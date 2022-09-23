地震規模和震度的由來：芮氏規模出現之前，歷史上的人如何度量地震有多大？
我們想讓你知道的是
地震有「規模」也有「震度」，這牽涉到一個問題：在「芮氏」制定地震規模前，歷史上的人是怎麼度量地震的呢？以1870年代義大利的「羅西佛雷分級表」，第五級「溫和地震」是：幾乎每個人都感覺到搖晃。家具搖動，有些銅鈴會被搖響。扣掉時代感的名詞，和現在看起來其實相差不遠......
文：胡芷嫣（對於世界是如何長成今天的樣子，具有執迷不悟的好奇心；喜歡把事件放到脈絡中看，把人放進時代中看。確信這個世界有一百種可能，我們所知所生活的只是其一，而那些途經的或等待實現的，還藏在皺摺中）
前兩天台東接連發生規模六以上的大地震，火車翻覆出軌，秀姑鸞溪上的高寮大橋被連根拔起，花蓮三層樓房像潮溼的方糖一樣，霎時崩碎。
我家剛好在鹿野，非常接近週六晚地震的震央。當天晚上雖然我不在東部，但聽家人形容與傳來監視器畫面，都直冒冷汗，覺得死裡逃生。大地先是細語般地輕微搖晃，幾秒後腳下就傳來一陣確鑿巨響，同時眼前樹木汽車房屋電線桿等萬物都失去重心東倒西歪，家裡的鏡子雜物醬油瓶罐機車……全在一瞬間砰砰震落。
好不容易恢復平靜，捱過人生中最長的幾秒鐘，考驗卻還沒終止：一波接一波餘震連連，讓人不得闔眼。有台東友人不敢睡，索性把不久前中秋節的木炭烤肉架拿出來，徹夜蹲在院子烤肉消遣，災情中還是要維持花東chillax風骨。萬幸的是，雖然連續強震襲擊，只有極少數人員傷亡。
歷史上測與沒測到的大地震
現代地震儀所記錄到規模最大的地震，是1960年的智利大地震，規模為9.5。劇震持續十分鐘，接連而來的巨大海嘯，不只讓村鎮幾近全毀，甚至一路傳越太平洋，波及夏威夷、菲律賓和日本。因為地震規模太大、波及範圍太廣，傷亡人數至今仍沒有定論，有一說是罹難人數超過6000人。
如果按公式換算，1960年5月21日下午三點智利大地震的能量威力，大約是週日下午兩點台灣地震的「17萬倍」以上。
不過，嚴格意義的現代地震儀，大約是二十世紀初的西方發明（當然有人會說，課本上的中國之光張衡的「候風地動儀」呢？好吧，如果地動儀是真的，那些龍頭充其量也只能指示地震方向，無法量測強度），歷史文字記錄來看，人類遭遇過最大的地震，應該是1556年中國嘉靖大地震。
那年1月23日深夜，山西、陝西和河南同時發生地震，日月無光，天崩地碎，「城郭房屋，陷入地中，或平地突成山阜」。地貌劇烈變動，數千平方公里範圍內的人造建物，全數崩塌；明代繁榮市景風華，一夕之間灰飛煙滅。據現代歷史學者統計，嘉靖大地震方圓八百公里內，大約六成人民罹難，死亡人數估計有整整48萬人。
但是，如果要問嘉靖大地震的能量威力，是智利大地震的幾倍，甚或是兩個地震哪個比較強？或許，就沒有答案了。
雖然人類與地震共存了兩千多年，但直到1930年代，我們的科學知識進展才終於徹底解開地震的真正成因之謎——地震成因不是古希臘哲人認為的土地裡有風，也不是日本傳說有一條藏在深海裡的大鯰魚在擺動，更不是中國人深信地牛翻身或蒼天有警告要說，腳下土地之所以會震動搖晃，是源於板塊運動中的地殼碰撞擠壓。
在1930年代，人類製作出量測地震的科學儀器，並制定了第一個計算地震大小的客觀標準。那個標準，就是我們非常不陌生的，至今耳熟能詳的，芮氏規模（The Richter Scale）。
儘管，芮氏規模其實是芮克特（Charles Francis Richter）與他的同僚兼指導古騰堡（Beno Gutenberg）兩個人共同制定的（很棒的地震科普平台震識有專文說明），儘管，芮氏規模有飽和問題，無法準確測量太深、太大、或離加州太遠的地震（因此通常6-7級以上地震會建議用另一種較新的地震矩規模計算），即使如此，芮氏規模仍是全世界第一個地震統一測量方法，直到現在，台灣氣象局仍以芮氏規模來計算大大小小地震。
附帶一提，和台灣一樣地震頻仍的日本，並不是用芮氏規模，而是用自己的日本氣象廳（JMA）規模；針對週六台灣地震，日本用他們的算法推估規模達7.2。
再附帶一提，日本對全球地震學貢獻居功厥偉，日本地震學者兼銀行家和達清夫，1928年發表一份地表位移距離與震央震源的相關研究，這份研究促成日後芮氏規模的制定；此外，剛剛提到芮氏規模有其計算限制，所以6-7級以上地震會建議用較新的地震矩規模（Moment magnitude scale）計算，這也是日本地震學家金森博雄在1970年代的研究成果。
不過，這些都是另一個故事了，而且有關地震大小能量的計算方式與科學細節，遠超出我本人的理解力與解釋力，所以還是不要繼續往下獻醜好了。
芮氏規模出現前，怎麼量地震？
到這裡，你可能會想，除了地震「規模」，還有另外一個數字「震度」？
這牽涉到另一件同樣有意思的事——在芮克特制定地震規模之前，歷史上的人怎麼度量地震。
就跟本文開頭描述台東、智利、中國山西等地震的方式差不多，在地震儀出現之前，古人也是用地震所「造成的災害」，來描繪書寫每一次地牛翻身。到了1870年代，義大利的地震學家羅西，與瑞士的湖沼學家佛雷，不約而同想把這些文字的形容書寫，給系統化、標準化、分級化，於是他們合作制定了「羅西佛雷分級表」（Rossi–Forel scale），按照地震造成的（而且人觀察得到的）環境變化，給地震分為十級。
例如，第五級「溫和地震」（moderate tremor），適用的程度狀況是：「幾乎每個人都感覺到搖晃。家具搖動，有些銅鈴會被搖響。」
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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