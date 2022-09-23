俄羅斯入侵烏克蘭：俄羅斯為什麼要在四個俄軍佔領區域進行「公投」？
我們想讓你知道的是
一切與2014年非常不一樣。頓內次克的代理領導人已經呼籲普亭在9月27日之後對一個肯定的決定作出回應——「我們對此毫不懷疑」——考慮讓其成為俄羅斯的一部分。普亭最有可能會決定吞併全部四個區域，但是實際情況的改變會很小，因為烏克蘭的反攻會繼續。
烏克蘭四個俄軍佔領區域內，由俄羅斯支持的當地官員已經宣佈，將會進行自創公投加入俄羅斯。
這彷彿是當年俄羅斯吞併克里米亞的重演，但是這一次有所不同，因為四個地區正處在戰爭中，而俄羅斯吞併克里米亞時並沒有開過一槍。
怎麼回事？為什麼？
在2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭之後，戰事已持續將近七個月，現在俄羅斯總統弗拉基爾米・普亭（Vladimir Putin）處於不利地位。烏克蘭的反攻已經重奪了多片被佔領的領土。
普亭正受到強硬派施壓，要作出回應，而支持克里米亞式的公投將是對他的批評者作出的回應。俄羅斯媒體已經公布民意調查，聲稱加入俄羅斯的方案獲得廣泛支持，但是在沒有適當的監督與認受性之下，這些調查與戰爭進行中所進行的投票一樣虛假。
正如他在2014年的克里米亞公投被國際社會認定為虛假而不予承認一樣，這些公投也一樣，法國和德國的領導人已經出言遣責。
但是普亭總統可能會覺得，將佔領區宣佈為俄羅斯領土，可能會改變戰爭的走勢，因為它將令他能夠要求烏克蘭的西方支持者停止提供武器。美國的海馬斯（Himars）多管火箭系統對俄軍部隊的打擊尤其大。
俄羅斯分析家亞歷山大・鮑諾夫（Alexander Baunov）表示，俄羅斯的希望是，西方一想到在俄羅斯認定為領土的地方開戰，就會裹足不前。
這些投票的虛假性在哪裏？
9月23-27日這五天裡，烏克蘭四個被俄羅斯部分或幾乎完全佔領的地區將會舉行自創的公投，人們將親身或遠程進行投票。
投票是關於加入俄羅斯聯邦，而俄羅斯在南部赫爾松地區安插的領導人弗拉基米爾・薩爾多（Vladimir Saldo）表示，併入俄羅斯將會「保證我們領土安全和重拾歷史正義」。
該地區的首府赫爾松市現在並不是一個安全的地方，俄軍士兵正苦苦抵擋烏克蘭的大規模反攻。中央行政大樓剛剛於上周被一連串導彈襲擊。一場安全的投票不可能實現。
然後是札波利沙州的首府，目前仍然控制在烏克蘭人手中，所以任何決定吞併該地區的投票都不怎麼合情理。
東部的頓內次克只有60%由俄羅斯佔領，而且很大程度上處在戰事衝突的中心；與此同時，俄羅斯控制著東北部盧甘斯克的大部分地區，不過已經開始失勢。
戰爭的大部分人口已經逃離戰火。俄羅斯在頓內次克的代理當局領頭人丹尼斯・普什林（Denis Pushilin）在入侵前幾天下令大規模撤離。
俄羅斯的各代理領導者想要進行公投可能已有好幾個月，但是這次提前三天忽然做出的決定，顯得有點孤注一擲。
用法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的話說：「俄羅斯挑起了這場戰爭，入侵了這個地區，轟炸了民眾，迫使人們逃離，而現在他們說，就是這些地區要組織一次公投。」
「我們正看到，當地民眾全都支持回歸烏克蘭，而這就是為什麼這些地帶都如此多的游擊抵抗活動，所以這些公投是注定失敗的，」烏克蘭國防部長顧問尤里・薩克（Yuriy Sak）向《BBC》表示。
吞併之後會發生什麼？
一切與2014年非常不一樣。頓內次克的代理領導人已經呼籲普亭在9月27日之後對一個肯定的決定作出回應——「我們對此毫不懷疑」——考慮讓其成為俄羅斯的一部分。
俄羅斯總統最有可能會決定吞併全部四個區域，但是實際情況的改變會很小，因為烏克蘭的反攻會繼續。
俄羅斯很可能會要求北約國家停止向烏克蘭提供武器，但是這些國家沒有一個會認可這些投票。正如戰爭研究所（Institute for the Study of War）指出的那樣，烏克蘭已經在克里米亞對俄羅斯的軍事目標進行了打擊，而俄羅斯並沒有反擊。
俄羅斯的軍事動員
直到現在，俄羅斯總統還沒有正面宣戰，而是將這一場戰事標籤為一次「特別軍事行動」。這避免了全民動員，而一直以來都有說法指他或許即將要走這一步。（21日普亭已正式下令俄羅斯作部分動員。）
在四個地區宣佈各自的偽投票時，俄羅斯下議院則在加緊推行修改一項法律，在刑事法律中引入「動員」和「戰時」的概念——對逃避兵役、投降或者擅離職守者實施嚴懲。
動員已經擺上檯面。
普亭曾對他餘下的盟友釋出信號，指他正試圖結束戰爭。土耳其總統曾表示，普亭甚至告訴他，正嘗試盡快結束戰事。
不過，假如這一步走不通，亞歷山大・鮑諾夫相信，普亭就將能夠將責任推給別人，並將他對烏克蘭的入侵變成保衛戰。然後莫斯科會希望令俄羅斯平民參與戰鬥變成合法，並採取更進一步措施。
核風險存在嗎？
俄羅斯的政治宣傳者時常威脅使用該國的核武，特別是現在他們的武裝部隊正在烏克蘭失勢當中。他們還將烏克蘭的作戰行動描述為北約的代理戰爭，即使西方領導人一直在極度小心地避免正面衝突。
俄羅斯安全聯邦安全會議副主席特米特里・梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在周二（9月20日）發出了一個幾近赤裸的威脅，說在吞併之後，對俄羅斯領土的任何侵犯都會遭遇「全面的武力自衛」。
俄羅斯電視的政治宣傳人士瑪格麗塔・西蒙尼安（Margarita Simonyan）則更向前一步，指襲擊俄羅斯領土將會變成「烏克蘭及北約與俄羅斯之間的全面戰爭，令俄羅斯放開手腳」。
剛剛出訪基輔的英國保守黨議員希利（Bob Seely）認為，核威脅很大程度上是為了恐嚇西方，令其停止對烏克蘭的武器供應。
Tags：
全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
我們想讓你知道的是
疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
「BTB電商結構學」為線上課程，在14小時的課程中涵蓋14張實作演練的工作表，讓品牌不只線上聽課，更可從實作中學習，層層建構自身商業模式的成功機會。同時，課程中也包含多場客座訪談，邀請如Wabay挖貝、JK Studio、只要有人社群顧問等業界導師分享豐富的市場經驗。
無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。
現在就訂閱課程：https://shumai.tw/klbtb/tnl
募資期間登入領取關鍵評論網專屬優惠碼，還可折扣500元：https://shumai.tw/rIWh9