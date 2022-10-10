當公務員也可以很酷：從事公職可以得到私部門沒有的成就感、價值與動力

先提醒，本篇通篇雞湯，不愛喝雞湯、或堅持負面思考請慎入！

克莉爾在「公務員的壓力」、「公務員的薪資」這些文章中，大概都有聊到一些概念，我認為支持年輕一代公務員從事公職工作的動力，已經和過去大相逕庭，如果你期待的是安定、平靜穩定、準時上下班，或是等待那份６５歲才知道會領到多少錢的退休金，大概率進入公職會覺得失望、疲累與茫然。

當代公務員的工作是事實上是多元且具有挑戰的、也有許多有趣的部份的，而所有我遇到過在公職界得到快樂、做得很好的人，每一個人的想法都不是「因為公務員很爽」，而是因為打從內心相信「我做的事情很有價值」。

公務員要在自己的工作中找到價值，比起在民間部門容易非常多！！因為我們（啊…克莉爾已經不是你們了）的工作價值就是為那些私部門不願意做、但有必要存在的的事情做出努力。

公共服務的成就感之一：公職工作常有幫助別人的機會

前陣子剛有位前輩知道克莉爾辭職之後，跟我聊天，她分享自己感覺「當公務員真是太棒了」，她曾在公所社會課服務，她很盡心盡力地覺察民眾需要，提案讓公所推動視訊手語服務，幫助聾啞民眾，也發現張貼適當的標語跟說明，就可以幫助第一線溝通的時候減少民眾對於索取個資的疑慮，或者年終送暖也讓她感受到幫助到需要的民眾，她覺得這些回饋，讓她再累也都甘願。

尤其公所、事務所、社勞單位、稅務單位、警消這些單位，經常會面對到許多弱勢、貧窮、身心障礙、更生人、處在社會邊緣或認知能力低落的民眾，有時候多一點點的幫忙與友善，或者在流程稍微簡化及環境的改善，都是很直接可以幫助到人的。同樣一件事，把心態轉變為給予，而非被索取，在公務機關能夠帶來的改變及創造的溫暖，比起在私部門可能更有影響力也更龐大。

我能夠理解有些人會覺得那麼熱情很傻，畢竟薪水都一樣，多一事不如少一事；但換一種角度想，如果薪水都一樣，將自己的工作賦予快樂及意義，所能拯救的恐怕不是對方，而是在拯救自己空虛貧乏的心靈。

公共服務的成就感之二：做影響很多人、改變城市或社會之事

我相信特別是工程類職系的同仁，一定很多人都會有一樣的感覺，尤其是做重大公共工程的案子，完工之後那些建造物會永久佇立，漸漸改變這個城市的面貌、甚至人們的生活型態（例如沒有YouBike的城市跟有YouBike的城市）都因此不同，在這些龐大的建設之中參與其中感覺到的成就感，我想不是其它工作能輕易得到的東西。雖然全世界沒人知道你的名姓，但你卻真真實實參與其中。

當你去自由地想像，我們正在賦予國家、城市及其居民的一點小改變之時，有時會忘記這是工作，而是我們確實正在完成一件很棒很了不起的事情。

又例如從事新政策規劃或者法規制定的幕僚，雖然最後決策的是政務官、通過的是立法委員或議員，但是實際上很多事前的評估、細節的制定、流程設計、與利害關係人的溝通、資料蒐集，這些事情都是由事務官在做的啊！法規可是會影響整個社會、影響很多人的。

公共政策最為艱難也最迷人的一點是，無論是怎麼樣的政策，也許總會有一些人不滿意或感覺他的權益受到剝奪，但同時也會有一些需要他的人，同樣一個政策，可以從這一面看、也可以從另外一面看，在這過程中我們會理解攸關眾人之事，常常未必是非黑即白，而僅僅是如何做出公眾價值的思考、辯證、選擇與詮釋；另一方面，我們業要在有限的資源、綁手綁腳的體制之中，仍然創造出對人有意義的結果。

Photo Credit: 中央社

記得多年前克莉爾在做台中捷運相關業務的時候，自己內心也很質疑，因為會覺得台中人早就習慣騎車的生活了，真的值得花這麼多預算去蓋捷運嗎，但當我在自己的朋友圈發出這樣的質疑時，有朋友卻說，身為台中人他非常期待看到台中有捷運。

他認為城市的改變本來就需要一個開端，而交通建設也是邁向成熟國際都市的重要一環（他真的好樂觀，結果現在住在新竹、可惡！），不過他這些話確確實實也激勵了我，讓我對當時在做的業務更有信心與底氣；雖然還沒蓋完我就離開了，現在捷運蓋好了（雖然運量…嗯…），偶爾經過，也是會有看著自己的孩紙的感覺。而這大概都是沒有當公務員的人，無法感受到的價值感。

在疫情之後，大家做的事情也都是這樣的重要，防疫工作並不是每天開記防疫記者會的長官去執行、去落實的，而是許多基層的公務員日復一日面對民眾，幫搞不清楚狀況的民眾釐清每日一變的政策，努力地傳達、蒐集資訊，是你們真正在做著改變人群及幫助社會的事情，這都是在民間不可能做到的事、看不到的風景。

公共服務的成就感之三：在政府工作有機會遇到名人、Mr./Ms. Big

業務上遇到高階政治人物出現的場合或者有名的民意代表最基本的，辦理活動或重要會議、拜會的話，依據等級遇到總統、副總統、縣市長等的機會都有；例如高嘉瑜委員家暴事件的幾天後，克莉爾就在立院會議室中第一線圍觀被記者圍繞的高委員，很有SNG新聞現場的感覺；又或是跟同事猜拳決定誰要出席蔣萬安委員的協調會；或者是在立法院的廁所遇到我很喜歡的、為同志平權付出很多的尤美女委員諸如此類。

不只政治人物，像是機關辦理的大型活動也不乏邀請藝人參演，現在很多政策行銷也都會找知名網紅合作，更不用說某些機關的業務就是長期跟一些特定產業往來，例如文化部可能就常常有機會接觸演藝圈、文藝團體、體育署可能會接觸運動員、經濟部、國發會則常常有機會認識企業家或品牌主。