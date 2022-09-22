新加坡，可能是最熟知瑞士的亞洲國家

新加坡是否已取代香港的角色，超越香港經濟樞紐地位，是近月討論熱點。

然而聽過香港的德國人，仍然比聽過新加坡的多得多。就算在2019年社會事件前，不少德國人都知道香港在南中國，並且說中文（小部分知道廣東話），可是提到新加坡的話，許多人一頭霧水，不知道它的位置外，更不知道它說甚麼語言。

德文中沒有「新加坡的」這個形容詞，不像英文有Singaporean一字，所以留德的玻人，不少都要花盡唇舌向人解釋自己的文化身分。他們雖是華裔或馬來裔，卻不是中國人或馬來西亞人；再者，新加坡也不說「新加坡語」，而有中英馬和泰米爾四種官方語言，不少華人除華語外，也會說福建話或廣東話等地方語言。

我第一次去外地交流，是中三時去新加坡著名男校英華中學（Anglo-Chinese School）兩星期。那年，我贏了學校的獎學金，與三位同學一同在暑假去玻國交流。其他三位都是女生，所以只有我獲安排到這家與我在港中學有聯繫的學校。這家創立於19世紀的中學，校園寬大，球場和泳池一應俱全，比我的中學面積大許多倍。在那裡，我體會到這個國家多種族的一面。記得不同族裔的學生會上自己母語的語文課，就是華裔上華文，馬來裔上馬來文，而印度裔多習泰米爾文。好奇的我，除了上華文課外，也觀看了其他兩種語文的課堂。

與我宿舍同房的幾位男生，好像有兩位馬來裔，其他都是華人。他們教了我不少道地新加坡英文和福建話，使我體會到這個國家獨有的文化。每到周末，室友都會回家，只剩我一人在內。有次他們都回了家，我好奇地拿了一位室友的教科書閱讀，發現原來新加坡的社會課有教授瑞士歷史和文化。最初我不知何解，後來想到大家都是多民族國家。

當年新加坡與馬來西亞決裂，一大原因是馬來西亞想建立以馬來人為主體的國家，然而由李光耀帶領的新加坡，倡議以「馬來西亞人」為主體，就是所有種族都是馬來西亞人。坡國獨立後，極重視種族融合，不論族裔都是坡人。所以他們仿效的目標，是瑞士這個由德法意民族組成的「意志國度」（Willensnation），即非單一民族為主導，而是不同民族的人因有共同價值觀而組成國家。種族融和和權力平衡，也成了坡國社會穩定的重要因素。另一相似點就是大家都是小國，一個被法德意三大國包圍，另一個北臨馬來西亞，如何強化國防，並與這些大國打交道，是瑞坡兩國生存之道。

多年過後，我在德國聽到坡人跟瑞士人說，在坡國學過他們的歷史，後者非常詫異。因為瑞士人對新加坡所知無幾，但坡人卻很熟悉瑞士的建國歷程和風土人情，可能是最熟知瑞士的亞洲國家。在德國遇到坡人，大家都有不少共通點，而許多坡人也來過香港，看港劇長大，對香港有感情。大家彼此認識，也是上佳的文化交流。