國際孤立、青年逃兵，專家：普亭恐打核武牌，中國只能尷尬相挺
我們想讓你知道的是
普亭打算動員30萬兵力的消息一出，從莫斯科直飛土耳其大城伊斯坦堡和亞美尼亞、烏茲別克等未對俄國禁航且免簽證的國家，機票賣光光。莫斯科飛到杜拜的機票也暴漲到5000英鎊（約新台幣17萬7500元）起跳。此外，「如何打斷手臂」、「如何逃避徵兵」等詞句成為俄國Google和本土搜尋引擎Yandex的熱搜字。
國際孤立、青年逃兵，專家：普亭恐打核武牌
（中央社）繼上週在中亞的峰會遭友邦冷言相待，俄國總統普亭（Vladimir Putin）本週又在聯合國大會成眾矢之的。外媒分析他被孤立後可能冒進，包括核武威脅成真，而俄國內部則出現示威、搶購機票、網路熱搜如何逃避徵兵，緊張情勢升高。
普亭上一次是2015年現身聯合國大會，前一年他才揮兵占領烏克蘭的克里米亞，但國際容忍他，他在紐約的聯大演說還高調痛批西方國家自大，俄羅斯國營媒體整日播放他在聯合國的風光。
7年後的今天，普亭不意外地缺席聯合國大會，俄國也不意外地成為西方國家發言抨擊的對象，但較特別的是，一直試圖調停俄烏戰爭的土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）19日出席聯大期間接受美國公共電視網（PBS）專訪時譴責俄國侵略，並說俄國應歸還包括克里米亞（Cremea）在內的所有烏克蘭國土。
土耳其是未跟進歐美制裁俄國經濟的國家之一。15、16日在中亞國家烏茲別克（Uzbekistan）舉行的上海合作組織高峰會，集結一群對普亭相對友善的國家領袖，但氣氛已然不同。不只印度總理莫迪（Narendra Modi）當面向普亭說「現在不是戰爭的時候」，晚宴的一張照片也明白顯示沙發主座上的艾爾多安是主角，普亭則蜷縮在長沙發的兩個小國總統中間。
最象徵性的一幕是吉爾吉斯（Kyrgyzstan）總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）在雙邊會談開始前，竟讓普亭拿著發言提示卡站著等了他近一分鐘。
英國《電訊報》網站（Telegraph）指出，過去普亭常讓國際元首枯等他好幾分鐘甚至1小時，包括甫去世的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）2003年曾經等了普亭14分鐘，但是如今連全球經濟排名第147（2020年）、自前蘇聯獨立出來的吉爾吉斯，就敢給普亭難堪。
其他前蘇聯附庸小國，自俄烏戰爭以來，普亭的控制力也紛紛鬆動。例如13日亞塞拜然（Azerbaijan）與亞美尼亞（Armenia）再度爆發邊界軍事衝突，2年前類似的衝突是由俄國調停成功。
如今，參與俄國主導「集體安全條約組織」（CSTO）的亞美尼亞求援，俄國卻因深陷烏克蘭戰事而無力介入，結果是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯合國大會場邊拉著兩國外長見面商談，讓美國的手伸入普亭後院。
普亭愈來愈被孤立的情勢，使西方分析家擔心他可能鋌而走險。21日普亭宣布局部動員徵兵並再度揚言考慮動用核武，《紐約時報》（New York Times）以「被逼到牆角的普亭比以往更危險」為題分析，他正在把解放烏克蘭的戰爭調性升高為「捍衛俄羅斯母國」，藉此呼喚人民對抗全世界。
聯合國裁軍研究所資深研究員巴克利茨基（Andrey Baklitskiy）在《衛報》（Guardian）採訪中指出，俄國動用核武的原則是只有在「國家生存受到威脅」的情況下，因此必須小心普亭可能將俄軍占領的烏克蘭土地擴大解讀為俄國領土，增加核戰風險。
《電訊報》引述倫敦國王學院（King's College London）戰爭學教授傅里曼（Lawrence Freedman）觀點，認為俄國人民不見得想升高戰況，懷疑普亭若要啟動核武，層層命令是否真能下達到底。
普亭打算動員30萬兵力的消息一出，除了多處傳出示威抗議，《衛報》報導，從莫斯科直飛土耳其大城伊斯坦堡和亞美尼亞、烏茲別克等未對俄國禁航且免簽證的國家，機票賣光光。莫斯科飛到杜拜的機票也暴漲到5000英鎊（約新台幣17萬7500元）起跳。
此外，「如何打斷手臂」、「如何逃避徵兵」等詞句成為昨天俄國谷歌（Google）和本土搜尋引擎Yandex的熱搜字。《衛報》認為俄國民間行賄逃避兵役的情況將會更多。
雖然權力圈內和好戰的支持者還在，如今普亭的內外處境愈來愈接近眾叛親離。智庫卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）學者柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）告訴《衛報》，普亭近日動作代表了一個走投無路的領導人只能「打出最後幾張牌」，而這也將是他對自己20年政權的最大威脅。
普亭升級烏克蘭戰爭，分析：中國尷尬相挺
（中央社）即使俄羅斯總統普亭決定對烏克蘭增兵，即使他作出的核威脅給莫斯科和北京那「沒有止境」夥伴關係造成壓力，專家認為，中國國家主席習近平仍不太可能棄這個「老朋友」於不顧。
《路透社》報導，中國拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭，呼籲對話和透過和平手段解決問題。專家表示，儘管立場尷尬，中國仍將堅持下去。
中國外長王毅在美國紐約的聯合國大會場邊告訴俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），中國將堅守「客觀」、「公正」立場。
對西方的不信任，把習近平和普亭綁在一起，兩人近年來關係益形密切。俄羅斯對烏克蘭展開侵略前數日，雙方才又再次確認彼此的夥伴關係。但是與此同時，北京也小心翼翼，避免對莫斯科提供任何可能引發西方制裁的直接物資援助。
習、普上週在烏茲別克會面時，普亭承認存在一些限制，強調習近平對烏克蘭情勢有疑慮和關切，並且稱許對方採取「平衡」立場。
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
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