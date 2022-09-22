今日本土新增4萬2212例、死亡59例：入境居家檢疫9/29起全程1人1室、10/13起「0+7」自主防疫
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王必勝表示，第2階段將同步取消從2020年3月以來的旅行團限團令，且非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證。
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增4萬2470例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬2212例本土個案及258例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。
指揮中心表示，今日新增之本土病例，為1萬9300例男性、2萬2886例女性、26例調查中。個案分布前5名縣市為新北市（9060例），台中市（5464例），台北市（5067例），桃園市（4488例），高雄市（3506例）。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增59例本土病例死亡個案，為33位男性與26位女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、52例具慢性病史、49例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
羅一鈞指出，今日較為年輕的死亡個案為一名30多歲的男性，本身有接種過1劑疫苗與慢性精神疾病。個案在9月2日因爲有發燒、全身痠痛的症狀而送至急診。經檢查後，發現男子有肺炎、胸水且肝臟疑似有惡性腫瘤。而後，在9月8日經急診安排住院，當時PCR篩檢為陰性，但在住院期間則轉為陽性確診，因此給予個案瑞德西韋等藥物進行治療。
不過，羅一鈞表示，由於男子本身有其他病徵，也有呼吸窘迫等狀況，本身也拒絕進一步的積極治療，不幸在9月16日過世，主要死因為新冠肺炎與疑似惡性腫瘤。
此外，今日也新增1位青少年的重症個案。
羅一鈞指出，該名個案為15歲女性，本身無接種過疫苗與慢性疾病。該名個案在9月16日於家中快篩為陽性確診，隔（17）日被發現在家中意識不清而送往急診。
羅一鈞說，該名個案被送往急診後，經PCR檢測後為陽性，Ct值為13.8，且檢查後發現有高燒與缺氧的狀況。另外，由於個案昏迷的情況，因此也對其進行頭部斷層掃描，發現有顱內出血的情形，包括左側的硬腦膜下出血與腦內出血，研判為頭部外傷導致顱內出血。因而，在當天便緊急開刀並取出血塊，目前術後恢復良好，預計今日會轉至一般病房治療。
羅一鈞表示，該名個案顱內出血的情形，可能與頭部外傷有關，而非由新冠肺炎所導致，因此會歸類在共病所引起的案例。目前，國內累積共病案例為3例，分別為車禍的創傷、鎮靜劑過量與這例頭部外傷的個案。
指揮官王必勝也宣布新的邊境管理與開放建議。
王必勝指出，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採2階段方式調整。
王必勝說，第1階段將自9月29日零時起，調增入境總人數為每週6萬人次，並取消入境唾液PCR檢測，改由國際港埠工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。
另外，入境檢疫措施則維持3+4，亦即前3天居家檢疫及4天自主防疫，並開放居家檢疫及自主防疫期間得採「1人1室」。至於入境至檢疫處所交通方式，也維持搭乘防疫車輛、自駕或由親友或機關團體車輛接送等方式。並且，相關部會也會以「0+7」為未來開放目標。
王必勝表示，第2階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，目前預計在10月13日實施。
王必勝說明，第2階段仍會對入境人數進行管制，目前預設為每週15萬人次。
另外，入境檢疫措施放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫；同時，入境時也取消開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，無相關症狀之旅客，得搭乘大眾運輸工具。
此外，未來也將同步取消從2020年3月以來的旅行團的限團令，且非免簽證國家開放得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證。
王必勝強調，指揮中心將持續依疫情狀況、邊境措施執行情形、國內防疫及醫療量能等面向，滾動式調整防疫策略及相關配套，請民眾儘速接種疫苗並落實相關防疫規範，配合邊境穩健解封，邁向正常生活。
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核稿編輯：翁世航
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。