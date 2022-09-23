蔡其昌批「媽媽市長」盧秀燕是「不稱職的媳婦」，從執政數據來看真有如此不堪嗎？
我們想讓你知道的是
當撇除掉所謂的「媽媽市長」，盧秀燕所治理的台中市是真的如此不堪？還是媒體因為「媽媽」標籤而過多的渲染呢？
文：黎弘育
台中市長盧秀燕身為六都唯一的女性首長，在今（2022）年縣市長選舉更被視為國民黨的領頭羊之一，各縣市選將皆搶著與之合影，其聲勢外溢擴散至台中以外的縣市，儼然是藍營最強母雞。然而檯面上的風光，背後卻仍面臨台灣政治文化對於女性政治人物的苛求。
如先前，同為台中市長候選人的蔡其昌，便出言批評盧秀燕是「不稱職的媳婦」，這樣子的批評早已脫離公共事務的範疇；然而這樣子大男人沙文主義視角，卻在號稱民主進步、重視女權的民進黨不斷出現，做為女性政治人物代表的總統蔡英文，以及曾經大談女權的立委范雲，卻常常對於黨內這種光怪陸離的現象視而不見。
更有甚者，包括：同為民進黨籍的高嘉瑜慘遭男友家暴、高雄市新聞局長丁允恭脅迫女記者在辦公室發生性行為，乃至於立委王定宇與顏若芳爆發外遇疑雲等，民進黨對於不同政治立場的盧秀燕，態度一目瞭然；等同要求盧秀燕不只是要當個好媽媽市長，更要當個好媳婦市長，才能作為表率、不被批評。
談到盧秀燕的施政負評，或許近期大眾最有印象的：台中「房思琪」案、台中第二市場滷肉飯命案、台中華興集體虐嬰案等等，每案遭到揭露的當下想必皆是舉國譁然，有台中市議員批評自稱「媽媽市長」市長的盧秀燕完全沒有同理心，相信不管是不是作為一個母親，看到這些慘劇都是同等的難過；不過當撇除掉所謂的「媽媽市長」，盧秀燕所治理的台中市是真的如此不堪？還是媒體因為「媽媽」標籤而過多的渲染呢？
筆者在此提供幾個2021年的數據給大家反思。
關於家暴，六都通報家暴，以人口平均數來說都第一名為高雄市（每萬名婦女有74.87人受害）。
關於性侵，警政署統計性侵案件，第一名為桃園市375件為最高，2020年桃園共發生570件性侵也是高居六都第一。
關於兒虐，衛福部統計兒少保護案件，兒虐案最多通報件數第一名是高雄市共6822件，若以人口平均數計算第一名也是高雄，每萬人165件。
關於槍擊，警政署統計「縣市持槍率」，第一名為台南，以每10萬人平均可查獲6.8枝槍。
那我們再來看看被貼上「慶記之都」標籤的台中市相關數據，2021年警政署統計數據：每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」及「次低」，這些恐怕顛覆外界的刻板印象。
一個政治人物成功與失敗，檢驗標準從來不是性別，對於市政批評與指教也該專注於事情的本質，若因市長的性別，而有著刻板的苛求，試問其他男性政治人物是否也放在同一個天秤上，供大家檢驗呢？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
我們想讓你知道的是
生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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