新加坡，可能是最熟知瑞士的亞洲國家
我們想讓你知道的是
我好奇地拿了一位室友的教科書閱讀，發現原來新加坡的社會課有教授瑞士歷史和文化。最初我不知何解，後來想到大家都是多民族國家。
新加坡是否已取代香港的角色，超越香港經濟樞紐地位，是近月討論熱點。
然而聽過香港的德國人，仍然比聽過新加坡的多得多。就算在2019年社會事件前，不少德國人都知道香港在南中國，並且說中文（小部分知道廣東話），可是提到新加坡的話，許多人一頭霧水，不知道它的位置外，更不知道它說甚麼語言。
德文中沒有「新加坡的」這個形容詞，不像英文有Singaporean一字，所以留德的玻人，不少都要花盡唇舌向人解釋自己的文化身分。他們雖是華裔或馬來裔，卻不是中國人或馬來西亞人；再者，新加坡也不說「新加坡語」，而有中英馬和泰米爾四種官方語言，不少華人除華語外，也會說福建話或廣東話等地方語言。
我第一次去外地交流，是中三時去新加坡著名男校英華中學（Anglo-Chinese School）兩星期。那年，我贏了學校的獎學金，與三位同學一同在暑假去玻國交流。其他三位都是女生，所以只有我獲安排到這家與我在港中學有聯繫的學校。這家創立於19世紀的中學，校園寬大，球場和泳池一應俱全，比我的中學面積大許多倍。在那裡，我體會到這個國家多種族的一面。記得不同族裔的學生會上自己母語的語文課，就是華裔上華文，馬來裔上馬來文，而印度裔多習泰米爾文。好奇的我，除了上華文課外，也觀看了其他兩種語文的課堂。
與我宿舍同房的幾位男生，好像有兩位馬來裔，其他都是華人。他們教了我不少道地新加坡英文和福建話，使我體會到這個國家獨有的文化。每到周末，室友都會回家，只剩我一人在內。有次他們都回了家，我好奇地拿了一位室友的教科書閱讀，發現原來新加坡的社會課有教授瑞士歷史和文化。最初我不知何解，後來想到大家都是多民族國家。
當年新加坡與馬來西亞決裂，一大原因是馬來西亞想建立以馬來人為主體的國家，然而由李光耀帶領的新加坡，倡議以「馬來西亞人」為主體，就是所有種族都是馬來西亞人。坡國獨立後，極重視種族融合，不論族裔都是坡人。所以他們仿效的目標，是瑞士這個由德法意民族組成的「意志國度」（Willensnation），即非單一民族為主導，而是不同民族的人因有共同價值觀而組成國家。種族融和和權力平衡，也成了坡國社會穩定的重要因素。另一相似點就是大家都是小國，一個被法德意三大國包圍，另一個北臨馬來西亞，如何強化國防，並與這些大國打交道，是瑞坡兩國生存之道。
多年過後，我在德國聽到坡人跟瑞士人說，在坡國學過他們的歷史，後者非常詫異。因為瑞士人對新加坡所知無幾，但坡人卻很熟悉瑞士的建國歷程和風土人情，可能是最熟知瑞士的亞洲國家。在德國遇到坡人，大家都有不少共通點，而許多坡人也來過香港，看港劇長大，對香港有感情。大家彼此認識，也是上佳的文化交流。
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
我們想讓你知道的是
Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
San 用一張報導的主視覺示範他平時的 PS 相片拼貼流程，「我先將照片中要使用的人物去背、抽色，在背後加上一個輪廓，讓他有種從紙張上剪下來的感覺」，再用另一種紙張做質感圖層，更改圖層屬性讓紙張的材質跟人物融合，最加入報導相關的物件、Logo、標題，為畫面打上陰影就完成了！
社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
最後登場的是內容部節目組的 Sid，他的工作主要是負責內容視覺設定以及平面影像合成，像是國際大風吹、國際值日生等熱門節目，都是由他負責。冷面笑匠 Sid 說他常用自己的身體當成合成要素，「跟大家介紹一個非常方便的物件選取工具，稍微滑一下游標就會發現，我的身體已經被含括在這個選取的範圍了。」只需要幾秒 Photoshop 就能判斷圖片中的物件，讓我們用 PS 去背更輕鬆。
擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！