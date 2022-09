俄羅斯入侵烏克蘭：俄羅斯為什麼要在四個俄軍佔領區域進行「公投」？

烏克蘭四個俄軍佔領區域內,由俄羅斯支持的當地官員已經宣佈,將會進行自創公投加入俄羅斯。

這彷彿是當年俄羅斯吞併克里米亞的重演,但是這一次有所不同,因為四個地區正處在戰爭中,而俄羅斯吞併克里米亞時並沒有開過一槍。

怎麼回事?為什麼?

在2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭之後,戰事已持續將近七個月,現在俄羅斯總統弗拉基爾米・普亭(Vladimir Putin)處於不利地位。烏克蘭的反攻已經重奪了多片被佔領的領土。

普亭正受到強硬派施壓,要作出回應,而支持克里米亞式的公投將是對他的批評者作出的回應。俄羅斯媒體已經公布民意調查,聲稱加入俄羅斯的方案獲得廣泛支持,但是在沒有適當的監督與認受性之下,這些調查與戰爭進行中所進行的投票一樣虛假。

正如他在2014年的克里米亞公投被國際社會認定為虛假而不予承認一樣,這些公投也一樣,法國和德國的領導人已經出言遣責。

但是普亭總統可能會覺得,將佔領區宣佈為俄羅斯領土,可能會改變戰爭的走勢,因為它將令他能夠要求烏克蘭的西方支持者停止提供武器。美國的海馬斯(Himars)多管火箭系統對俄軍部隊的打擊尤其大。

俄羅斯分析家亞歷山大・鮑諾夫(Alexander Baunov)表示,俄羅斯的希望是,西方一想到在俄羅斯認定為領土的地方開戰,就會裹足不前。

這些投票的虛假性在哪裏?

9月23-27日這五天裡,烏克蘭四個被俄羅斯部分或幾乎完全佔領的地區將會舉行自創的公投,人們將親身或遠程進行投票。

投票是關於加入俄羅斯聯邦,而俄羅斯在南部赫爾松地區安插的領導人弗拉基米爾・薩爾多(Vladimir Saldo)表示,併入俄羅斯將會「保證我們領土安全和重拾歷史正義」。

該地區的首府赫爾松市現在並不是一個安全的地方,俄軍士兵正苦苦抵擋烏克蘭的大規模反攻。中央行政大樓剛剛於上周被一連串導彈襲擊。一場安全的投票不可能實現。

然後是札波利沙州的首府,目前仍然控制在烏克蘭人手中,所以任何決定吞併該地區的投票都不怎麼合情理。

Photo Credit: BBC News

東部的頓內次克只有60%由俄羅斯佔領,而且很大程度上處在戰事衝突的中心;與此同時,俄羅斯控制著東北部盧甘斯克的大部分地區,不過已經開始失勢。

戰爭的大部分人口已經逃離戰火。俄羅斯在頓內次克的代理當局領頭人丹尼斯・普什林(Denis Pushilin)在入侵前幾天下令大規模撤離。

俄羅斯的各代理領導者想要進行公投可能已有好幾個月,但是這次提前三天忽然做出的決定,顯得有點孤注一擲。

用法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的話說:「俄羅斯挑起了這場戰爭,入侵了這個地區,轟炸了民眾,迫使人們逃離,而現在他們說,就是這些地區要組織一次公投。」

「我們正看到,當地民眾全都支持回歸烏克蘭,而這就是為什麼這些地帶都如此多的游擊抵抗活動,所以這些公投是注定失敗的,」烏克蘭國防部長顧問尤里・薩克(Yuriy Sak)向《BBC》表示。

吞併之後會發生什麼?

一切與2014年非常不一樣。頓內次克的代理領導人已經呼籲普亭在9月27日之後對一個肯定的決定作出回應——「我們對此毫不懷疑」——考慮讓其成為俄羅斯的一部分。

俄羅斯總統最有可能會決定吞併全部四個區域,但是實際情況的改變會很小,因為烏克蘭的反攻會繼續。

俄羅斯很可能會要求北約國家停止向烏克蘭提供武器,但是這些國家沒有一個會認可這些投票。正如戰爭研究所(Institute for the Study of War)指出的那樣,烏克蘭已經在克里米亞對俄羅斯的軍事目標進行了打擊,而俄羅斯並沒有反擊。

俄羅斯的軍事動員

直到現在,俄羅斯總統還沒有正面宣戰,而是將這一場戰事標籤為一次「特別軍事行動」。這避免了全民動員,而一直以來都有說法指他或許即將要走這一步。(21日普亭已正式下令俄羅斯作部分動員。)

在四個地區宣佈各自的偽投票時,俄羅斯下議院則在加緊推行修改一項法律,在刑事法律中引入「動員」和「戰時」的概念——對逃避兵役、投降或者擅離職守者實施嚴懲。

動員已經擺上檯面。

普亭曾對他餘下的盟友釋出信號,指他正試圖結束戰爭。土耳其總統曾表示,普亭甚至告訴他,正嘗試盡快結束戰事。

不過,假如這一步走不通,亞歷山大・鮑諾夫相信,普亭就將能夠將責任推給別人,並將他對烏克蘭的入侵變成保衛戰。然後莫斯科會希望令俄羅斯平民參與戰鬥變成合法,並採取更進一步措施。

核風險存在嗎?

俄羅斯的政治宣傳者時常威脅使用該國的核武,特別是現在他們的武裝部隊正在烏克蘭失勢當中。他們還將烏克蘭的作戰行動描述為北約的代理戰爭,即使西方領導人一直在極度小心地避免正面衝突。

俄羅斯安全聯邦安全會議副主席特米特里・梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)在周二(9月20日)發出了一個幾近赤裸的威脅,說在吞併之後,對俄羅斯領土的任何侵犯都會遭遇「全面的武力自衛」。

俄羅斯電視的政治宣傳人士瑪格麗塔・西蒙尼安(Margarita Simonyan)則更向前一步,指襲擊俄羅斯領土將會變成「烏克蘭及北約與俄羅斯之間的全面戰爭,令俄羅斯放開手腳」。

剛剛出訪基輔的英國保守黨議員希利(Bob Seely)認為,核威脅很大程度上是為了恐嚇西方,令其停止對烏克蘭的武器供應。