國健署調查：「秘密客」穿高中制服買菸，33.4％店家沒看證件違規販售
我們想讓你知道的是
國民健康署連續2個月發表與青少年吸菸相關調查，今日最新發佈的調查結果指出，在全台抽測的便利商店、連鎖超市等菸品販賣場所中，有高達33.5％店家違規賣菸給身穿學生制服的購菸者，其中違規率最高為檳榔攤，接著是一般商店、連鎖超市或大賣場、連鎖便利商店。
國民健康署連續2個月發表與青少年吸菸相關調查，今日最新發布的調查結果指出，在全台抽測的便利商店、連鎖超市等菸品販賣場所中，有高達33.5％店家違規賣菸給身穿學生制服的購菸者，其中違規率最高為檳榔攤，接著是一般商店、連鎖超市或大賣場、連鎖便利商店。
國健署本次調查委由消費者文教基金會執行，安排年滿18歲的工讀生穿著高中制服，喬裝成高中生到菸品販賣場所買菸，測試店家是否主動確認穿制服、或疑似未滿18歲購菸者的年齡，並要求查驗證件，或直接拒絕販賣菸品。
消基會在今（2022）年4月至7月的測試期間，於全國22縣市抽測440家菸品販賣場所，包括連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤，結果發現整體違規賣菸率為33.4％，各類場所違規率由高到低分別是檳榔攤（45.4％）、一般商店（40.7％）、連鎖超市或大賣場（25.7％）、連鎖便利商店（17％）。
對此，國健署署長吳昭軍呼籲，商家販賣菸品的同時，應加強員工的法規認知訓練，避免違法販售菸品給未滿18歲的青少年。國健署也將在喬裝測試中違規賣菸的店家名單，轉知各縣市政府衛生局及連鎖商店總公司，請衛生局加強稽查及輔導，並請業者強化對從業人員的教育訓練。
依據《菸害防制法》第13條第1項規定：「任何人不得供應菸品予未滿18歲者」，第29條指出，違反該法者處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。根據《中央社》報導，截至111年9月中旬，22縣市的衛生局稽查菸品販賣場所，總計14餘萬次，裁罰51件、罰鍰金額逾40萬餘元。
目前送進立法院審議的《菸害防制法》修正草案，將禁菸年齡從18歲提高到20歲，違法供應菸品予未滿20歲者，罰鍰的上限由新台幣5萬元提高到25萬元。
除紙菸外，青少年電子煙使用率也須關注
在今年8月發布的的調查中，則發現國、高中職生的紙菸吸菸率下降，國中生吸菸率從97年的7.8％降到110年的2.2％，高中職生由96年的14.8％降至110年7.2％。然而，該年齡層電子煙的使用率卻在短短3年內翻倍，相較於107年的調查，國中生的使用率從1.9％上升到3.9％，高中職生的使用率從3.4％上升到8.8%。
青少年不抽紙菸、只抽電子煙的比例，與107年度相比，國中生從1.0％上升到2.1％，高中職生從1.3％上升到3.3％，無論有沒有抽紙菸，國、高中職生使用電子煙的比例都有明顯增加。
不過，在同次調查也顯示，青少年第一次使用的菸品種類，最主要為紙菸，其次才是電子煙。在喬裝測試的結果出爐後，吳昭軍呼籲各類販菸場所的業者，可以透過建立內部稽核機制、召開店長會議、辦理員工訓練等方式，加強第一線從業人員不賣菸給青少年的認知及責任，面對疑似未成年買家時，應落實販菸3部曲「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」，建構第一線攔截未成年購菸防護網，避免青少年購得菸品。
新聞來源
延伸閱讀
- 國健署調查：青少年紙菸吸菸率下降、電子煙使用率3年內翻倍，因為「朋友都在吸」
- 《菸害防制法》初審：立委提「買菸實名制」，民眾籲紙菸也和加熱菸同標準禁止
- 《台北市新興菸品管理自治條例》3月27日上路，禁止電子煙、加熱菸製造及販賣
- 《菸害防制法》修正草案：吸菸年齡提高至20歲，禁電子煙並將大專院校列禁菸場所
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核稿編輯：翁世航
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
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雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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