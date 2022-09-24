死過一次的台灣，勿忘，我們走過的九二一
我們想讓你知道的是
一場帶走諸多家庭歡笑與甜蜜的九二一大地震，讓台灣人在歷經西元20世紀80年代經濟快速發展，「淹腳目的台灣錢」，嚐到了財富迅速累積的甘美果實之後，得以有機會重新反思並體悟到防震教育的不足，與國內防震建築概念之缺乏。
剎那，大地劇烈搖晃著。
仿如凍結的時間，愕然；此刻，沒有盡頭的隧道，死過一次的台灣，我們。
距今23年前，西元1999年的9月21日，那一天剛好是我大學新生訓練的第一天。午夜1時47分15.9秒，由於斷層間的錯動，位於台灣本島中央地域的南投縣集集鎮，爆發了芮氏規模高達7.3，震央深度僅僅為8公里的逆斷層型強烈地震。
人在高雄，住在公寓二樓的我，依舊感受到了前所未有的惶恐與不安。即使內心對於迎接禧年有諸多的憧憬與期盼，可天搖地動的剎那，來自深處的地鳴「要活著啊！」不只是現在式的動作或哲學上的思辨，也變成對未來人生最謙卑也最實際的想法。
當時撼動全台的九二一大震災，地震持續長達了102秒之久，人定終究無法勝天的煎熬跟恐慌，總共不幸造成了2417名無辜民眾的罹難，29人不幸失蹤（內政部社會司的資料為2415人別世、50人失蹤），以及超過11305名民眾的身體損傷。更導致將近51711間房屋全毀和53768間半毀的狀態，也是台灣於二戰之後最嚴重的一場自然災害。
近50倍（或說46倍）廣島原子彈的深層壓力釋放，地表斷層最大垂直錯動量達到11公尺、最大水平錯動量10公尺以上，許多珍貴的重要地標和古蹟景點，在自然之神摧枯拉朽的無情破壞下，遭到了摧毀殆盡的命運。不少看似堅固、可靠的都會區高樓大廈，竟也在此震災浩劫裡完全傾倒，庇護之所成為奪命終點。
即使傷亡總數未及昔日台中、新竹的「關刀山地震」（3279人、西元1935年），但震度7級的南投魚池，震度6級的台中市區跟嘉義阿里山，乃至於百里之遙的高雄市區、澎湖馬公、屏東九如（震度4級），無處得以安然倖免。一島共生，一震共殤，眼下早就不分黨派或族群。「大家還好嗎？」……在當年手機、網路尚未普及，國內自媒體也未萌芽的時代，可以聯絡到任何一個親友，儼然是一種如獲至寶的奢侈。
難以估計的有形、無形慘重損失，後續統計全國經損約莫是新台幣3647億元的九二一大震災，很快的，天涯若比鄰，隨即引起世界各國政府、媒體，或各主要國際機構的關注。不論是日本（全國捐款新台幣12億零187萬元）、韓國（兩國斷交之後，首度以國籍航空載運物資與救難隊）、紐西蘭、土耳其（最早出發的國際救難隊，於員林大樓順利救出受困民眾），甚至是遠地的非洲、中南美友邦，也都即刻紛紛伸出了金錢或物資上的援手。
許多沒有正式邦交關係，可能只在教科書上偶然一瞥的國家，當下也摒除外交上的繁文縟節，直接投入協助工作。像北歐的瑞典，官方不只捐贈禦寒物資（帳篷、睡袋、毛毯，計5000萬新台幣）外，更親自派出高級官員抵台點交慰問。而中美洲的墨西哥政府更派遣了八位訓練有素的搜救專家（地鼠隊）來台參與救災的行列，甚至不惜生命危險，用簡單的工具就直接開挖，只求找到生還者。
美國的軍方跟民間救難隊，有工程師、護理師、救難專家與消防專業人士，是國際救援行列中最先抵達台灣者，後續更調遣工兵部隊的水壩工程專家勘察受損嚴重的台中石岡水壩。北疆的俄羅斯，雖然與台灣長期有著矛盾又詭異的關係，但依舊挺身援助，除運來一船的原木供重建專用，也用軍機運來救難設備跟機具，並於降落後直接前往台中東勢，十萬火急、命懸一線，國際政治的角力已被拋在腦後。
但是，根據各方媒體的報導，九二一地震發生之後，中國紅十字會秘書長孫愛明即公開表示，任何國際紅十字會若要捐助給台灣有關震災的款項和救災物資，都必須先得到中國紅十字會同意，甚至外國單位要援助台灣時，也應事先徵得中國紅十字會的允許後方可抵台援助。此外，中國紅十字會更希望將「內地」籌集的救災物資以直航的方式，從廈門直接運到台灣……中華人民共和國各駐外單位也提供「中國台灣省救災專戶」，用以接受各方善心人士的捐款。
而時任陸委會副主委許柯生則回應，過去中國陸續發生地震、長江水災等天然災害時，台灣方面也不吝提供捐款和物資，累計高達新台幣15億元，可是我方從未作出泛政治化、矮化中方的動作。
我們絕不歡迎，任何附帶政治動機及條件的協助，天災雖然傷害了我們的親人與鄉土，卻不可能動搖我們護衛尊嚴的意志與決心。
——時任中華民國外交部部長胡志強先生
有鑑於此，美國眾議院也於稍晚，10月5日時提出聯合決議案，規定美國總統通知政府及非政府組織等民間慈善機構（如美國紅十字會等），日後台灣若發生緊急需求，美方需對台進行賑災救助時，得以用最迅速的方式提供支援，毋須再知會中共當局。決議案更規定美國總統應支持台灣加入國際紅十字會、世界衛生組織及聯合國人道事務協調廳等國際級醫護和人道團體。
一場帶走諸多家庭歡笑與甜蜜的九二一大地震，讓台灣人在歷經西元20世紀80年代經濟快速發展，「淹腳目的台灣錢」，嚐到了財富迅速累積的甘美果實之後，得以有機會重新反思並體悟到防震教育的不足，與國內防震建築概念之缺乏。
遺憾的是，在國人水土保持的觀念長期普遍落後，加上大地震後的版塊推動影響，誘發了台灣超過20000處以上的潛在崩塌地。也讓震後土石流的觸發雨量僅需地震前的二分之一不到，亦造成了台灣目前每逢下雨就必須擔心土石流侵犯家園的危機與隱憂。
島嶼，淌淚母親的搖籃，灰飛煙滅記憶中，翠青；天光，昇起於伊甸之東，或許名為失樂園，台灣。
勿忘，我們走過的九二一。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
我們想讓你知道的是
生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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