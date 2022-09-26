通膨升息重擊股市民生，美國經濟是否已經進入衰退期？
我們想讓你知道的是
美國的GDP已經連續兩個季度下降，2022年第一季度下降1.6%，第二季度下降0.6%。這樣的狀況在大多數國家都會被算作衰退，但在美國還不是。
根據《經濟學人》/ YouGov進行的最新民調，5分之3的美國人說美國正處於衰退。那麼為何官方沒有宣布進入經濟衰退？
美國通脹高漲，達到1980年代以來最高水平，令許多人感到悲觀。一些美國人為了節約燃料費開始減少開車，不再購買昂貴的有機食品，為省錢尋找減價商品。
當然還有更多的壞消息。一度高漲的房產市場現在也在放緩，令和房地產綁定的股票價值變得不確定。標凖普爾500指數也因此受到衝擊。該指數今年下降了19%，抹去了數萬億財富，一夜間，從年輕的投資者到即將退休的老年人都心驚膽顫。
但這可能僅僅是情緒上的衰落，負責宣布經濟狀況的官方機構在經濟是否進入衰退問題上一直保持緘默。
究竟什麼是衰退？
在增長的經濟體系中，一個國家的公民平均而言會逐漸變得更富有，因為他們提供的貨物和服務的價值，也就是國內生產總值（GDP）在增長。
但是有時候這個價值會下降，而衰退通常被定義為下降狀況持續2-3個月時間。
這是經濟不良的典型表現，在短期可能意味著商業機構會進行更多裁員。
美國進入衰退了嗎？
美國的GDP已經連續兩個季度下降，2022年第一季度下降1.6%，第二季度下降0.6%。這樣的狀況在大多數國家都會被算作衰退，但在美國還不是。
正式的經濟衰退需要由全國經濟研究署「經濟循環認定委員會」做出。這個不太著名的的組織由非盈利的國家經濟研究局選定的8位經濟學家組成。到目前為止該委員會拒絶使用「衰退」的說法。
高利率如何影響美國經濟？
為了降低物價，美國央行，也就是美聯儲提高了利率。提高利率的想法是提高借貸成本，人們就會減少消費，增加儲蓄。
消費者需求減少會讓已經飆升的物價和服務價格降低，但是這需要一段時間才能顯示效果。最近汽油價格有所下降，但是食品價格和房租仍然繼續上漲，這讓美國央行陷入兩難境地。
據料美聯儲會在最近的會議上決定連續第三次把關鍵的短期利率再提高0.75%，希望以此能加速物價下降。如此大幅度加息會提高美聯儲的基凖利率，使其達到3%到3.25%，也就是14年來的最高水平，這樣會對許多消費者和商業公司的借貸產生影響。
這樣做的危險是，如果過度提高利率，可能扼殺經濟增長，引起失業率上升，會加劇目前人們對經濟衰退的擔憂。
長期而且糟糕？
無論是否進入衰退，問題是，接下去會發生什麼？一些人認為經濟進一步惡化不可避免。
美國前財政部長勞倫斯·薩默斯最近說，「我們的通脹超過了4%，失業率保持在4%以下，而且在兩年裏我們沒有經歷衰退，這種情況從來沒有發生過。」
曾經凖確預測了2008年經濟危機的經濟學者魯裏埃爾·魯比尼（Nouriel Roubini）也同意上述看法。
他預期會發生「長期而且糟糕」的衰退，可能會持續到2023年，股票價值縮水幅度會達到40%。
軟著陸
儘管有種種悲觀的警告，還有相當多人認為仍然有可能「軟著陸」，即經濟會逐漸放緩，而不是發生全面衰退。在這種情況下，人們可能看到經濟增長放慢，但沒有全面衰退帶來的各種亂象。
這種樂觀背後的原因是美國的就業市場表現良好。8月份增加了315,000個新就業。美聯儲的理事沃勒（Christopher Waller）說，這不像是經濟岌岌可危的跡象。
最近他在維也納發表講話反駁了擔憂經濟衰退的看法。他說，「美國勞工市場表現強勁，讓我們有了一定的靈活性，能採取更強有力的措施對付通脹。」
美聯儲表示，為了降低通脹，會果斷保持高利率。美國央行凖備顯示他們在降低物價方面不會絲毫動搖決心，這個過程不大可能會一帆風順。如果利率提升過多，經濟會進入衰退。但利率提高幅度太小，通脹會繼續上升。
亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）承認，這像走鋼絲一樣難，最近還說，實現軟著陸是「很難做到的事情」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
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