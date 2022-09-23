哈奴曼揪團打怪？許多泰國人難忘，圓谷公司不多談的電影《猴王大戰七超人》
我們想讓你知道的是
製作《超人力霸王系列》的日本圓谷公司早在1974年，就推出日泰合拍片《猴王大戰七超人》。猴王哈奴曼是深受泰國人喜愛的史詩《拉瑪堅》中的角色，而《拉瑪堅》就是改編自印度的《羅摩衍那》。無論是《拉瑪堅》或《羅摩衍那》，這兩部史詩作品中的神猴哈奴曼，確實都有巨大化的能力，所以《猴王大戰七超人》中的哈奴曼才能巨大化至與超人力霸王並肩作戰。
近期看到我關注的一個粉絲團「泰國粉絲大本營」分享到一篇貼文，曼谷Siam paragon暹羅百麗宮樓上的電影院有鹹蛋超人的表演，這讓我想起泰國朋友常提到小時候看過「鹹蛋超人」跟猴王哈奴曼一起打怪獸的影片，為了查證我還特別去找過影片。（作者按：鹹蛋超人的正式名稱為超人力霸王，為尊重原著接下來本文將使用正式名稱描述）
這部1974年在泰國上映的《猴王大戰七超人》，其實已可以在網路上找到各語言的版本，只是畫質無法品質保證。根據維基百科中文版的說明，台灣曾經以中文配音方式上映過，這部分由於年代太早可能需要詢問一些五六年級生可能才會知道了。
雖然網路上也能找到畫質滿差的中文配音版，但真的需要很有耐心才能觀看下去，為了推坑大家認識這部很具泰國文化特色的電影，本文將談談這部電影有哪些點很值得注意，以下有強烈劇透的內容，讀者們可斟酌閱讀。下列是主要出場人物：
人類：
男主角—小高（โก๊ก），日譯為「何將」
男主朋友—阿南（อนันต์）
威素博士（日文版：為魯特博士）
博士助手—瑪麗莎
超人力霸王戰隊：（鹹蛋超人戰隊）
超人力霸王之母
超人力霸王太郎
超人力霸王衛司
歸來的超人（การกลับมาของอุลตร้าแมน）
超人力霸王七號（อุลตร้าเซเว่น）
超人力霸王（อุลตร้าแมน）
超人力霸王索非（โซฟี่）
怪獸：
古代怪獸（โกโมร่า ）
泥棒怪獸（โดโรบอน）
暴君怪獸（ไทแรนท์）
宇宙大怪獸（แอสโตรมอนส์）
妖怪怪獸（ดัสท์แปง）
故事背景是發生在乾旱已久的泰國，因為太陽相當接近地球，因此許多的水都被蒸發掉，而且相當長久的時間都不曾降雨，因此人們開始進行祈雨儀式。
男主角小高與一群朋友們透過傳統儀式，在阿瑜陀耶古蹟當中進行著祈雨儀式，儀式間小高扮演著哈奴曼的角色。（這段祈雨的內容相當長，可能需要1.5倍速才不會看到睡著。）
祈雨儀式進行過程中，小高看見三名開著吉普車的男子，其中兩名鬼鬼祟祟的跑到寺廟遺跡中，他們用工具將佛像的頭切掉，準備偷走盜賣。
ㄡ富有正義感的小高看見之後，便馬上出面喝止他們，雖然小高相當努力的纏住盜賊，但最終還是打不過盜賊，就在三名盜賊開著準備離開寺廟遺跡一帶時，小高抄了近路跑到路上攔截盜賊的車並緊緊抓住車尾不放，而其中一名盜賊為了甩開小高，便拿出手槍對著小高開了兩三槍，最終小高因為頭部中彈被甩出車外當場死亡。（筆者內心OS：是說這種流血場面適合小朋友觀看嗎？）
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
「BTB電商結構學」為線上課程，在14小時的課程中涵蓋14張實作演練的工作表，讓品牌不只線上聽課，更可從實作中學習，層層建構自身商業模式的成功機會。同時，課程中也包含多場客座訪談，邀請如Wabay挖貝、JK Studio、只要有人社群顧問等業界導師分享豐富的市場經驗。
無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。
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