經濟部3大策略助攻台灣電動車產業，2025年產值上看6千億，有望成為新興兆元產業

各國正在加緊腳步搶食電動車（EV）市場。近日，台灣經濟部推動：補助在地生產、開發關鍵零組件，還有帶動內需市場等3大策略，助攻台灣電車產業，並估計最快2025年電車產值達新台幣（下同）6000億元，加上其餘汽車整車、零件產值，可望成為新興兆元產業。

2025台灣電動車產值上看6千億

氣候變遷造成的影響已經相當緊急，氣候議題引發國際高度重視，各國正邁向「2050淨零排放」目前前進。台灣呼應淨零趨勢，去（2021）年4月向世界宣示，跟進2050淨零轉型，成為國家重要政策。

設定完淨零排放目標，經濟部預計2040年讓電車新售車輛中占比達100%，目前政府部會已積極展開行動，其中運具電動化為首要目標，經濟部制定3大推動策略，包含補助在地生產，以整車帶動零組件、補助開發關鍵零組件，爭取打入國際供應鏈、帶動電車內需市場等。

經濟部表示，最快2025年汽車電子產值將會達6000億元，且帶動汽車產業與車用電子等相關產業發展。經濟部透露，2021年台灣汽車電子產值已經達到了3000億元。

經濟部高層告訴《工商時報》指出，電車趨勢及政府推動下，預估2025年產值將會翻倍，若再加上汽車整車與零組件，估計也有4000億元，因此汽車產業加上車用電子等產業6000億元加上4000億元，將可望成為我國下一個「新興兆元產業」。

電動車成功的4大關鍵因素

勤業眾信2021年的《2030電動汽車趨勢展望報告》中指出，市場對於電車的需求提升有下列4項因素：消費者信心、政策法規、市場發展和產品多元。

其中消費者信心是指購買意願，包含電車行駛距離、性價比、充電時間，還有充電設施多寡，最後才是電車的安全考量，近年來隨技術克服，消費者對電車接受度也越來越高。

接著是，政策法規，像是燃油經濟、排放目標、城市行駛限制、補助購買金額均對提升電車銷售佔有重要地位；然後是市場發展，企業大量購車（商用車）是推動電車發展的關鍵，未來將主導市場走向。

最後，產品多元指得是電車必須符合各類族群的需求，例如小客車、SUV和貨車、大型運具等，才可以有效推廣到社會各層面。勤業眾信引述美國資料預估2026將會有130款電車可供選擇，價格也會越來越便宜。

指標企業首看鴻海

能源局21日於節能戰略社會溝通會議中告訴我們，邁向2050淨零排放，還得要有節能戰略計畫，目前已經就工業、商業、住宅、運具及科技等領域研擬6大推動策略45項措施。經濟部曾文生次長強調，2050淨零排放是非常明確的目標，也是政府所展現的決心，節能涉及的議題相當廣泛，需要各界共同努力。

全球電車市場相當激烈。資深投資人黃伯堃強調，台灣內部而言，資通訊產業（ICT）具有優勢，傳統汽車零組件也多為國際大廠所採用，可以滿足未來電車重要2大因素，但是兩產業間的串連不是簡單的事情，傳統車業是屬於工業思維，而電車則偏向電子產品，如iPhone、筆電等。

它們生產週期、交貨還有組裝思維各不相同，因此需要有業者統合，目前台灣以鴻海最為積極，他們創立的開放式電車生態系統（MIH）就是為了要協助各廠，其中有3個主要目標，首先是電子產業系統向傳統零件廠開放；然後是降低業者進入門檻；最後為1+1大於2的資源相互共享，黃伯堃強調未來可觀察鴻海的財報變化，是台灣電車產業的一個具體指標。

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核稿編輯：翁世航