傳中國NAND龍頭長江存儲違反禁令供貨華為，美參議員要求白宮出口管制、列入黑名單

外國媒體披露，據濃烈中國官方色彩的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲（Yangtze Memory）違反美國相關禁令，被要求將其列入「黑名單」，消息傳出後台灣供應鏈警戒，其中記憶體大廠威剛（ADATA）澄清，貨源及業務不受影響。

美國擬禁中國NAND龍頭長江存儲

長江儲存是中國政府和紫光集團（Tsinghua）於2016年合資成立，註冊資本額達人民幣386億元，由於官方背景濃厚受中國工業和信息化部指導，普遍被視為中國高階半導體聯盟的發起公司，也是中國打造半導體供應鏈的一部分。

美中科技戰仍未止歇，英國《金融時報》報導指出，美國多位重量級國會議員以長江存儲供貨華為最新旗艦可摺疊手機「Mate Xs 2」為理由，違反美國「外國直接產品原則」（US Foreign Direct Product Rule），要求白宮出口管制，並敦促將長江存儲列入黑名單。

市調機構集邦科技（TrendForce）今年8月報告顯示，三星（Samsung）市占率33%，穩居全球NAND Flash第1大廠；SK海力士（SK Hynix）市占率19.9%，居第2；鎧俠市占率15.6%，排第3；威騰（WDC）市占率13.2%，居第4位；然後是美光（Micron）市占率12.6%，居第5位；最後才是長江存儲，市占率約在10%左右，排第6位。

值得注意的是，長江存儲成立不過6年，已經搶下全球近1成的市占率，是全球矚目的黑馬。且據《經濟日報》報導指出，日前市場拆解蘋果iPhone 14系列新機發現搭載長江存儲產品，顯示長江存儲已發展128層以上高容量產品，具有一定技術水準，他們聲稱未來朝向2025年總月產能30萬片邁進，目標取得全球NAND市場近15%市占率，引起美國注意。

針對蘋果採用長江存儲零組件問題，參議院情報委員會共和黨副主席盧比歐（Marco Rubio）直言抨擊：「蘋果正在玩火，他們知道長江存儲的安全隱憂，倘若一意孤行，將受到政府前所未有的審查。我們不能讓受制於共產黨中企，滲入美國電信和數百萬美國人的iPhone。」

長江存儲的產能大幅擴張，成美國眼中釘

眾議院外交事務委員會、共和黨議員 Michael McCaul 也強調：「長江存儲與中國共產黨、解放軍關係密切，有可靠證據表明該公司向華為出售商品，違反出口管制法。如果蘋果將專有技術外洩至長江存儲，會強化長江存儲的能力，並幫助中國實現國家目標。」

蘋果當時緊急回應：「公司截至目前沒有在任何產品中使用長江存儲的晶片，目前僅評估從長江存儲採購NAND快閃記憶體，僅用於中國市場一些iPhone手機。」

至於台灣，目前與長江存儲往來的廠商主要為群聯、威剛和慧榮等記憶體相關企業，外界關切一旦長江存儲遭美國列入黑名單，恐將重蹈過去種種利空事件。

21日，威剛緊急聲明發布重要訊息澄清，為了降低貨源過度集中風險，並滿足全球各地客戶各別需求，威剛採購向來採多角化佈局，NAND Flash採購也同時與全球7家原廠合作，長江存儲即為公司供應商之一，主要供應中國市場及客戶指定品牌用途，目前對威剛的供貨占比相對有限。

不過，集邦科技（2021）去年調查顯示，隨著中國市場逐漸興起國產化的趨勢，長江存儲的產能大幅擴張，而NAND Flash生產技術與一線大廠看齊。其中佰維（Biwin）今年9月獲中國國家大基金戰略投資，積極擴張惠州工廠產能，加上產品開發技術能力足以滿足客製化服務需求，未來可望出現另一波成長動能，顯示中國記憶體市場正蓬勃發展當中。

為了打擊中國產業擴張，美國聯邦通訊委員會（FCC）早在日前就以「國家安全風險」為由，將中國聯通美洲分支部門，列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。一同被FCC拉入黑名單的還有太平洋網絡及全資子公司ComNet。加上之前已被FTC「點名」的中國移動和中國電信，中國大電信營運商全部上榜。未來在美中角力下各，大企業選邊站的態勢將會更明顯。

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核稿編輯：翁世航