為什麼高級生土司店鋪遭遇經營瓶頸，台南傳統小吃店反而屹立不搖？
我們想讓你知道的是
跟高級吐司店相比，台南小吃雖然不特別，但是不是有人會覺得台南小吃店的商業壽命，相對會比高級吐司店還長？理由又是什麽？
前幾天看到一位日本經營顧問轉帖一則新聞，內容關於一家日本著名生吐司專賣店的加盟店家，決定要關閉在東京營業中的八家生吐司店鋪，結束品牌的營運。
不知道加盟主切確結束營業的真正原因為何，不過關於生吐司產品以及店鋪營運，從日本Google Map上消費者所給的分數看來，應該是沒什麼太大問題，而在加盟主簡短的聲明中，只提到「經判斷後，要繼續現在的生吐司事業是困難的」，八家店的設備跟裝潢投資應該當初也花了不少錢，要放棄累積到目前的品牌能量以及投入資源，應該是一件痛苦的決定。
而到底是那些因素是讓東京的高級吐司加盟店最後決定結束營業？
目前的高級吐司專賣店，無論從店鋪外觀、內裝設計、產品等，都走簡約的高級路線，氣氛應該是年輕消費客群喜歡的，價格雖然比同類吐司產品高，但日幣1000以內的價格設定，也應該還在大部分日本消費者一周可消費一次的程度，但從這新聞情況來看，高級吐司要經營的好似乎不是件容易的事。
場景再換到台南的小吃店，台南小吃所賣的產品並沒有特別的差異化設計，做類似產品的同業也多，外觀跟裝潢走就地取材路線，圓板凳加上折疊桌就可營業。跟高級吐司店相比，台南小吃雖然不特別，但是不是有人會覺得台南小吃店的商業壽命相對會比高級吐司店長？理由是什麽？綜合日本高級吐司店的新聞，以及小吃店的商業特性，相互對照後，可更容易看出高級吐司業態在經營上比較特別之處。
主產品的非日常指數高
在決定賣什麼產品時，除了要確保產品要有一定的美味度之外，另外一個需要考慮的元素，就是消費情境。無論這個產品再怎麼好吃，但要是距離你的生活習性太遠，消費者就很難時常上門購買，甜甜圈產業應該就是一個很好的例子。
而台南小吃在消費情境上，是處在三餐以及天天都可出手的輕鬆生活帶，不需要特別做什麼說明，顧客就會自動上門。而再回到高級吐司，雖然吐司這個產品在生活習性上是貼近消費者的，但高級吐司在售價上卻拉大了顧客要再一次上門的距離。一般類似吐司的基礎產品（米，麵包，豆腐等等）要能夠成功的高級化，都需要行銷在旁不斷的輔助。如果消費氣氛跟一般常態品比，在生活情境上的差距太大，消費者就可能覺得要在特別的時刻（例如慶祝），才有理由來購買。
拉近跟消費者的生活距離，降低產品的非日常指數，顧客再上門的障礙就會更少。
產品線寬度比較窄
日本高級吐司店的菜單，組成非常的單純，在主餐類，大部分就只有一種或是兩種口味，好處是可以讓消費者聚焦，很清楚的了解這是賣什麼產品的店，另外，製作產品的時候，生產排程可以單純，員工大部分時間都製作同樣產品，理論上技術上也會更純熟。
從店鋪端來看確實是有這些重要的優點，但從消費端來看，對營業額的挑戰卻不小，只有一兩項主產品，選擇少，每位顧客購買的產品數量就不會太多，如此要靠客單價支撐營業額就變得不容易。
台南小吃店，主產品雖然也不多，但有些業態的配菜或是副產品的種類，卻是不少的。比方吃肉燥飯，可以點魚丸湯，湯裡面還可加不同的配料、蝦丸、魚肚等，另外，配菜還有魯豆腐、魯腸子、煎魚肚等等，要堆疊出另一個等同主餐消費額的配菜組，甚至週邊產品消費額要大於主餐消費額，並不會太困難。
大部分消費者應該都是喜歡寬的產品線，如果能控制好產品線寬度，以及產品強度的平衡，就不用在來客數上太煩惱。
稀有性的稀釋風險
在2019年，全日本市場只有300家上下的高級吐司店，但在2021年市場增加了約700家後，日本的高級吐司店也邁入1000家規模；不止高級吐司店專門店，連漢堡店的MOS Burger也跟山崎麵包合作，在既有的MOS內銷售起了高級吐司（一下再加上約1200家）。
在眾多消費動機中，其中有一項是稀有性，如果顧客一開始是覺得稀有才上門消費，但當某天這個稀有的元素越來越淡薄之後，相對也會減少消費者的購買意願。或是高級產品跟一般產品比較後，如果兩個產品的差異小於價差，也會影響消費者對於稀有度的判定（日本一般產品的技術水平一直在提高，特別是便利商店的烘培產品，跟高級產品的距離慢慢的在接近中）。
而台南小吃在稀有這部分剛好相反，台南小吃面臨到的不是一窩蜂，反而大部分是找不第二代接手，因為無法接班，讓這些小吃店鋪數量越來越少，結果增加台南小吃的稀有性，增强了消費動機。再回到高級吐司店，如果維持店鋪數上的稀有性，是無法自己控制的課題，那就需要再去尋找高級產品在其他地方的稀有性，持續維護產品在消費者心中的地位。
你有吃過高級吐司嗎？連台灣的超市也銷售起生吐司了，技術持續進化下，高級產品也開始普及化，這個應該也會把高級品牌的營運模式推入另一個新的紀元。至於台南的小吃店，還是默默的用傳統的模式持續營運中。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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