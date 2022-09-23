韓國總統尹錫悅外交爭議再添一樁，語帶粗俗稱拜登與美國國會「那群臭崽子」
我們想讓你知道的是
尹錫悅出席全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會「全球基金」的活動，拜登承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核和瘧疾。然而，一個現場片段錄下尹錫悅一下台就告訴幕僚：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」
（中央社）正為支持度創新低所擾的韓國總統尹錫悅再度陷入麻煩。他前腳剛與美國總統拜登（Joe Biden）合照、交談，下了台卻被拍到馬上就對拜登和重要盟友美國語帶貶損。這段畫面在韓國引起軒然大波。
法新社報導，政治素人尹錫悅5月就任後，首度以總統身分赴美國紐約出席聯合國大會。他21日在全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會「全球基金」（Global Fund）與美國總統拜登排排站讓媒體拍照時，兩人曾經交談。
拜登在活動中承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核和瘧疾。
然而，一個現場片段錄下尹錫悅一下台就告訴幕僚：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」
影片上傳影音網站YouTube短短數小時就吸引超過200萬人次瀏覽，「臭崽子」則成為韓國推特今天最熱門主題。
有人在YouTube上留言說：「總統言行攸關國格。」
拜登增加挹注全球基金計畫有賴國會批准，尹錫悅卻對此語帶粗俗。
美國是韓國在安全議題上的重要盟友，約有2萬7000名美軍駐韓，協助反制核武國家北韓。
在韓國，新總統上任第一個月通常是蜜月期。觀察指出，檢察官出身的尹錫悅於那段期間就犯下一連串沒有必要的錯誤。他的支持度一度跌到24％，後來回升到32％。
他前任的總統文在寅在任期中相同階段的支持度約為70％。而尹錫悅剛上任時的民意支持度僅為52％。
在野的共同民主黨院內代表朴洪根表示，尹錫悅「對美國國會口出穢語，是一場外交災難」，「有損韓國的國格」。
尹錫悅辦公室告訴法新社，對此事沒有評論。
《中央廣播電台》報導，尹錫悅近來的一連串舉措引起議論，他日前在前往英國倫敦，參加伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）國葬期間，沒有前往西敏廳弔唁瞻仰停靈在此的女王靈柩，據稱原因是倫敦的「交通繁忙」。
8月，他因未會見到訪的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）而遭致批評；裴洛西是在備受矚目的台灣行後飛往韓國訪問。
新聞來源
延伸閱讀
- 韓國總統尹錫悅「休假」不見裴洛西引發朝野互罵，兩人最終通話40分鐘討論印太秩序
- 從文在寅到尹錫悅，政權交替也難解：美中夾擊下韓國外交立場搖擺難定
- 【關鍵專訪】韓國國立外交院教授：尹錫悅非常認同自由民主價值觀，但不得不與中俄維持友好
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
國科會科技辦公室 廣告