傳中國NAND龍頭長江存儲違反禁令供貨華為，美參議員要求白宮出口管制、列入黑名單
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中美科技戰越演越烈，從晶片延伸到記憶體遍地烽火，近期傳出中國記憶體龍頭——長江存儲（Yangtze Memory）違反美國相關禁令供貨給華為，要求將其列入黑名單。
外國媒體披露，據濃烈中國官方色彩的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲（Yangtze Memory）違反美國相關禁令，被要求將其列入「黑名單」，消息傳出後台灣供應鏈警戒，其中記憶體大廠威剛（ADATA）澄清，貨源及業務不受影響。
美國擬禁中國NAND龍頭長江存儲
長江儲存是中國政府和紫光集團（Tsinghua）於2016年合資成立，註冊資本額達人民幣386億元，由於官方背景濃厚受中國工業和信息化部指導，普遍被視為中國高階半導體聯盟的發起公司，也是中國打造半導體供應鏈的一部分。
美中科技戰仍未止歇，英國《金融時報》報導指出，美國多位重量級國會議員以長江存儲供貨華為最新旗艦可摺疊手機「Mate Xs 2」為理由，違反美國「外國直接產品原則」（US Foreign Direct Product Rule），要求白宮出口管制，並敦促將長江存儲列入黑名單。
市調機構集邦科技（TrendForce）今年8月報告顯示，三星（Samsung）市占率33%，穩居全球NAND Flash第1大廠；SK海力士（SK Hynix）市占率19.9%，居第2；鎧俠市占率15.6%，排第3；威騰（WDC）市占率13.2%，居第4位；然後是美光（Micron）市占率12.6%，居第5位；最後才是長江存儲，市占率約在10%左右，排第6位。
值得注意的是，長江存儲成立不過6年，已經搶下全球近1成的市占率，是全球矚目的黑馬。且據《經濟日報》報導指出，日前市場拆解蘋果iPhone 14系列新機發現搭載長江存儲產品，顯示長江存儲已發展128層以上高容量產品，具有一定技術水準，他們聲稱未來朝向2025年總月產能30萬片邁進，目標取得全球NAND市場近15%市占率，引起美國注意。
針對蘋果採用長江存儲零組件問題，參議院情報委員會共和黨副主席盧比歐（Marco Rubio）直言抨擊：「蘋果正在玩火，他們知道長江存儲的安全隱憂，倘若一意孤行，將受到政府前所未有的審查。我們不能讓受制於共產黨中企，滲入美國電信和數百萬美國人的iPhone。」
長江存儲的產能大幅擴張，成美國眼中釘
眾議院外交事務委員會、共和黨議員 Michael McCaul 也強調：「長江存儲與中國共產黨、解放軍關係密切，有可靠證據表明該公司向華為出售商品，違反出口管制法。如果蘋果將專有技術外洩至長江存儲，會強化長江存儲的能力，並幫助中國實現國家目標。」
蘋果當時緊急回應：「公司截至目前沒有在任何產品中使用長江存儲的晶片，目前僅評估從長江存儲採購NAND快閃記憶體，僅用於中國市場一些iPhone手機。」
至於台灣，目前與長江存儲往來的廠商主要為群聯、威剛和慧榮等記憶體相關企業，外界關切一旦長江存儲遭美國列入黑名單，恐將重蹈過去種種利空事件。
21日，威剛緊急聲明發布重要訊息澄清，為了降低貨源過度集中風險，並滿足全球各地客戶各別需求，威剛採購向來採多角化佈局，NAND Flash採購也同時與全球7家原廠合作，長江存儲即為公司供應商之一，主要供應中國市場及客戶指定品牌用途，目前對威剛的供貨占比相對有限。
不過，集邦科技（2021）去年調查顯示，隨著中國市場逐漸興起國產化的趨勢，長江存儲的產能大幅擴張，而NAND Flash生產技術與一線大廠看齊。其中佰維（Biwin）今年9月獲中國國家大基金戰略投資，積極擴張惠州工廠產能，加上產品開發技術能力足以滿足客製化服務需求，未來可望出現另一波成長動能，顯示中國記憶體市場正蓬勃發展當中。
為了打擊中國產業擴張，美國聯邦通訊委員會（FCC）早在日前就以「國家安全風險」為由，將中國聯通美洲分支部門，列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。一同被FCC拉入黑名單的還有太平洋網絡及全資子公司ComNet。加上之前已被FTC「點名」的中國移動和中國電信，中國大電信營運商全部上榜。未來在美中角力下各，大企業選邊站的態勢將會更明顯。
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核稿編輯：翁世航
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！