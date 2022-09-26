習近平與普亭會面，無疑讓「上海合作組織」成了讓美國師出有名的反派角色
我們想讓你知道的是
美國想要建立全新聯盟，需要一個動機與假想敵。過去根本不重要的上海合作組織，突然間就成了這個反派角色。習近平與普亭在上海合作組織高峰會的會面，無疑形成中俄兩國將率領上海合作組織，來對抗以美國為首的民主國家同盟，讓美國師出有名。
文：王臻明
在原本的世界線裡，習近平應該在9月底訪問日本，在隆重歡迎下，參與中日建交50周年的慶祝典禮，與日本首相岸田文雄舉行高峰會，重申中日關係的友好。
結果不只習近平的訪日的計畫落空，岸田文雄也宣布不會參加中日建交50周年的慶祝活動，日本媒體近期的民調中，還有六成以上的民眾主張應該對中國採取強硬態度，更有八成以上的民眾在另一份民調中認為，中國對日本而言是超越北韓的嚴重威脅。中日關係走到這個地步，幾乎已處於空前的低谷，短時間內恐怕難以扭轉。
在真實的世界裡，習近平則去烏茲別克參加上海合作會議的高峰會，與俄羅斯總統普亭會面。如果只是單純的國際會議就算了，偏偏在雙方會面之前，烏克蘭在烏東戰場上取得關鍵性的勝利。俄軍難堪的潰敗，不只讓普亭在國內受到輿論的質疑，在國際上更成為笑柄。
習近平在這個時刻雪中送炭，跟這個失敗的侵略者站在一起，抱團取暖，真的是中國近30年來，外交史上最慘的畫面。二戰時沒有人會笨到在希特勒兵敗如山倒時，還跑去與希特勒結盟，但習近平現在就在做這件事，而且沒人敢告訴他這樣做愚不可及。
中國的外交部門，並沒有笨到這種程度，遠在一年多前就在積極運作，希望利用中日建交50周年的機會，安排習近平的訪日行程，以改善中日關係。由於當時對中國態度強硬的安倍晉三早就下台，接任的菅義偉看守性質濃厚，中國的外交部門態度相當積極，最後岸田文雄順利上台，又由過去立場較為親中的林芳正擔任外相，更讓安排習近平訪日，雙方藉機破冰的想法，成為非常有可能成真的計畫。
但萬萬沒想到這些努力最後都付之流水。雖然不無美國的壓力，但真正的原因，還是中國一連串自毀長城的做法。
首先是俄羅斯為了降低烏克蘭戰爭的負面衝擊，並強調自己仍有能力插手亞太事務，報復日本參與針對俄羅斯的經濟制裁，不斷派遣軍艦入侵日本周邊海域。中國不只選擇加入，還組成中俄聯合艦隊，藉舉行演習為名大肆活動，對日本的抗議置之不理，引起日本社會的嚴重不滿。
近來解放軍甚至派遣艦艇，進入中日爭議海域長時間逗留，更讓雙邊關係陷入緊張。最後中國進行演習恫嚇台灣時，發射了多枚彈道飛彈，落入日本的專屬經濟海域，引起日本朝野嘩然，至此岸田文雄政府已經沒有空間，可以再修補中日關係。
中國在美國的壓力下，被迫在俄烏戰爭中保持中立，卻在此次的上海合作組織高峰會中毀於一旦。如果說目前俄羅斯在烏克蘭戰場上是節節勝利，那或許還容易理解，但現在的情況是俄羅斯幾乎一敗塗地，習近平此時與普亭相見，雖然在公開的言詞上頗有保留，但畫面勝過一切。
普亭想要抱中國這塊浮木來自救的意圖非常明顯，但這將讓中國的處境更為尷尬，在此次高峰會後，已經沒有人相信中國會保持中立。之前栗戰書到俄羅斯時，會談過程被俄羅斯公開，就已經可以看到俄羅斯的企圖，習近平再次上當實在令人不解。
更糟的是，這個場合是上海合作組織的高峰會，上海合作組織其實是個頗為鬆散的組織，遠遠不及北約的同盟程度，卻在這次高峰會以後，被當成北約的對手看待，被類比為冷戰時期的華沙公約組織。
但上海合作組織的成員國裡，除了俄羅斯與中國外，都是問題重重的國家。成員國們更是互有嫌隙，如吉爾吉斯與塔吉克兩國，這幾天就在邊界爆發武裝衝突。而另一個大國印度，與中國也有各種利益衝突，是美國極力拉攏，要一起組成圍堵中國陣線的國家。這樣的鬆散組織要與北約抗衡，實在是難上加難。
美國國家安全顧問蘇利文日前在接受媒體專訪時，就曾表示，美國的印太政策是將美國在歐洲與中東的參與連結起來，以因應全球的挑戰。這翻譯成白話文就是美國嘗試將過去在歐洲與中東所建立的安全組織，進一步擴張與統合成為一個全球化的架構。
換句話說，可能會以北約為基礎，結合美國在中東、西太平洋的盟邦，逐步組成一個全新的聯盟。最近德國、法國都相繼提出自己的印太政策，並派遣戰機飛過半個地球，到澳洲參與多國聯合演習，就說明了這個趨勢，這並不是痴人說夢，而是已在進行的策略。
但美國想要建立這樣的全新聯盟，需要一個動機與假想敵。過去根本不重要的上海合作組織，突然間就成了這個反派角色。習近平與普亭在上海合作組織高峰會的會面，無疑形成中俄兩國將率領上海合作組織，來對抗以美國為首的民主國家同盟，更讓美國師出有名，圍堵中國，將美中兩國的爭霸，擴大為全球性的制度競爭。
普亭發動俄烏戰爭，讓俄羅斯成為世界公敵，急需拉攏盟友來減緩目前被孤立的狀態，因此緊抓著中國與上海合作組織的國家，但中國此時也這麼做，無疑是讓自己陷入困境之中。
中國其實是全球化最大的受益者，改革開放的成功，無疑要歸功於中國成功融入世界貿易體系之中。但目前習近平的外交政策，剛好是反其道而行。內部的清零政策就不用說，外部則是失去與歐洲簽定中歐投資協定的機會，再與日本全面交惡，最後加上美國的圍堵，過去曾經協助中國經濟發展的三大外資來源，都開始衰退。
對中國來說，這是極不利的情境。上海合作組織的成員國雖然加起來領土擴大，人口佔全球的四成以上，但仔細盤點下來，其實前景頗黯淡，印度更是中國未來的勁敵，中國此時孤注一擲，實在太過不智。
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。