印象派首次畫展罵聲一片，雷諾瓦這幅《劇院包廂》是少數獲得讚賞的作品
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整個印象派的首回畫展其實是罵聲一片，不過雷諾瓦這幅《劇院包廂》卻是少數得到讚賞的作品之一。可惜的是，即使獲得好評，《劇院包廂》一開始並未成功銷售，要等到後來才會以425法郎，低於原來所訂定的500法郎價格售出。雷諾瓦還要再苦撐幾年，才會迎來飛黃騰達的勝利時刻。
文：Junie Wang
網路盛行的當下，許多人透過社交軟體分享生活大小事，甚至想方設法經營自己，於是各式各樣五花八門的所謂網紅類生物便如排山倒海般前仆後繼而來，但是對於名利的渴望並非只限於現代人，那萬一古人真的很想紅怎麼辦？
如果你生活在18、19世紀的歐洲，劇院絕對是發揮表演慾的好地方，無須粉墨登台，那兒也能提供被眾人打量，同時「觀賞」他人的絕佳機會。
身為當代時尚引領者，前往劇院第一守則就是不能準時到場，因為重點從來不是看戲，而是「看人」與「被看」。所以總是得遲到個一下子，這樣走進劇院時，才能享受眾人目光盤桓在自己身上的志得意滿、無限虛榮啊。
何況類似劇院這般重要的社交場所，可說是匯集整座城市的重要資訊，無論名人軼事、蜚語醜聞或是熱門話題，都在這個八卦中心往來進出無限交流。
就享受人群的社交動物而言，為了能夠時常棲息在劇院，一齣劇碼上映期間連續看上幾十場也不算過分，反正也不會那麼認真看劇。雖然星期天大家還是會在教堂集合，但是你有看過誰做禮拜時能夠隨意談天、大肆喧嘩，加上吃喝打牌那樣盡情歡樂嗎？據說義大利劇院包廂裡的熱鬧程度就連華格納和白遼士都受不了，白眼直接翻到天花板……。
於是，劇院包廂便成了當代社會縮影。
劇院包廂通常可視為貴婦家文藝沙龍的沿伸，仕女們總會穿上最新流行的服飾，附庸風雅談笑之際，交換城內訊息，順便拿起望遠鏡瞧瞧別的包廂或觀眾席有哪些看頭；至於紳士們就會在劇院的公共空間如交誼廳（Fop’s Alley）到處溜達，萬一喝醉了或是為了引起注意，整個人晃到舞台上繞一圈也是有的，這下子你不注意到他都不行了。但是衝上台前要打扮得時髦講究，否則肯定招來更多毫不留情的嘲笑和奚落。
印象派畫家向來以描繪當代生活為創作主題，無論是劇院百態、歌舞場面或馬戲團表演，都被他們一一呈現於筆下，透過這些作品，我們才知道，在沒有網路，電燈尚未普及的19世紀後期，古人的劇院生活有多麼縱樂又胡鬧。
《劇院包廂》（The Theatre Box，1874）是擅長描寫人物的印象派畫家雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir，1841–1919）的現代主題傑作，他也是首位把劇場搬到畫布上的畫家。在此之前，劇院場景通常出現於法國時尚雜誌內頁，作為展示女裝最新款式的背景，這也顯現出劇院如同現代IG和臉書，始終是眾女子展現裝扮的重中之地。
除了劇院包廂主題突破傳統，就連裁切式的緊湊構圖所營造的快照式效果都非常新穎，你看無論是女子的右手或男子的左側身軀，都被裁剪了一部分，這都是中規中矩肖像畫不會出現的設計。雷諾瓦在此呈現劇院內隨處可見的角落，時時可能上演的片段。不過雷諾瓦卻是在工作室完成這件作品。
畫面前方女子聚焦主要視線，身披時髦黑白條紋服裝，在她身後還有位男性同伴，兩人手上都拿著望遠鏡；有趣的是，女子是放下望遠鏡，方便別人欣賞她，而男子則是拿起望遠鏡，認真巡視全場。望遠鏡一上一下，直接點明了劇院裡的看與被看，主動與被動，以及男女之間的微妙差異，同時也體現雷諾瓦的敏銳觀察力。
雷諾瓦擅長描繪人物的穿著細節，藉此也提供我們觀察時尚風潮的線索。
1870年代的女裝趨勢是高腰合身短上衣，結合強調後臀裝飾的連身裙，再加上層層疊疊的荷葉邊和皺褶滾邊做為點綴，上衣的綴飾，例如領口、袖口的蕾絲或緞帶都會與裙子滾邊互相搭配。1870年前期，還延續著1860年代的鐘形袖，也就是傘狀袖口，例如《劇院包廂》的女子的袖口蕾絲也有類似效果。
古代女子通常日夜穿著也會有所區隔。19世紀女子的白日服裝通常都是高領口設計以示莊重，晚裝才會出現V領或方形領口，露出胸前肌膚。隨著時代演變，1870年代也有越來越多女士日裝也開始出現低領樣式，為了裝飾胸口，天鵝絨短項鍊和吊墜項鍊也跟著流行起來。
回頭看看我們的女主角，她不但胸前有成疊的珍珠項鍊，胸口、腰間和髮間都別上了粉色花朵，還有無法忽視的珍珠耳環，以及手上那把黑色扇子、白手套與金色手鐲，這整套穿搭當真是處心積慮，非常認真。
巴特，打扮成這樣是否太用力過度了？如果加上原本醒目的黑白條紋，她正好就成了讓人無法忽視，珠光寶氣的劇院斑馬（已哭）。
跟我們如今看頒獎典禮上某些藝人穿搭過頭造成反效果很類似，由於這位女子造型太華麗浮誇，反而讓人猜想她要嘛是追逐時尚的無知受害者，雜誌看太多結果導致悲劇，或者應該不是來自資產階級好人家的女子，而是一名生張熟魏送往迎來的交際花，所以才那麼需要創造焦點被看見。這點從她飄浮不定，未聚焦於舞台的眼神也可得知。
不過大家不用猜了，因為無論畫中女子究竟是何種身分，這些都只是雷諾瓦經營畫面氛圍的手法。
實際上斑馬女子名為妮妮・洛佩茲（Nini Lopez），是雷諾瓦1875至1879年間的愛用麻豆，這是她為雷諾瓦工作的第一件成品，雷諾瓦當時以她為麻豆，至少畫出十多件作品。據說妮妮每回都很準時來上工，可惜嫁給蒙馬特戲院的三流演員之後，就回家洗手做羹湯了。
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。