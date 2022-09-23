美國《台灣政策法》象徵習近平只用了短短五年，就敗光中共過去40年在西方積累的形象

最近國內許多有關美國參院初審通過《台灣政策法》的爭論，令人看了啼笑皆非。一下子說這會提前引爆台海戰爭，一下子又說這會讓國軍喪失建軍主導權。前一秒還在罵此法案掏空一中，美國軍援65億是要把台灣當屬地，後一秒又說此法案代表美軍不會出兵幫台灣打仗。小弟愚昧，如果美國沒那個決心保衛台灣軍事安全，那幹嘛還要丟將近2千億台幣（65億美金）軍援台灣？是老美錢太多沒地方花嗎？

這些論點既不符現實，也沒抓到美國人的立法要旨。講東講西，其實都刻意避開，甚至是意圖遮掩一個明顯的窟窿：「《台灣政策法》如果真的成功通過，將代表習近平近年對美外交的全面失敗、對台統戰的完全失敗、與戰狼外交的反作用力遠大於其作用力，將是習近平外交路線與風格的徹底失敗。」

舉例來說，在此法案端上檯面之前，多少年來，台灣軍事採購與建軍過程獨立自主過嗎？除了李登輝時代曾向法國買過拉法葉艦和幻象戰機，我國軍一機一艦，一車一砲，那個不是美軍裝備？那個總統時代跳出過對美軍事採購框架？雖然沒到「朕不給的，你不能要」的地步，但也算是「老美不給的，你買不到」。

我們的陸軍火砲主力還是155加農砲長腳湯姆，那可是美軍二戰時代的裝備。戰車好一點，有進步到越戰時代的M60，買了M1A2卻還沒到貨半輛。台灣道路系統與地形很適合皮卡，但軍方買了一大批沒有裝甲的悍馬車，簡直是吃油祖宗。過去幾十年，多少想升上將軍進國防部當高參的人，都得先去美國指參學院受訓？請問，台灣的軍事決策與建軍採購，脫離得了美軍影響嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

其次，若干人對法案中「非北約主要盟邦」（Major non-NATO ally，MNNA）這個字眼很敏感。後來依行政部門意見，修成「等同主要非北約盟邦」，又讓很多人以為美國行政部門退縮了。

實際上，MNNA的認定，需要對方具有主權國家身份，但台灣仍只是「準國家」，如此認定會造成行政上的困擾，所以又回到「等同北約」的層級。事實上，台灣早在小布希時代，便已經由非正式方式獲得了主要非北約盟邦的身份認定，軍備轉移皆依此方式進行，現在只是回歸常軌，減少不必要的麻煩。

而那65億軍援，本質上類似二戰以來的《租借法案》，向來是美國軍援盟邦的主要方式，現在軍援烏克蘭也依此推進。美軍一向不願意與主要核武國家進行正規軍的作戰，以免局勢快速「升高」（Escalation）到不可控制。