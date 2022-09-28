當你買房之後 別忘了做這件事！ 

根據聯徵中心資料顯示，2021年平均房貸金額超過700萬元，以35~55歲為大宗，平均貸款金額則介於660~780萬元，再再證明人生責任最沉重的中壯族群，肩負不小的房貸壓力，更應該善用房貸型壽險，為家庭生活添加更可靠的保障，以避免家中頓失經濟來源，原本的幸福生活就此轉折。

房貸型壽險主要針對房貸而設計，所以借款人、要保人及被保險人，須為同一人，屬於定期險，保費較一般終身壽險低，免體檢額度亦可放寬，以臺銀人壽來說， 55歲以下免體檢額度為1,500萬元，56歲~60歲則為1,000 萬元，66歲以上則一律需要體檢。

該如何投保房貸壽險呢？臺銀人壽建議掌握五大重點

一、以家中經濟來源為主要投保對象：優先以肩負「房貸責任」的一家之主為被保險人，當其發生不幸而身故或完全失能，保險公司會將理賠金用來償還房貸，以避免還款壓力落在家人身上，才能預防房屋淪為被法拍的命運。

二、根據家庭責任及經濟能力選擇適合類型：房貸壽險有「平準型」與「遞減型」，差別在於保額是否固定不變。以貸款500萬，貸款20年，保額500萬元，保障期間20年為例，平準型保額固定，理賠金不會隨著房貸償還而逐年減少，直到繳完房貸為止，保額都維持500萬元不變。遞減型保額則會隨著時間而逐年遞減，當房貸還款十年後，房貸從500萬償還到剩下約250萬，相對的保額也會隨時間逐年遞減到約300萬。

若壽險保障不夠或家庭責任重的人，可以選擇「平準型」，保費雖比「遞減型」高，但保障相對較高，適合有經濟能力、且希望給家人多些保障者。若是已有較高壽險保障或家庭責任較輕的人，即可選擇「遞減型」，保費較平準型低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。

三、把握足期足額、專款專用：房貸繳多久、繳多少，保額就買多少、保多久，例如房貸500萬元、貸款期限20年，房貸壽險保障最好也是500萬元、保險期間 20年，而且要專款專用，才能讓家人有保障。

四、是否提供加值保障：除了身故或失能理賠金之外，有些房貸壽險還會提供加值保障，除了身故及完全失能保障之外，還加入類旅平險概念，提供特定意外傷害身故保險金(搭乘大眾運輸交通工具)、完全失能扶助金、意外傷害失能安養金、重大燒燙傷等保障，可以說是集結「壽險」、「失能險」、「意外傷害險」等多元保障的保單。

五、選擇優質保險公司：房貸金額高、期限長達數十年，房貸壽險保障必須要能夠長長久久，才能有效規避長期房貸風險，因此，選擇優質保險公司很重要。臺銀人壽為國營品牌，有能力永續經營，且近7年來房貸壽險理賠金已逾上億元，協助許多家庭轉移債務風險、度過難關，獲得了良好口碑，成為許多人房貸壽險的首選。

晉升為有巢族固然欣喜，不過，風險不知道何時會來到，唯有投保了理債保單：房貸壽險，才能「留愛、留房，不留債」。

房貸壽險平準型VS遞減型

平準型 遞減型 特色 理賠金不會隨房貸清償而減少 理賠金隨時間逐年而遞減 保費 較高 較低 適合對象 希望給家人多一份保障者、築巢雙薪族 預算較低者、首購小資族、以房養老族、人生溫拿族

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