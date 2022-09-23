哈奴曼揪團打怪？許多泰國人難忘，圓谷公司不多談的電影《猴王大戰七超人》

近期看到我關注的一個粉絲團「泰國粉絲大本營」分享到一篇貼文，曼谷Siam paragon暹羅百麗宮樓上的電影院有鹹蛋超人的表演，這讓我想起泰國朋友常提到小時候看過「鹹蛋超人」跟猴王哈奴曼一起打怪獸的影片，為了查證我還特別去找過影片。（作者按：鹹蛋超人的正式名稱為超人力霸王，為尊重原著接下來本文將使用正式名稱描述）

這部1974年在泰國上映的《猴王大戰七超人》，其實已可以在網路上找到各語言的版本，只是畫質無法品質保證。根據維基百科中文版的說明，台灣曾經以中文配音方式上映過，這部分由於年代太早可能需要詢問一些五六年級生可能才會知道了。

雖然網路上也能找到畫質滿差的中文配音版，但真的需要很有耐心才能觀看下去，為了推坑大家認識這部很具泰國文化特色的電影，本文將談談這部電影有哪些點很值得注意，以下有強烈劇透的內容，讀者們可斟酌閱讀。下列是主要出場人物：

人類： 男主角—小高（โก๊ก），日譯為「何將」 男主朋友—阿南（อนันต์） 威素博士（日文版：為魯特博士） 博士助手—瑪麗莎

超人力霸王戰隊：（鹹蛋超人戰隊） 超人力霸王之母 超人力霸王太郎 超人力霸王衛司 歸來的超人（การกลับมาของอุลตร้าแมน） 超人力霸王七號（อุลตร้าเซเว่น） 超人力霸王（อุลตร้าแมน） 超人力霸王索非（โซฟี่）

怪獸： 古代怪獸（โกโมร่า ） 泥棒怪獸（โดโรบอน） 暴君怪獸（ไทแรนท์） 宇宙大怪獸（แอสโตรมอนส์） 妖怪怪獸（ดัสท์แปง）

故事背景是發生在乾旱已久的泰國，因為太陽相當接近地球，因此許多的水都被蒸發掉，而且相當長久的時間都不曾降雨，因此人們開始進行祈雨儀式。

男主角小高與一群朋友們透過傳統儀式，在阿瑜陀耶古蹟當中進行著祈雨儀式，儀式間小高扮演著哈奴曼的角色。（這段祈雨的內容相當長，可能需要1.5倍速才不會看到睡著。）

祈雨儀式進行過程中，小高看見三名開著吉普車的男子，其中兩名鬼鬼祟祟的跑到寺廟遺跡中，他們用工具將佛像的頭切掉，準備偷走盜賣。

ㄡ富有正義感的小高看見之後，便馬上出面喝止他們，雖然小高相當努力的纏住盜賊，但最終還是打不過盜賊，就在三名盜賊開著準備離開寺廟遺跡一帶時，小高抄了近路跑到路上攔截盜賊的車並緊緊抓住車尾不放，而其中一名盜賊為了甩開小高，便拿出手槍對著小高開了兩三槍，最終小高因為頭部中彈被甩出車外當場死亡。（筆者內心OS：是說這種流血場面適合小朋友觀看嗎？）