能在自我實現與外來需求之間取得平衡的專業者
注重對細節的盤點、修整，創作對Acrobat型的人來說，是在熱愛的狀態中，最嚴肅的實踐。你們通常有著很強的創意，但也可以理解現實條件對創意所造成的影響，所以你們願意溝通、調整，直到取得完美平衡。Acrobat也是這種傾向的應用程式，專業、細心、一絲不苟，可以讓使用者盡情的編輯、轉換，也可以跨裝置使用，靈活滿足各種需求。擁有Acrobat型人格的你，盡情發揮你的創意、協調能力和執行力吧！看看你們最終能把這個世界變成什麼更好的模樣。
選擇D最多的你－llustrator型人格
靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙
Illustrator型的創作者，情感充沛、富有感知力，你們或許選擇獨自安靜，但是熱愛人群歡聚的笑聲。這樣的矛盾就是你創作的原動力，創造出感動人心的作品，而且常常第一個被感動的就是你自己。如同Illustrator，讓使用者從一張空白畫布出發，隨心所欲的揮灑想法，利用細緻、靈活、全方位的工具和功能，抓緊點滴創意然後放大再放大，創作的美好和自由自在，Illustrator最懂。擁有Illustrator型人格的你，今天也別忘了好好吃飯，好好生活，因為你所愛的一切也是愛你的。
了解創作型人格之後，是不是也想試試看挑戰自己的實力？當然，創意和才華由你自備，但能幫助你發揮的工具，Adobe可是都幫你安排好了！Adobe特別推出的開學季線上課程，將實體教學完整轉移到線上，能夠更便利有效率的，提供業界最新資訊與發展，還有你在創作上所需要的各種專業技術解說。這次的課程一口氣囊括了Adobe旗下最熱門的六款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 After Effect（AE）、XD、InDesign（Id）等，總共十門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選Adobe課程六堂！最能陪著你穩紮穩打走向創作之路的Adobe，期待和你在課堂上相見囉！