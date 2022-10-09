為什麼高級生土司店鋪遭遇經營瓶頸，台南傳統小吃店反而屹立不搖？

前幾天看到一位日本經營顧問轉帖一則新聞，內容關於一家日本著名生吐司專賣店的加盟店家，決定要關閉在東京營業中的八家生吐司店鋪，結束品牌的營運。

不知道加盟主切確結束營業的真正原因為何，不過關於生吐司產品以及店鋪營運，從日本Google Map上消費者所給的分數看來，應該是沒什麼太大問題，而在加盟主簡短的聲明中，只提到「經判斷後，要繼續現在的生吐司事業是困難的」，八家店的設備跟裝潢投資應該當初也花了不少錢，要放棄累積到目前的品牌能量以及投入資源，應該是一件痛苦的決定。

而到底是那些因素是讓東京的高級吐司加盟店最後決定結束營業？

目前的高級吐司專賣店，無論從店鋪外觀、內裝設計、產品等，都走簡約的高級路線，氣氛應該是年輕消費客群喜歡的，價格雖然比同類吐司產品高，但日幣1000以內的價格設定，也應該還在大部分日本消費者一周可消費一次的程度，但從這新聞情況來看，高級吐司要經營的好似乎不是件容易的事。

場景再換到台南的小吃店，台南小吃所賣的產品並沒有特別的差異化設計，做類似產品的同業也多，外觀跟裝潢走就地取材路線，圓板凳加上折疊桌就可營業。跟高級吐司店相比，台南小吃雖然不特別，但是不是有人會覺得台南小吃店的商業壽命相對會比高級吐司店長？理由是什麽？綜合日本高級吐司店的新聞，以及小吃店的商業特性，相互對照後，可更容易看出高級吐司業態在經營上比較特別之處。

主產品的非日常指數高

在決定賣什麼產品時，除了要確保產品要有一定的美味度之外，另外一個需要考慮的元素，就是消費情境。無論這個產品再怎麼好吃，但要是距離你的生活習性太遠，消費者就很難時常上門購買，甜甜圈產業應該就是一個很好的例子。

而台南小吃在消費情境上，是處在三餐以及天天都可出手的輕鬆生活帶，不需要特別做什麼說明，顧客就會自動上門。而再回到高級吐司，雖然吐司這個產品在生活習性上是貼近消費者的，但高級吐司在售價上卻拉大了顧客要再一次上門的距離。一般類似吐司的基礎產品（米，麵包，豆腐等等）要能夠成功的高級化，都需要行銷在旁不斷的輔助。如果消費氣氛跟一般常態品比，在生活情境上的差距太大，消費者就可能覺得要在特別的時刻（例如慶祝），才有理由來購買。

拉近跟消費者的生活距離，降低產品的非日常指數，顧客再上門的障礙就會更少。

產品線寬度比較窄

日本高級吐司店的菜單，組成非常的單純，在主餐類，大部分就只有一種或是兩種口味，好處是可以讓消費者聚焦，很清楚的了解這是賣什麼產品的店，另外，製作產品的時候，生產排程可以單純，員工大部分時間都製作同樣產品，理論上技術上也會更純熟。

從店鋪端來看確實是有這些重要的優點，但從消費端來看，對營業額的挑戰卻不小，只有一兩項主產品，選擇少，每位顧客購買的產品數量就不會太多，如此要靠客單價支撐營業額就變得不容易。

台南小吃店，主產品雖然也不多，但有些業態的配菜或是副產品的種類，卻是不少的。比方吃肉燥飯，可以點魚丸湯，湯裡面還可加不同的配料、蝦丸、魚肚等，另外，配菜還有魯豆腐、魯腸子、煎魚肚等等，要堆疊出另一個等同主餐消費額的配菜組，甚至週邊產品消費額要大於主餐消費額，並不會太困難。

Photo Credit: 中央社

大部分消費者應該都是喜歡寬的產品線，如果能控制好產品線寬度，以及產品強度的平衡，就不用在來客數上太煩惱。

稀有性的稀釋風險

在2019年，全日本市場只有300家上下的高級吐司店，但在2021年市場增加了約700家後，日本的高級吐司店也邁入1000家規模；不止高級吐司店專門店，連漢堡店的MOS Burger也跟山崎麵包合作，在既有的MOS內銷售起了高級吐司（一下再加上約1200家）。

在眾多消費動機中，其中有一項是稀有性，如果顧客一開始是覺得稀有才上門消費，但當某天這個稀有的元素越來越淡薄之後，相對也會減少消費者的購買意願。或是高級產品跟一般產品比較後，如果兩個產品的差異小於價差，也會影響消費者對於稀有度的判定（日本一般產品的技術水平一直在提高，特別是便利商店的烘培產品，跟高級產品的距離慢慢的在接近中）。

而台南小吃在稀有這部分剛好相反，台南小吃面臨到的不是一窩蜂，反而大部分是找不第二代接手，因為無法接班，讓這些小吃店鋪數量越來越少，結果增加台南小吃的稀有性，增强了消費動機。再回到高級吐司店，如果維持店鋪數上的稀有性，是無法自己控制的課題，那就需要再去尋找高級產品在其他地方的稀有性，持續維護產品在消費者心中的地位。

你有吃過高級吐司嗎？連台灣的超市也銷售起生吐司了，技術持續進化下，高級產品也開始普及化，這個應該也會把高級品牌的營運模式推入另一個新的紀元。至於台南的小吃店，還是默默的用傳統的模式持續營運中。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航