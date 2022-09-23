歐洲被俄斷天然氣，燒木材成為民眾主要能源來源，森林「皆伐」恐加劇氣候變遷

文：Taylor Mei

歐盟（EU）為因應俄羅斯近期切斷天然氣供應管道，宣布減少使用化石燃料，並將持續補貼燒柴相關費用，使得現在木柴、森林雜木、木屑顆粒以及小顆木塊等木材相關周邊，成了現在歐洲最常見使用的能源來源。

不過在冬天龐大的能源需求驅使下，歐洲大片的森林卻正在遭到砍伐，未來可能面臨消失的命運。

化石燃料來源遭斷，改燒木柴實為明智之舉？

根據《橄欖油時報》（Olive Oil Times）報導，隨著俄烏戰爭情勢加劇，整個歐洲的能源供給轉向使用木材，讓歐洲許多森林「皆伐」（clear-cutting）的問題變得更加嚴重。像森林原本在芬蘭和愛沙尼亞，被視為是減少大氣層二氧化碳含量的有利武器，但現在卻因為大量砍伐反倒成為了排放碳的元兇。

歐盟去（2021）年一項研究顯示，燃燒木頭取其能源的方式，比起使用化石燃料還更不環保，因為燒柴所釋放的空氣污染更為嚴重。2018年，美國《史密森尼雜誌》（Smithsonian）就曾報導，美國國家環境保護局（EPA）竟將燃燒森林植被（木材）視為「碳中和」（carbon neutral），而歐洲多國也同樣認同這項碳中和的能源取得方式。

對此，世界自然基金會（WWF）歐盟辦公室負責人梅森（Alex Mason）表示：「歐盟相關單位已經意識到，用燒樹和柴火的方式，可能不是擺脫仰賴化石燃料和阻止氣候變遷的好方法。」致力於倡議保護環境的調查機構人員蓋爾（David Gehl）則指出，民眾以為買木屑顆粒是個永續且對環境友善的選擇，但事實是，他們正在透過購買來協助破壞歐洲最後的野生森林。

《紐約時報》（NYT）日前追蹤羅馬尼亞大批遭砍的木材，發現這些木頭其實是來自當地一座很重要的林地。這些從森林裡被砍下來的木材，緊接著就被送到加工廠進行研磨，壓製成木屑顆粒包裝後輸出到歐洲各地，還跨洋運送至美國西南部較為偏遠的地區。

歐洲尚未入冬，人民卻已經感受到能源短缺的寒意