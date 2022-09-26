美國《台灣政策法》以惡化兩岸關係為代價，恐引發中美「攤牌」全面對抗

近來美中台關係因美國持續介入台海，導致兩岸關係波濤洶湧，民進黨當局在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，引發中共解放軍進行一連串大規模對台軍事演習；同時，發動一系列經貿反制手段、公布對台政策第三份白皮書、「台獨制裁清單」，台灣陷入「被戰爭」邊緣風險，深深鑲嵌至美國印太戰略成為其「馬前卒」。

隨後，美國參議院外交委員會又於14日審議《台灣政策法》草案，有學者甚至論斷，一旦通過此法案，可能導致中美對抗加劇、甚至斷交，進入「新冷戰狀態」。

此法案原本內容十足空前震撼，一旦參議院通過恐誘發台海風暴。儘管此法經修正後，並未正式賦予台灣主要非北約盟友地位；但其對兩岸關係衝擊不容忽視，此法具有強化民進黨當局堅持「抗中保台」路線作用。

美國參議院外委會通過的法案，在涉及台灣地位的象徵性條款上，與原先版本有所不同，包括以等同於「主要非北約盟友」的地位來對待台灣，而非直接賦予台灣這一地位；在TECRO更名為「台灣代表處」方面，從「授權」改為「國會建議」性質；不再要求任命美國在台協會駐台代表任命，須獲得參議院批准。

此法案係由該院外交委員會主席民主黨籍梅南德茲（Robert Menendez, D-NJ）及參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）於6月16日跨黨派聯名提出《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022），為美國國會跨黨派聯合提案，旨在全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與等重大議題，一如先前外界所論其通過機率相當高，若是按照原法案所明訂激進訴求通過，其所造成政治衝擊也屬空前。

此一「挺台」法案出台，顯見美國國會在支持台灣對抗中國的態度上，比行政部門走得更遠。《台灣政策法》比《台灣關係法》更為強調支持台灣軍備，這實則嚴重挑戰中美建交的基礎，徹底顛覆中美三個公報及817公報中雙方的約定與承諾，極大程度變更中美關係的現狀。若是原版《台灣政策法》通過，絕對是比裴洛西訪問台灣所造成的政治衝擊，勢必更加嚴重。

首先，牽動美國兩岸政策變化，從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」

《台灣政策法》關鍵內容包含：「台北經濟文化代表處」變更名稱為「台灣代表處」、4年內提供台灣45億美元的軍援軍事援助，允許美國政府預算用於「有益於威懾人民解放軍攻擊行動的武器」、正式賦予台灣「北大西洋公約組織（NATO）以外重要盟邦」地位。《台灣政策法》和《台灣關係法》最大的不同就是，關係法的定位為台灣並非美國的邦交國，僅為相對自主性之政治實體，並無明確國家地位及也非美國之盟國。