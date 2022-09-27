美國《台灣政策法》看似對中施壓，實為以「非軍事手段」維持國際秩序

今（2022）年9月之間，歐亞大陸兩側連續的地緣震盪，加劇國際秩序的動盪。實先是9月11日，位於西側的烏克蘭成功收復被佔領的哈爾科夫（Kharkiv）及周邊領土，讓俄國總統普亭（Vladimir Putin）出言恫嚇使用戰術核武，同時威脅退出糧食安全機制。

9月14日，美國參議院外交委員會以17票比5票的懸殊比例，通過《2022年台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022），美國中央情報局副局長科恩（David Cohen）亦在稍後表示，習近平已下令解放軍，在2027年前要具備武統台灣的能力。在中共二十大召開之際，似乎讓美國前印太平洋司令戴維森（Philip Davidson）的「2027共軍攻台論」似乎更有即視感。

《台灣政策法》看似施壓，實為管理現況

雖然《台灣政策法》尚在送交參院全院審議的期間，國會也即將面臨改選，參眾兩院是否能通過、部分條文仍有應對美中現實調整的變數。然而，美中之間的博弈不只有台海問題難解的現實，兩國都未必能在全球化的世界中相互脫鉤，拋擲於現有的自由主義國際秩序之外，作為主導秩序者的美國更有諸多條件管理現況。

作為威權政體的中國即使下定決心與美國對抗，但是做為一個發展中的大國，仍需要十餘年的時間因應。發動《台灣政策法》的美國，同樣也難以貿然告別自由主義國際秩序的現況，美國在法案中界定自身的角色，避免直接軍事介入。在法案中許多的準備都以至少5年為單位，使台灣得配合美國的步調行事，使其成為負責任的美國盟邦，維持美國印太戰略的可控風險。

例如：「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）方式援助台灣4年45億美元，第5年再加碼20億美元；以「拒止戰略」（strategy of denial）為基礎，提出對台灣的防禦報告；和AIT的「全球合作與訓練架構」，以「不對稱戰力」為原則的共同演訓計畫。若依照美軍在阿富汗和伊拉克投入的經驗，以負責任的態度來看待盟邦，應是長期性的計畫。

「戰略模糊」與「戰術清晰」確保台海穩定

美國看似從《台灣政策法》跨出「戰略模糊」的框架，表態願意保衛台灣，但近期拜登（Joe Biden）在表態後，都有僚屬出面模糊說法。2021年8月美國從阿富汗倉促撤軍後，拜登表示會以北約模式回應，但當白宮官員和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）都強調美國對台政策不變。

拜登2021年10月在巴爾的摩參加市民大會時，主持人再問中國武力犯台議題，拜登表示美國會出兵馳援，並說美國有此承諾。今年5月，拜登訪問日本又被問到相同問題，拜登亦強調美國確實有此承諾，絕對會出兵保台，但同時又稱美奉行一個「中國政策」。行政部門的論述，仍極力避免直接給予台灣政治和法律上的定義，而是透過諸多的反對來形塑論述的彈性，例如：反對片面改變台海現況。