烏克蘭換回215戰俘開戰後最多，俄羅斯接回普亭盟友梅維楚克，前基輔政要為何淪為叛國賊？
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人口4300萬的烏克蘭，三分之一的人講俄語，過去國內始終在親俄和親西方間拉鋸，國內分歧嚴重。由於權力核心無法團結一致，這不僅阻礙改革、招致腐敗，也讓梅維楚克成為莫斯科發揮影響力最強而有力的管道。然而梅維楚克從普亭的左右手淪為逃犯，儼然是烏克蘭政治與意識型態大轉變的最佳寫照。
烏克蘭換回215戰俘開戰後最多，俄方另釋放英美等國10人
（中央社）烏克蘭21日宣布換回215名戰俘，人數為俄羅斯2月開戰以來最多。俄羅斯也在沙烏地阿拉伯居中斡旋下，釋放在烏克蘭俘虜的10名外國人，包括5名英國人和2名美國人。
- 烏克蘭換回215人 含亞速鋼鐵廠戰士
烏克蘭宣布與俄羅斯換回215名戰俘，包括率領保衛馬里烏波爾（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）成為抗俄英雄的戰士。這是自俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭以來，交戰雙方規模最大的一次換俘。
法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在每日例行談話中說，俄羅斯接獲55名囚犯，包括梅維楚克（Viktor Medvedchuk），他是前烏克蘭國會議員，也是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的盟友，遭控犯下叛國罪。
澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說，俄羅斯釋放今年稍早在馬里烏波爾戰事中擄為戰俘的215名烏克蘭人，其中包括高階軍方領導人。
他說，獲釋的烏克蘭人包括奮力保衛國家的亞速營（Azov Battalion）指揮官與副指揮官。
澤倫斯基說，在與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）達成協議下，有5名軍事指揮官在事先籌備好的行動中移送到土耳其，包括領導保衛亞速鋼鐵廠的軍官。
澤倫斯基又說，獲釋的囚犯將在「完全安全且舒適的環境」下，待在土耳其直到戰爭結束。
- 王儲居中斡旋 10名戰俘自俄轉送沙烏地
路透社報導，經沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）成功斡旋，一架載著10名戰俘的飛機從俄羅斯飛抵哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）。
俄羅斯今天在沙烏地阿拉伯居中協調下，在換俘行動中釋放在烏克蘭逮捕的10名外籍人士，包括5名英國人與2名美國人。
沙烏地阿拉伯政府發表聲明說，獲釋的囚犯飛到沙烏地阿拉伯，其中包括1名克羅埃西亞人、1名摩洛哥人與1名瑞典人。
聲明還提到：「沙烏地有關當局在俄羅斯接到這些戰俘並將他們送到沙烏地，正在協助他們各自的國家處理後續程序。」
- 美英等10外籍人士獲釋 白宮與英相表達感謝
白宮今天感謝澤倫斯基與沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼安排與俄羅斯的換俘行動，讓兩名美國人獲釋。
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在推特（Twitter）發表聲明說，白宮感謝澤倫斯基、他的高階幕僚與烏克蘭政府「讓兩名美國人納入今天宣布的換俘行動」。
「我們感謝沙烏地阿拉伯王儲與政府提供協助。我們期待我們的公民能與他們的家人團聚。」
家屬代表今天告訴路透社，獲釋的美國人為39歲的德瑞克（Alexander Drueke）與27歲的黃安迪（Andy Huynh, 譯音）。
他們都是來自阿拉巴馬州，兩人是6月前往烏克蘭協助烏軍抵禦俄羅斯入侵時，在烏東作戰期間遭俘擄。
英國首相特拉斯（Liz Truss）在推特稱5名英國人獲釋是「振奮人心的消息」，「他們與他們的家屬經歷了數個月的不確定性與煎熬」。
她沒有公布這5人的名字，但英國國會議員詹里克（Robert Jenrick）說，其中一人為艾斯林（Aiden Aslin）。他是今年稍早遭到俘虜，在烏克蘭東部自行宣告獨立的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）遭法院判處死刑。
沙烏地媒體報導，獲釋的摩洛哥人是沙德旺（Brahim Saadoun），他與艾斯林一同遭判死刑。
瑞典外交部長林德（Ann Linde）在紐約聯合國大會場邊告訴瑞典通訊社（TT），一名瑞典人在馬里烏波爾遭俘擄，根據所謂的頓內茨克人民共和國法律，他可能將面臨死刑，而他今天也獲釋。
俄羅斯2月24日展開入侵行動後，有大批的外籍人士前往烏克蘭作戰。有些人遭到俄軍逮捕，遭俘虜者包括在烏克蘭聲稱不是戰士的外籍人士。
沙烏地向來是美國的盟友，在面臨孤立俄羅斯的龐大壓力下，與普亭交好的沙烏地王儲穆罕默德・沙爾曼居中斡旋換俘行動。沙烏地與俄羅斯都是石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）架構下的成員國。
自俄烏戰事爆發以來，烏軍與俄軍雙方都逮捕數以百計的敵軍，迄今已進行數起換俘行動。
聯合國烏克蘭人權監測團團長月初表示，俄羅斯不讓他們接觸戰俘，又說聯合國掌握到證據，指出有些戰俘遭到刑求與不當對待，可能等同於犯下戰爭罪。俄羅斯否認動用酷刑或有其他虐待戰俘的行為。
俄羅斯換俘接回普亭盟友梅維楚克，前烏克蘭政壇要角淪叛國賊
（中央社）烏克蘭與俄羅斯21日完成開戰以來規模最大的換俘行動，俄國換回前烏國國會議員，也是俄羅斯總統普亭親密盟友的梅維楚克。從昔日基輔政壇要角淪為狼狽換俘，反差極大。
烏克蘭今天宣布與俄羅斯換回215名戰俘，包括率領保衛馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的亞速營（Azov Battalion）正、副指揮官。
俄羅斯接回55名囚犯，包括梅維楚克，他是前烏克蘭國會議員，也是俄羅斯總統普亭的盟友，遭控犯下叛國罪。
梅維楚克是訓練有素的律師兼富商，自1990年代以來一直在烏國政壇活躍。他去年5月遭基輔當局軟禁，並面臨叛國罪和資助恐怖主義指控，他否認所有指控，並在2月俄羅斯侵烏數天後成功逃獄。隨俄軍自基輔周邊撤軍，烏克蘭安全局4月將他抓回。
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
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而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
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