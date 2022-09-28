海廢玻璃變身閃爍寶石 ——專訪藝術家倪苑茹
我們想讓你知道的是
「馬祖無時無刻都可以看到海。這對於我們來說是一種奢侈，但對於他們來說就是一種日常。」首次踏上馬祖的倪苑茹，將自己比喻成一張空白的紙張，帶著對海的嚮往與對馬祖的好奇，進駐馬祖南竿津沙聚落，展開為期一個月的創作旅程。
文：見域CitiLens／張耕佾
圖：倪苑茹、國立新竹生活美學館
面對全球性的海洋廢棄物議題，除了從源頭減量或採取淨灘行動，許多藝術家正嘗試將海灘上的垃圾化作創作素材，為海洋廢棄物賦予新生命。
擅長金工創作的倪苑茹，便在2020年10月隨著「島嶼對話 - 臺馬藝術交流」藝術游擊駐村計畫，走進馬祖一個個灣澳，撿拾經過海水打磨後形成光滑表面、俗稱為「海玻璃」的玻璃殘骸，結合金工技藝、拼貼等創作技法，透過海玻璃創作守護大海之母。
由海而生的金工創作
「馬祖無時無刻都可以看到海。這對於我們來說是一種奢侈，但對於他們來說就是一種日常。」首次踏上馬祖的倪苑茹，將自己比喻成一張空白的紙張，帶著對海的嚮往與對馬祖的好奇，進駐馬祖南竿津沙聚落，展開為期一個月的創作旅程。
駐村期間苑茹走訪南竿、北竿、東西莒和東引等島，一邊蒐集海玻璃與海廢素材，一面觀察馬祖的海岸環境。她發現馬祖海玻璃的顏色豐富、型態細緻，而沙灘、礫灘等沙質差異，也影響著玻璃的粗細度。
經過約兩週的踏查與蒐集，苑茹回到位於馬祖津沙社區發展協會的半開放工作室，開始設計作品、製作草模，在與居民熱情地交流過程中，完成駐村創作《大海之母的孩子與她的眼淚》。
利用金工首飾創作而成的《大海之母的孩子與她的眼淚》，透過三個章節呈現大海與人類的互動關係。苑茹介紹，第一階段的「初生」表現出海洋原始、純淨的模樣，採用單一材質的黃銅形塑海浪滾動的有機形體。
接著在「初生」的金屬元素之上創造出「共生」，揉雜進保麗龍、漁網、塑膠瓶蓋、浮標等海廢垃圾，體現當代社會與海洋的失衡狀態。
最後，當人們開始察覺與自然之間的裂縫，作品「再生」開始加入海玻璃等素材，試圖重新找回人與自然的平衡。系列作品在津沙村裡的廢棄漁寮展演，除了展示創作本身，苑茹也取用當地的海沙、漂流木與廢棄籃組，拼湊出她所記錄下的南竿海玻璃地圖、工作坊的縮影以及創作過程的金屬草模，讓馬祖居民一窺藝術家的創作歷程。
攜手再尋海玻璃的未來
苑茹認識的馬祖居民，對於海玻璃一點都不陌生，許多人孩提時候都曾有一罐海玻璃。然而苑茹帶來了海玻璃再利用的提案，讓海玻璃不再只是櫥櫃裡的收藏品，而是能與各式物件結合的創作素材。駐村期間苑茹曾舉辦「金繼玻璃首飾工作坊」，分享「永續珠寶」的理念。
許多在地居民也受到啟發，像是擅長木工的社區發展協會理事長，便曾拿著自製木劍，請教利用海玻璃裝飾的方式；當地開設「露露雜貨行」的手作青年，也發想出結合海玻璃的紐扣、磁鐵或布料裝飾等生活雜貨，持續嘗試將海玻璃融入生活之中。
對於馬祖的想念與推廣海玻璃的熱情，更驅使苑茹在駐村隔年帶著不同計畫再訪馬祖。她曾駐點「西尾半島物產店」，讓遊客開始關心腳下的海廢寶物。之後與夥伴提出「永續島嶼生活提案」，展開一系列的海玻璃拼貼創作，並帶領居民參與公共藝術。「面對島內，希望藉由挖掘當地海洋漁業生態，以海玻璃創作擾動社區對於在地的想像。
對外則希望透過社群平台讓更多人認識馬祖。」透過這個提案，苑茹以田野調查與個人感受為基礎創作出傳遞馬祖風情的拼貼掛飾，作品在線上引起本島人對馬祖的興趣；另一方面她也從個人走進公共空間，帶著當地居民走訪不同灣澳、蒐集海玻璃，不僅讓在地人重新認識家鄉，最後也與在地青年們一起為南竿四維村內的一堵牆嵌進璀璨的海玻璃，為村落引入新生氣息。
然而，除了透過自身或集結眾人的創作力量傳遞對海洋的關心，如何在離開馬祖之後延續在地富饒的海玻璃創作能量呢？帶著這樣的提問，苑茹與夥伴提出「嶼你藝啟」文化體驗教育計畫，進到馬祖高中和介壽國中灑下創作的種子。
他們規劃了從平面、金繼到立體作品的四週課程，帶領青年認識結合工藝與設計力的海玻璃創作，過程中啟發了島嶼青年的美感與創作視野，更期待透過培力計畫，催生出未來從事海玻璃創作的馬祖新生代。
以首飾為海洋發聲
經過兩年的交集，苑茹如觀察觀光復興與藝術創生雙線發展下的馬祖，是一座充滿可塑性的島嶼。在此展開的創作計畫，亦提升她投入海玻璃創作的信心，未來她將以「再生玻璃」的概念為軸，試著將場域從海拉到城市，延伸探討城市空間的廢棄玻璃議題。
此外，體認到國內海玻璃創作形式尚侷限於編織首飾創作；相對於歐美將海玻璃與貴金屬結合的商品頗具市場性，臺灣大眾對於回收材質首飾的接受度，亦還有成長空間，苑茹因此積極參與市集與大眾溝通，並開發拼貼畫、金繼或玻璃加工等工作坊，提供民眾接近海玻璃創作的學習管道。
「首飾不僅是裝飾身體的物品，也是傳遞訊息的載體。當我們戴在身上，它就像一個小小提醒，讓我們思考海玻璃從何而來。」金工創作者倪苑茹走進國之北境，應用工藝與設計的力量，將海洋廢棄物化作閃爍寶石，打開海廢創作的想像，並將持續以首飾為海洋發聲。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
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生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
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元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
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被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
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體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
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雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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