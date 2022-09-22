特上紅茶系列與《卡娜赫拉的小動物》推出聯名包裝！粉絲必收6款造型，好喝又療癒

卡娜赫拉的小動物粉絲看過來！人氣品牌御茶園特上紅茶系列與《卡娜赫拉的小動物》聯名推出「特上療癒之旅」限量包裝，特上紅茶、奶茶、檸檬茶共有六款。滿滿茶香的特上紅茶系列，喝飲料也可以療癒滿滿！讓可愛的「P助」和「粉紅兔兔」陪你一起喝特上好茶，開啟療癒之旅。

卡娜赫拉的小動物開啟特上療癒之旅

這次『御茶園特上紅茶系列』一共推出6款《卡娜赫拉的小動物》聯名包裝，每款特上好茶都對應到一個療癒主題！百搭款特上紅茶，無論出遊、露營或是飲食搭配，解渴又有錫蘭茶香，好喝超級chill！驚喜款特上奶茶，全新茶香升級！好喝到讓兔兔與P助驚喜！早餐、下午茶、外出，隨時來一瓶，茶香濃郁，心情更療癒！學生最愛特上檸檬茶，酸酸甜甜的口感，搭配獨特爆汁檸檬香，歡聚時刻氣氛high，解渴又暢快！

六款限量包裝，即日起開始蒐集

特上紅茶、奶茶、檸檬茶與卡娜赫拉的小動物聯名包裝，即日起陸續於7-Eleven與全家便利商店上架限量販售，數量以各門市為準，卡娜赫拉的小動物粉絲千萬別錯過，快與P助和粉紅兔兔一起來趟療癒之旅！