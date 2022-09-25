【專訪】《與清醒夢》主創李柏辰：以織品與劇場，打造觀眾的心靈休憩之所

文：陳怡慈

無論是多麼實際的人，夢境想必是最為虛幻的事物了。你無法控制的它的走向，可能是彩色、黑白，也可能關乎現實、或完全虛構，更可能出現比電影更為焦慮緊湊的情節、也有可能夢境會洋溢幸福快樂，讓你滿足。

如果你認為夢境並非不可控，甚至曾經有意無意地操控夢中情節，那麼當時一定是在半清醒的狀態之下，這便是「清醒夢」。同時，也是新銳設計師兼藝術家李柏辰本次的創作緣起。

八月的某個星期二，我們與李柏辰相約在他的工作室，聊著他的織品設計、也聊他的藝術創作，他突然話鋒一轉，提到自己擅長解析夢境。他這麼說並不是算命的意思（雖然他開玩笑說可以幫我們當場解夢），而是從小至今，他一直透過夢境來理解自我。

為了與自我對話，踏入夢境的世界

韓國影帝李炳憲在電影《單身騎士》裡，飾演「大雁爸爸」──意指將孩子送往海外留學，一人留在國內賺取薪資，以供應整體家庭生活。電影本身並不特別，但詮釋了亞洲中產家庭的景況：父母拚了命地將小孩送去歐美國家，以求孩子未來有更好的願景與發展。

李柏辰的狀況也類似如此，差異在於立場相異：他是那個被送出國、一個人在孤單異鄉學著適應新生活的孩子。

以一般人的觀念而言，這並非壞事；然而對於李柏辰來講，還在讀小學時一人隻身海外，語言不通、文化差異極大、人際關係也尚未建立，物質條件固然滿足了，但在心靈上卻非常孤單：他必須獨自忍耐各種挫折不安，比以往更需要應變能力，學習在異國生存下來。

他坦言，童年的他夢境驚恐而緊繃，彷彿被什麼追趕著，總是咬著牙關醒來。長年與自己的夢境相處，他能體驗到的是自己的孤單焦慮帶來影響，於是學著與夢境搏鬥。這當然不是指控制自己的夢，而是他開始大量閱讀，看屠格涅夫、尼采，同時也接觸玄學、禪宗、也看各種精神醫學與心理學書籍。

「算夢」聽起來似乎很玄，但實際的意思是，李柏辰花了比一般人更多的時間在理解夢如何反映身心狀態，藉此展開與自我的溝通。曾經孤單的孩子，歷經成家立業，不再如此寂寞，卻也很能明白人始終都是獨自個人，也始終需要一個空間跟自己對話。

《與清醒夢》於焉誕生。李柏辰欲意創造的，是給觀眾一個探索自己的場域。

Photo Credit: © 廣藝基金會提供 《與清醒夢》試圖結合織品、舞蹈、音樂，帶領觀眾進入如夢似夢的狀態

Photo Credit: © 廣藝基金會提供 《與清醒夢》試圖結合織品、舞蹈、音樂，帶領觀眾進入如夢似夢的狀態。

透過肢體，演繹織品的觸感

當年的小留學生，在歐美強調個人主義的環境下，逐漸探知自己希望發展的方向，長大後的李柏辰放棄父母對他從商的要求，在無數次的自我探索中，感受到自己對於服裝設計與美學的喜好，於是轉入設計學院就讀。

23歲那年，他創立了品牌PROJECTbyH.，卻無法停止思索自己安身立命的服飾產業是全球第二大的污染源，這與他重視環保、不破壞環境的信念違背，究竟他該如何走下去？

你可能認為他擔憂太多，在全球都追求快時尚的狀態下，這幾乎是市場的原罪了；然而李柏辰用自己的作品維護了他的信念：PROJECTbyH.的每一件衣服皆為天然材質與純手作，從設計到縫紉到加工都親力親為，他守住了自己對環境友善的底線。

重視細節、也重視理念的李柏辰，同樣將這份心力放在他的劇場創作上。原本的他距離劇場頗為遙遠，會產生與其他藝術家共創跨界劇場的欲望，源頭來自於2018年朋友邀他去看周書毅的舞蹈作品，他被肢體的美學所撼動，便一頭栽入這個迷人的領域。

2022年臺北時裝週，他找來了心中的偶像周書毅，以「Let Go」為題發表自己的春夏系列，同時也第一次嘗試將織品設計融入舞蹈劇場，透過肢體的律動，展現織品的細節與可能的觸感，也成為當年臺北時裝週的亮點。

Photo Credit: © 廣藝基金會提供 李柏辰提到，他希望舞者透過對織品的觸感，展現律動，藉此將身體的感受性傳遞給觀眾

將自我哲學實踐於劇場領域

時裝週結束後，李柏辰一直反覆打磨他的藝術創作，不只是織品與身體的結合而已，他發現劇場能灌注更多環境意義於其中，同時，也能透過劇場的反饋來深化自己的創作。於是他將長年自我對話的方式帶到劇場上，《與清醒夢》成為「Let Go」的普拉斯版，也融合了更多環境理念。

李柏辰提到，人生的體驗跟夢境有很多雷同之處，我們並不記得出生之始、也不那麼確切地知道結束，那麼模擬夢境是否就能帶來一種快速人生，藉此探索自己的內心？

他其實是將「黃粱一夢」融入劇場：當夢境的虛實真假與現實意識接上線、當邊際越來越模糊就像電影《全面啟動》，我們能否跳離以自我為出發點的視角，用一種更宏觀的角度，檢視自己的現在、甚至是未來？

除此之外，環境議題也未曾從李柏辰的創作遠離，演出的所有織品依舊堅持天然材質，並透過編舞家田孝慈設計舞蹈，藉由肢體與織品為觀眾帶來視覺意境；而由音樂家王榆鈞製作的音樂，於山林、於海邊、甚至是都市公園等地採集臺灣各地不同的自然聲音，更讓「音景」既在地、又現代，與肢體及織品共同編織了更深層次的互動，同時也引領觀眾走入似夢非夢之境地。

你可能覺得「黃粱一夢」的概念並不稀奇，也或許，從宏觀看待人生並做出各種抉擇，本就是每個人的修業；但你無法否認李柏辰作品之溫柔。年輕時他恐懼於夢境，成年後他卻利用織品、音樂、舞蹈重新打造一個給所有觀眾的夢境，在那個夢境裡，沒有憂慮、害怕、焦躁，只有無止盡的感受，讓你抽離現實，專心與自己相處。

他其實在做的是一種心靈上的治療與溝通，只是這次他不僅用織品，也用劇場。

Photo Credit: © 趙珮榕 李柏辰與一同創辦PROJECTbyH的夥伴Naomi Zhao，這次兩人也一起將理念帶進了《與清醒夢》之中

本文經《AQ廣藝誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航