拜登打破「台獨」紅線，就是要讓中國領教一下片面「改變現狀」的代價

文：黃澎孝

美國總統拜登日前在接受美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）「60分鐘」節目訪談中，再度被問到「一旦中國武力犯台，美軍是否會防衛台灣？」而拜登也第四次明確地肯定回應：Yes。

事實上，在中國武統台灣的作戰想定中，從來都把美軍的介入當作主要的障礙。長期以來也不斷研究如何「反介入／區域拒止」（Anti-Access／Area Denial，A2／AD）。因此，當拜登再而三，三而四的表達美軍必將介入台海危機時，對中國而言，並不意外。

但是，真正最令中國非常介意的，卻是拜登對於「台灣獨立」問題的表態。由於所謂的「台獨」問題，一直以來都是中國再四強調的所謂「紅線」。中國國防部長魏鳳和甚至於還在和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的雙邊會談中，當面直嗆：如果「有人」膽敢把台灣分裂出去、解放軍將「不惜一戰」。

但是，俄烏戰爭已經告訴世人：現代的戰爭，打的是「科技力」而不是「意志力」。打的是「財力」而不是「人力」。中國縱有14億人，再怎麼意志堅強，不惜代價，在台海之戰中，決定勝負的依然是海空軍和「太空軍」的高科技兵種。恰恰在這個領域裡，解放軍與美軍的差距是「世代落差」，解放軍就算願意付出再多的代價，均毫無勝算可言。

事實上，自美中建交以來，不論中國在台灣問題上，劃過多少紅線？美國則始終只堅持一條「底線」，那就是不接受任何一方，片面改變現狀。其中包括所謂的「海峽中線」在內。

但是，前不久中國圍台軍演後，解放軍刻意打破了「海峽中線」的「現狀」，還洋洋自得的揚言是「新常態」。可如今，美國總統回敬以打破「台獨紅線」，表示出美國支持台灣可以改變政治現狀的態度。顯然是要讓中國好好領教一下片面「改變現狀」的代價。

至於，對於中華民國台灣而言，我們本來就是一個建國已100多年的國家。而且，中華民國台灣也已成為台灣人民的最大共識。因此，我們只要維持兩岸劃中線各自為政，互不隸屬的現狀，就已經是對中國最大的善意了。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航