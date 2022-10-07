2022/10/07,
職場

以BabyBoss的體驗精神經營職涯，脫離只想美好不想負責的Baby狀態

以BabyBoss的體驗精神經營職涯，脫離只想美好不想負責的Baby狀態
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

當我們都能持續以BabyBoss的精神去經營職涯，並搭配成年人的成熟理性評估自己的可承受風險與預期報酬，或許我們也才能夠真正脫離只想體驗美好不想負責的Baby狀態，真正成為自己生命的Boss。

文：公關人生相談室

在好幾年前，風靡家長跟小朋友的BabyBoss職業體驗任意城歇業，讓許多大小朋友覺得可惜，少了個週末遛小孩的好去處。BabyBoss的風行，也像是小時候常寫的「我的志願」作文題目的具象版本，讓小朋友得以在有限的時間，嘗試扮演各種不同的職業角色，無論是消防隊員、警察、軍人、酪農、機長或空服員，也滿足了小朋友對於未來的想像。

與其說，這像是小朋友的職業探索，其實更像是週歲抓周的另一個進階版本，透過形象化的物件與穿著，讓小朋友嘗試去套入某種職業想像。而家長也樂於看著自己的孩子沈浸在不同的角色轉換中，好像也跟著孩子去走了一趟體驗之旅，去走過自己沒能嘗試過的人生。

然而，在漫漫的求學路甚至是在正式進入職場的求職路上，大多數的人，彷彿都喪失了Babyboss那種好奇求知的探索慾望。一路認真努力唸書、找世俗定義上還不錯的工作，然後希望可以一路工作到退休，卻難以避免現在愈見頻繁的組織調整、裁員或是產業更迭。

於是，求職者常見不停的自我懷疑或網路問卦，都是想知道，哪裡有可以讓自己擺脫職涯困境的終極解法？小時候那個對於職業充滿想像的Baby，到了長大終究還是個不知道自己要什麼的Baby。

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Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

其實，BabyBoss職業體驗之所以迷人，就在於不設限的選擇能力。雖然能體驗的職業類別有限，但孩子可以放心且放膽地去體驗那些職業角色，而不用擔心被非難做哪個工作不賺錢或是很辛苦，他們有的純粹是去體驗想像具象為現實的美好。

而在脫離BabyBoss數年之後的職涯養成階段，或許我們也可以為自己在學習或是就業的路上打造這樣的嘗試。在時間與金錢風險可控範圍，嘗試把自己對於未來跟職業的想像具象化。

無論是透過專案、打工、兼職、斜槓甚至是無償的志工投入，目的在於透過親身實踐的體感跟浸淫在具體的環境氛圍中，我們更可以了解自己在成年BabyBoss中可能會面臨的美好與挑戰。才更有可能把自己放在具體的職涯地圖上，為自己的職業角色定向，也才有可能讓自己的職涯GPS往前計算出可能發展的幾條職涯路徑。

如果有一天，當我們都能持續以BabyBoss的精神去經營職涯，並搭配成年人的成熟理性評估自己的可承受風險與預期報酬，或許我們也才能夠真正脫離只想體驗美好不想負責的Baby狀態，真正成為自己生命的Boss。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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