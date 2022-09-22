國健署調查：「秘密客」穿高中制服買菸，33.4％店家沒看證件違規販售

國民健康署連續2個月發表與青少年吸菸相關調查，今日最新發布的調查結果指出，在全台抽測的便利商店、連鎖超市等菸品販賣場所中，有高達33.5％店家違規賣菸給身穿學生制服的購菸者，其中違規率最高為檳榔攤，接著是一般商店、連鎖超市或大賣場、連鎖便利商店。

國健署本次調查委由消費者文教基金會執行，安排年滿18歲的工讀生穿著高中制服，喬裝成高中生到菸品販賣場所買菸，測試店家是否主動確認穿制服、或疑似未滿18歲購菸者的年齡，並要求查驗證件，或直接拒絕販賣菸品。

消基會在今（2022）年4月至7月的測試期間，於全國22縣市抽測440家菸品販賣場所，包括連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤，結果發現整體違規賣菸率為33.4％，各類場所違規率由高到低分別是檳榔攤（45.4％）、一般商店（40.7％）、連鎖超市或大賣場（25.7％）、連鎖便利商店（17％）。

Photo Credit：國健署提供

對此，國健署署長吳昭軍呼籲，商家販賣菸品的同時，應加強員工的法規認知訓練，避免違法販售菸品給未滿18歲的青少年。國健署也將在喬裝測試中違規賣菸的店家名單，轉知各縣市政府衛生局及連鎖商店總公司，請衛生局加強稽查及輔導，並請業者強化對從業人員的教育訓練。

依據《菸害防制法》第13條第1項規定：「任何人不得供應菸品予未滿18歲者」，第29條指出，違反該法者處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。根據《中央社》報導，截至111年9月中旬，22縣市的衛生局稽查菸品販賣場所，總計14餘萬次，裁罰51件、罰鍰金額逾40萬餘元。

目前送進立法院審議的《菸害防制法》修正草案，將禁菸年齡從18歲提高到20歲，違法供應菸品予未滿20歲者，罰鍰的上限由新台幣5萬元提高到25萬元。

除紙菸外，青少年電子煙使用率也須關注

在今年8月發布的的調查中，則發現國、高中職生的紙菸吸菸率下降，國中生吸菸率從97年的7.8％降到110年的2.2％，高中職生由96年的14.8％降至110年7.2％。然而，該年齡層電子煙的使用率卻在短短3年內翻倍，相較於107年的調查，國中生的使用率從1.9％上升到3.9％，高中職生的使用率從3.4％上升到8.8%。

青少年不抽紙菸、只抽電子煙的比例，與107年度相比，國中生從1.0％上升到2.1％，高中職生從1.3％上升到3.3％，無論有沒有抽紙菸，國、高中職生使用電子煙的比例都有明顯增加。

不過，在同次調查也顯示，青少年第一次使用的菸品種類，最主要為紙菸，其次才是電子煙。在喬裝測試的結果出爐後，吳昭軍呼籲各類販菸場所的業者，可以透過建立內部稽核機制、召開店長會議、辦理員工訓練等方式，加強第一線從業人員不賣菸給青少年的認知及責任，面對疑似未成年買家時，應落實販菸3部曲「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」，建構第一線攔截未成年購菸防護網，避免青少年購得菸品。

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核稿編輯：翁世航