外界霧裡看花的「數位發展部」，葫蘆裡到底賣什麼藥？

文：郭瓊俐

籌備許久的行政院數位發展部，8月27日終於掛牌運作，由前政務委員唐鳳擔任首任部長。蔡英文總統致詞時強調，台灣成為全世界少數擁有數位專責部會的國家，這將會是台灣落實數位轉型的里程碑，也會是打造國家數位韌性的關鍵動力。

數位發展部起手式聲勢浩大，但其業務內容與功能，外界仍如霧裡看花。在野黨質疑數位部預算過多、恐成為政府養網軍的基地；一般民眾關心數位部能否解決個資外洩、詐騙訊息氾濫及一頁式廣告詐騙等切身問題；產業界則關心數位部如何促進數位經濟產業發展。

業務內容，外界霧裡看花

數位部政務次長兼發言人李懷仁接受本刊專訪，一一說明外界對數位部的質疑及數位部未來的目標。

民眾黨立院黨團抨擊，數位部第一年預算超過200億元，而且總編制員額600人中有300人為約聘人力，令外界擔心執政黨花公帑在養網軍。

李懷仁說明，數位部本部及兩署2023年公務預算，扣除第四期前瞻計畫預算160億元，以及各部會移撥業務與預算32億元，只剩下約22億元，以部會經費而言不算多。至於員額問題，當初立法院討論《數位發展部組織法》時，包括民眾黨、國民黨立委的版本，都提出數位部所需人力及來源宜多元化、總員額之一半員額得彈性聘用的主張，後來通過的行政院版本明定一部二署聘用員額最高300人，比在野黨立委的版本更嚴格，而且數位人才不好找，目前到位的聘用人員只有20幾人。

至於民眾關心的網路詐騙、一頁式廣告詐騙等問題，李懷仁指出，網路詐騙的源頭是犯罪人，歸刑事局管轄，只要受害人報案，刑事局一定會受理；現在的問題是犯罪人「把數位平台當做犯罪工具」，因此重點是臉書、谷歌、雅虎等跨境大型數位平台如何協助防制犯罪。

Photo Credit: 中央社 有「天才IT大臣」之稱的唐鳳，擔任首任數位部部長。

在數位部掛牌之前，的確是沒有管道可以協助，現在數位部已試著去溝通，也有初步的成果。例如，雅虎已經同意配合，對於高風險的廣告投放業者、來自高風險地區的廣告等，都會嚴加審查，而數位部接下來也會和其他平台持續溝通。

跨境平台，還缺法律規範

李懷仁說明，跨境大型數位平台本身沒有問題，有問題的是被投放的廣告成為詐騙之用，政府單位不能對廣告內容審核，否則變成干涉言論自由，只能讓平台業者自律與判斷，至於平台要鬆或緊，就是和業者的默契；目前台灣沒有法律可以管平台，只能私下溝通與道德勸說。

李懷仁指出，歐盟可以管理跨境大型數位平台，是因為有《數位服務法》（Digital Services Act）與《數位市場法》（Digital Markets Act），賦予強制管理的權力，我國國家通訊傳播委員會（NCC）提出的《數位中介服務法草案》，有一部分是參考歐盟的《數位服務法》精神，但法案還在討論階段就被導入選舉議題，被批評箝制言論自由，目前社會似乎沒有共識可以推動。

至於網購、電商平台成為詐騙集團的溫床，李懷仁表示，主因是電商的個資保護出了問題，數位部是電商的主管機關，可依《個人資料保護法》向電商做行政檢查，若電商的個資保護機制有問題，可依法罰款，一直罰到電商改善為止，未來也可以和消保會、警政署165全民防騙網等公部門一起公布哪些電商的個資容易外洩，請消費者注意。

不過，李懷仁強調，數位部依《資通安全管理法》、《個資法》授權「管理」電商，目前並沒有法律授權數位部「監理」的權力；不像NCC、金管會、路政司或航政司等機構有監理權，可以發照或撤照，數位部沒有任何監理的權力，只能進行行政檢查和罰款。

李懷仁表示，台灣的資安產業很強，但個別規模很小，小而強也是台灣的產業特色，因此規模大小不是首要處理的問題，要優先處理的是台灣的資安產業，如何協助台灣產業打造出「乾淨產業鏈」。

他說明，台灣的資訊產業鏈未來走到國際上，一定要是乾淨產業鍵或所謂的民主產業鏈，亦即通訊產品要被認為是可信賴的、乾淨的，這需要一個認證機制去制定標準，跟國際接軌，這是數位部要做的事。數位部下設數位產業署、資通安全署，任務就是打造可信賴的資安環境與產業鏈。

Photo Credit: 總統府 數位部採「開放無固定座位」的方式辦公，蔡總統參觀時也覺得好奇。

此外，協助國內業者做好自己的資安，也是數位部的重要任務。李懷仁指出，之前這個任務是行政院資通安全處在做，但資安處只是一個院內處級單位，沒有執行業務的能力，現在業務已移到數位部的資通安全署，今年底也將成立「國家資通安全研究院」，提升國家整體資安防護體系。他說明，國家資通安全研究院是具公法性質的行政法人，可協助數位部做行政業務的延伸，例如資安認證、資安檢查等。

主要任務，壯大資安產業

過去台灣很難加入國際組織，但網路世界的阻力相對較小。李懷仁表示，網路世界傾向去中心化，不以國家為限，加上網路本質是崇尚自由開放，自然對台灣友善，台灣相對容易加入網路國際組織，目前已經在洽談好幾個全球資訊網協會。

李懷仁強調，數位部的任務除了強化國家資通安全與防禦能力外，也要幫資安產業做媒合，也就是養好資安產業，讓資安產業生態系長出來，再讓資安產業幫助國內的產業，建立好乾淨供應鏈，這是對國家未來很重要的角色。

南台科技大學財經法律所特聘教授羅承宗指出，蔡英文總統2019年競選連任的政見之一，就是成立數位發展部會，她在2020年就職演說又提了成立數位發展部會的事；數位部今年8月才成立，已經晚了兩年，雖然任命唐鳳為部長，算是亮麗的出場。不過，新機構如何博取人民的信任，最大的挑戰是半年內可以拿出什麼成績，半年後人民就要看到這個部會對社會做了什麼貢獻，因此數位部的蜜月期只有半年。

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