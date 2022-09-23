蔡其昌批「媽媽市長」盧秀燕是「不稱職的媳婦」，從執政數據來看真有如此不堪嗎？

文：黎弘育

台中市長盧秀燕身為六都唯一的女性首長，在今（2022）年縣市長選舉更被視為國民黨的領頭羊之一，各縣市選將皆搶著與之合影，其聲勢外溢擴散至台中以外的縣市，儼然是藍營最強母雞。然而檯面上的風光，背後卻仍面臨台灣政治文化對於女性政治人物的苛求。

如先前，同為台中市長候選人的蔡其昌，便出言批評盧秀燕是「不稱職的媳婦」，這樣子的批評早已脫離公共事務的範疇；然而這樣子大男人沙文主義視角，卻在號稱民主進步、重視女權的民進黨不斷出現，做為女性政治人物代表的總統蔡英文，以及曾經大談女權的立委范雲，卻常常對於黨內這種光怪陸離的現象視而不見。

更有甚者，包括：同為民進黨籍的高嘉瑜慘遭男友家暴、高雄市新聞局長丁允恭脅迫女記者在辦公室發生性行為，乃至於立委王定宇與顏若芳爆發外遇疑雲等，民進黨對於不同政治立場的盧秀燕，態度一目瞭然；等同要求盧秀燕不只是要當個好媽媽市長，更要當個好媳婦市長，才能作為表率、不被批評。

談到盧秀燕的施政負評，或許近期大眾最有印象的：台中「房思琪」案、台中第二市場滷肉飯命案、台中華興集體虐嬰案等等，每案遭到揭露的當下想必皆是舉國譁然，有台中市議員批評自稱「媽媽市長」市長的盧秀燕完全沒有同理心，相信不管是不是作為一個母親，看到這些慘劇都是同等的難過；不過當撇除掉所謂的「媽媽市長」，盧秀燕所治理的台中市是真的如此不堪？還是媒體因為「媽媽」標籤而過多的渲染呢？

筆者在此提供幾個2021年的數據給大家反思。

關於家暴，六都通報家暴，以人口平均數來說都第一名為高雄市（每萬名婦女有74.87人受害）。

關於性侵，警政署統計性侵案件，第一名為桃園市375件為最高，2020年桃園共發生570件性侵也是高居六都第一。

關於兒虐，衛福部統計兒少保護案件，兒虐案最多通報件數第一名是高雄市共6822件，若以人口平均數計算第一名也是高雄，每萬人165件。

關於槍擊，警政署統計「縣市持槍率」，第一名為台南，以每10萬人平均可查獲6.8枝槍。

那我們再來看看被貼上「慶記之都」標籤的台中市相關數據，2021年警政署統計數據：每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」及「次低」，這些恐怕顛覆外界的刻板印象。

一個政治人物成功與失敗，檢驗標準從來不是性別，對於市政批評與指教也該專注於事情的本質，若因市長的性別，而有著刻板的苛求，試問其他男性政治人物是否也放在同一個天秤上，供大家檢驗呢？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航