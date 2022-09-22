今日本土新增4萬2212例、死亡59例：入境居家檢疫9/29起全程1人1室、10/13起「0+7」自主防疫

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增4萬2470例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬2212例本土個案及258例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土病例，為1萬9300例男性、2萬2886例女性、26例調查中。個案分布前5名縣市為新北市（9060例），台中市（5464例），台北市（5067例），桃園市（4488例），高雄市（3506例）。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增59例本土病例死亡個案，為33位男性與26位女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、52例具慢性病史、49例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

羅一鈞指出，今日較為年輕的死亡個案為一名30多歲的男性，本身有接種過1劑疫苗與慢性精神疾病。個案在9月2日因爲有發燒、全身痠痛的症狀而送至急診。經檢查後，發現男子有肺炎、胸水且肝臟疑似有惡性腫瘤。而後，在9月8日經急診安排住院，當時PCR篩檢為陰性，但在住院期間則轉為陽性確診，因此給予個案瑞德西韋等藥物進行治療。

不過，羅一鈞表示，由於男子本身有其他病徵，也有呼吸窘迫等狀況，本身也拒絕進一步的積極治療，不幸在9月16日過世，主要死因為新冠肺炎與疑似惡性腫瘤。

此外，今日也新增1位青少年的重症個案。

羅一鈞指出，該名個案為15歲女性，本身無接種過疫苗與慢性疾病。該名個案在9月16日於家中快篩為陽性確診，隔（17）日被發現在家中意識不清而送往急診。

羅一鈞說，該名個案被送往急診後，經PCR檢測後為陽性，Ct值為13.8，且檢查後發現有高燒與缺氧的狀況。另外，由於個案昏迷的情況，因此也對其進行頭部斷層掃描，發現有顱內出血的情形，包括左側的硬腦膜下出血與腦內出血，研判為頭部外傷導致顱內出血。因而，在當天便緊急開刀並取出血塊，目前術後恢復良好，預計今日會轉至一般病房治療。

羅一鈞表示，該名個案顱內出血的情形，可能與頭部外傷有關，而非由新冠肺炎所導致，因此會歸類在共病所引起的案例。目前，國內累積共病案例為3例，分別為車禍的創傷、鎮靜劑過量與這例頭部外傷的個案。

指揮官王必勝也宣布新的邊境管理與開放建議。

王必勝指出，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採2階段方式調整。

王必勝說，第1階段將自9月29日零時起，調增入境總人數為每週6萬人次，並取消入境唾液PCR檢測，改由國際港埠工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。

另外，入境檢疫措施則維持3+4，亦即前3天居家檢疫及4天自主防疫，並開放居家檢疫及自主防疫期間得採「1人1室」。至於入境至檢疫處所交通方式，也維持搭乘防疫車輛、自駕或由親友或機關團體車輛接送等方式。並且，相關部會也會以「0+7」為未來開放目標。

王必勝表示，第2階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，目前預計在10月13日實施。

王必勝說明，第2階段仍會對入境人數進行管制，目前預設為每週15萬人次。

另外，入境檢疫措施放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫；同時，入境時也取消開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，無相關症狀之旅客，得搭乘大眾運輸工具。

此外，未來也將同步取消從2020年3月以來的旅行團的限團令，且非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證。

王必勝強調，指揮中心將持續依疫情狀況、邊境措施執行情形、國內防疫及醫療量能等面向，滾動式調整防疫策略及相關配套，請民眾儘速接種疫苗並落實相關防疫規範，配合邊境穩健解封，邁向正常生活。

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核稿編輯：翁世航