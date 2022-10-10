當公務員也可以很酷：從事公職可以得到私部門沒有的成就感、價值與動力
我們想讓你知道的是
有些人會覺得那麼熱情很傻，畢竟薪水都一樣，多一事不如少一事；但換一種角度想，如果薪水都一樣，將自己的工作賦予快樂及意義，可以拯救自己空虛貧乏的心靈。而在公務機關能夠帶來的改變及創造的溫暖，比起在私部門可能更有影響力，也更龐大......
先提醒，本篇通篇雞湯，不愛喝雞湯、或堅持負面思考請慎入！
克莉爾在「公務員的壓力」、「公務員的薪資」這些文章中，大概都有聊到一些概念，我認為支持年輕一代公務員從事公職工作的動力，已經和過去大相逕庭，如果你期待的是安定、平靜穩定、準時上下班，或是等待那份６５歲才知道會領到多少錢的退休金，大概率進入公職會覺得失望、疲累與茫然。
當代公務員的工作是事實上是多元且具有挑戰的、也有許多有趣的部份的，而所有我遇到過在公職界得到快樂、做得很好的人，每一個人的想法都不是「因為公務員很爽」，而是因為打從內心相信「我做的事情很有價值」。
公務員要在自己的工作中找到價值，比起在民間部門容易非常多！！因為我們（啊…克莉爾已經不是你們了）的工作價值就是為那些私部門不願意做、但有必要存在的的事情做出努力。
公共服務的成就感之一：公職工作常有幫助別人的機會
前陣子剛有位前輩知道克莉爾辭職之後，跟我聊天，她分享自己感覺「當公務員真是太棒了」，她曾在公所社會課服務，她很盡心盡力地覺察民眾需要，提案讓公所推動視訊手語服務，幫助聾啞民眾，也發現張貼適當的標語跟說明，就可以幫助第一線溝通的時候減少民眾對於索取個資的疑慮，或者年終送暖也讓她感受到幫助到需要的民眾，她覺得這些回饋，讓她再累也都甘願。
尤其公所、事務所、社勞單位、稅務單位、警消這些單位，經常會面對到許多弱勢、貧窮、身心障礙、更生人、處在社會邊緣或認知能力低落的民眾，有時候多一點點的幫忙與友善，或者在流程稍微簡化及環境的改善，都是很直接可以幫助到人的。同樣一件事，把心態轉變為給予，而非被索取，在公務機關能夠帶來的改變及創造的溫暖，比起在私部門可能更有影響力也更龐大。
我能夠理解有些人會覺得那麼熱情很傻，畢竟薪水都一樣，多一事不如少一事；但換一種角度想，如果薪水都一樣，將自己的工作賦予快樂及意義，所能拯救的恐怕不是對方，而是在拯救自己空虛貧乏的心靈。
公共服務的成就感之二：做影響很多人、改變城市或社會之事
我相信特別是工程類職系的同仁，一定很多人都會有一樣的感覺，尤其是做重大公共工程的案子，完工之後那些建造物會永久佇立，漸漸改變這個城市的面貌、甚至人們的生活型態（例如沒有YouBike的城市跟有YouBike的城市）都因此不同，在這些龐大的建設之中參與其中感覺到的成就感，我想不是其它工作能輕易得到的東西。雖然全世界沒人知道你的名姓，但你卻真真實實參與其中。
當你去自由地想像，我們正在賦予國家、城市及其居民的一點小改變之時，有時會忘記這是工作，而是我們確實正在完成一件很棒很了不起的事情。
又例如從事新政策規劃或者法規制定的幕僚，雖然最後決策的是政務官、通過的是立法委員或議員，但是實際上很多事前的評估、細節的制定、流程設計、與利害關係人的溝通、資料蒐集，這些事情都是由事務官在做的啊！法規可是會影響整個社會、影響很多人的。
公共政策最為艱難也最迷人的一點是，無論是怎麼樣的政策，也許總會有一些人不滿意或感覺他的權益受到剝奪，但同時也會有一些需要他的人，同樣一個政策，可以從這一面看、也可以從另外一面看，在這過程中我們會理解攸關眾人之事，常常未必是非黑即白，而僅僅是如何做出公眾價值的思考、辯證、選擇與詮釋；另一方面，我們業要在有限的資源、綁手綁腳的體制之中，仍然創造出對人有意義的結果。
記得多年前克莉爾在做台中捷運相關業務的時候，自己內心也很質疑，因為會覺得台中人早就習慣騎車的生活了，真的值得花這麼多預算去蓋捷運嗎，但當我在自己的朋友圈發出這樣的質疑時，有朋友卻說，身為台中人他非常期待看到台中有捷運。
他認為城市的改變本來就需要一個開端，而交通建設也是邁向成熟國際都市的重要一環（他真的好樂觀，結果現在住在新竹、可惡！），不過他這些話確確實實也激勵了我，讓我對當時在做的業務更有信心與底氣；雖然還沒蓋完我就離開了，現在捷運蓋好了（雖然運量…嗯…），偶爾經過，也是會有看著自己的孩紙的感覺。而這大概都是沒有當公務員的人，無法感受到的價值感。
在疫情之後，大家做的事情也都是這樣的重要，防疫工作並不是每天開記防疫記者會的長官去執行、去落實的，而是許多基層的公務員日復一日面對民眾，幫搞不清楚狀況的民眾釐清每日一變的政策，努力地傳達、蒐集資訊，是你們真正在做著改變人群及幫助社會的事情，這都是在民間不可能做到的事、看不到的風景。
公共服務的成就感之三：在政府工作有機會遇到名人、Mr./Ms. Big
業務上遇到高階政治人物出現的場合或者有名的民意代表最基本的，辦理活動或重要會議、拜會的話，依據等級遇到總統、副總統、縣市長等的機會都有；例如高嘉瑜委員家暴事件的幾天後，克莉爾就在立院會議室中第一線圍觀被記者圍繞的高委員，很有SNG新聞現場的感覺；又或是跟同事猜拳決定誰要出席蔣萬安委員的協調會；或者是在立法院的廁所遇到我很喜歡的、為同志平權付出很多的尤美女委員諸如此類。
不只政治人物，像是機關辦理的大型活動也不乏邀請藝人參演，現在很多政策行銷也都會找知名網紅合作，更不用說某些機關的業務就是長期跟一些特定產業往來，例如文化部可能就常常有機會接觸演藝圈、文藝團體、體育署可能會接觸運動員、經濟部、國發會則常常有機會認識企業家或品牌主。
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。