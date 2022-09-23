韓國總統尹錫悅外交爭議再添一樁，語帶粗俗稱拜登與美國國會「那群臭崽子」

（中央社）正為支持度創新低所擾的韓國總統尹錫悅再度陷入麻煩。他前腳剛與美國總統拜登（Joe Biden）合照、交談，下了台卻被拍到馬上就對拜登和重要盟友美國語帶貶損。這段畫面在韓國引起軒然大波。

法新社報導，政治素人尹錫悅5月就任後，首度以總統身分赴美國紐約出席聯合國大會。他21日在全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會「全球基金」（Global Fund）與美國總統拜登排排站讓媒體拍照時，兩人曾經交談。

拜登在活動中承諾提供60億美元對抗愛滋病、肺結核和瘧疾。

然而，一個現場片段錄下尹錫悅一下台就告訴幕僚：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」

影片上傳影音網站YouTube短短數小時就吸引超過200萬人次瀏覽，「臭崽子」則成為韓國推特今天最熱門主題。

有人在YouTube上留言說：「總統言行攸關國格。」

拜登增加挹注全球基金計畫有賴國會批准，尹錫悅卻對此語帶粗俗。

美國是韓國在安全議題上的重要盟友，約有2萬7000名美軍駐韓，協助反制核武國家北韓。

在韓國，新總統上任第一個月通常是蜜月期。觀察指出，檢察官出身的尹錫悅於那段期間就犯下一連串沒有必要的錯誤。他的支持度一度跌到24％，後來回升到32％。

他前任的總統文在寅在任期中相同階段的支持度約為70％。而尹錫悅剛上任時的民意支持度僅為52％。

在野的共同民主黨院內代表朴洪根表示，尹錫悅「對美國國會口出穢語，是一場外交災難」，「有損韓國的國格」。

尹錫悅辦公室告訴法新社，對此事沒有評論。

《中央廣播電台》報導，尹錫悅近來的一連串舉措引起議論，他日前在前往英國倫敦，參加伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）國葬期間，沒有前往西敏廳弔唁瞻仰停靈在此的女王靈柩，據稱原因是倫敦的「交通繁忙」。

8月，他因未會見到訪的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）而遭致批評；裴洛西是在備受矚目的台灣行後飛往韓國訪問。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航