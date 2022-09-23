利率連3升：央行宣布升息半碼、調高存準率1碼，7大關鍵問答一次掌握

利率連3升：央行宣布升息半碼、調高存準率1碼

（中央社）中央銀行昨（22）日舉行第3季理監事會議，延續「鴿派緊縮」立場，利率連3升，升息幅度為半碼（0.125個百分點），並下修今（2022）年經濟成長率至3.51％、估今年消費者物價上漲率（CPI）為2.95％。

美國聯準會於台北時間週四凌晨更宣布最新決議，升息3碼且暗示年底前可能再升5碼，鷹聲繚繞也讓股匯市聞訊下挫。

台灣中央銀行緊接在美國聯準會公布利率決策後，昨天下午舉行理監事會議。

不過中央銀行總裁楊金龍日前於演講指出台灣與美國經濟體質差異大，不宜以聯準會的決策為師，暗示台灣沒有必要跟進聯準會的鷹派作法；央行昨天決議也符合外界預期，利率連3升，但升息幅度僅半碼，並延續6月作法，搭配調升存款準備率1碼。

至於對台灣經濟展望，中央銀行下修今年經濟成長率預測值至3.51％，較6月預測值3.75％減少了0.24個百分點，估CPI上漲2.95％，高於6月預估2.83％。

經濟部：青創、紓困貸款戶不受影響

（中央社）央行宣布升息半碼，經濟部昨天表示，對於已享有青創貸款、紓困或振興貸款利息補貼者，如果中華郵政定儲利率也同步調升半碼，經濟部將配合調整，貸款戶利息補貼權益將不受升息影響。

中央銀行昨天舉行第3季理監事會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點）。

經濟部發布新聞稿表示，對已享有「青年創業及啟動金貸款」5年全額利息補貼者、申請「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款利息補貼業者，若中華郵政公司定儲利率同步調升半碼，經濟部將配合調整，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。

經濟部進一步說明，青創業者於2020年8月1日至111年3月31日，申貸經濟部「青年創業及啟動金貸款」，可享貸款金額新台幣100萬元以下5年全額利息補貼。

青創貸款（補貼）利率，依中華郵政2年期定期儲金機動利率加0.575％，機動計息，如中華郵政公司定儲利率調高半碼，其補貼利率將由1.795％提高為1.92％，利率調升差額由政府全額吸收。

若是受疫情影響的中小型事業，申請「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」可享有利息補貼，舊有貸款展延補貼期限最長1年、營運資金貸款補貼最長6個月，振興資金貸款補貼最長1年。

上述紓困、振興貸款補貼利率，最高分別依中華郵政1年期定期儲金機動利率、2年期定期儲金機動利率加1％及2年期定期儲金機動利率計算，如升息半碼後，補貼利率將由1.185％、2.22％、1.22％提高為1.31％、2.345％及1.345％，每戶補貼金額上限維持22萬元、5.5萬元及22萬元不變。

經濟部提醒，中小企業在全球升息趨勢下，應儘早做好財務規劃，預留適當現金水位，若有融資協處需要，可洽經濟部中小企業處馬上辦服務中心提供相關協助，以因應國內經濟因升息所帶來的影響。

央行總裁楊金龍（Photo Credit: 中央社） 央行總裁楊金龍

打通膨升息半碼存景氣隱憂，央行決策關鍵問答一次看

（中央社）美國聯準會一如市場預期升息3碼，不過卻預告明年升息腳步不停歇，台灣央行昨天宣布跟進升息，幅度卻只有半碼，且透露貨幣政策年底可能面臨轉折，央行總裁楊金龍的決策為何，又釋出什麼景氣風向，整理7大關鍵問答一次掌握。

中央銀行昨天舉行第3季理監事會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點），以價量並行的方式強化政策效果。

不過國際局勢動盪，外界關注全球經濟走緩之際，美國聯準會鷹浪還是一波接一波，台灣經濟將怎麼走、貨幣政策是否延續緊縮基調；以及近期新台幣匯率跌跌不休，台美利差擴大是否會加劇貶勢。以下是楊金龍昨天在記者會中有關貨幣政策考量與匯率等關鍵問答。

問：央行為何下修今年經濟成長率到3.51％？如何看待未來經濟情勢發展？

答：主要機構多預測全球貿易量成長放緩，終端需求降溫之下，台灣出口成長動能減緩，民間投資也轉趨保守，考量經濟前景具不確定性，央行下修今年經濟成長率預測值到3.51％。

明年民間消費可望回溫，但全球景氣降溫，持續抑制台灣出口與投資成長動能，預估經濟成長率為2.90％。

此外，貨幣政策有遞延性，美國今年以來大幅升息帶來的緊縮效果已慢慢浮現，金融情勢緊縮壓抑經濟活動也是必須留意的下行風險。

問：貨幣政策基調為何？未來會持續緊縮嗎？

答：目前為止，央行仍延續緊縮的貨幣政策基調，但國內外經濟情勢變化快速，主要國家景氣下滑，國內通膨率逐漸往下走、經濟成長也放緩，到了2023年，國內通膨率更降至2％以下，台灣貨幣政策基調是不是還要朝著緊縮方向走，「12月之前再來評估看看」。

如果台灣通膨降溫程度超乎預期，明年CPI降幅比預測低、2024年更低，那就沒有必要繼續緊縮，央行貨幣政策可以在適當時機點「做一些停頓」。

問：央行理事是否存在鷹派，主張更大的升息幅度？

答：今天理監事會的貨幣政策決議並非全體一致通過，大家有共識調升存準率1碼，但升息幅度有歧見，有2位理事認為應該升息1碼，才能有效壓下通膨，以及對付房價與房租問題。

不過央行升息半碼是基於2大考量因素，一是今年通膨率可望回降，明年便可回降至2％以下；第二，明年國內經濟成長將趨緩至3％以下。

此外，台灣與美國經濟結構及金融體制差異大，不宜以美國聯準會的貨幣政策架構及決策組織為師。