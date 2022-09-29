「陸配」或「新住民」？來自中國的新移民女性如何看台灣生活與兩岸政治？
我們想讓你知道的是
在政策上的顯著差異，一直以來招致許多兩岸聯姻家庭或人權組織抨擊。後者強調這種差別待遇即是赤裸裸的歧視，需要廢除。同時，或有一些陸籍配偶不滿被稱以「陸配」或「外籍新娘」稱呼，因而希望被稱為「新住民」免去陸配標籤。
「我已經從『陸配』畢業了！我是前『陸配』，曾經的『陸配』，已歸化的『陸配』，你們也可以稱呼我『台配』，台灣籍的配偶......」
這是來自中國大連知名「陸配」（大陸籍配偶）莉雅（Lia）最近在YouTube發出的影片訴說的心情，在網路上引起討論。移居台灣六年多，莉雅是台灣小有名氣的網紅（YouTuber），與台灣丈夫住在台灣新北市並育有一子，她在疫情後以「焦慮主婦」開始，常在網路分享她在台灣養育小孩的甘苦談，並對台灣教育乃至防疫政策的個人觀察，廣受台灣媒體報導。
事實上，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發至今兩年多，許多在台灣的中國籍配偶，不管是初來乍到或定居台灣多年，都開始經營了「自媒體」，製作影片上傳到Youtube或中國的網站（西瓜網）等，蔚為風潮。她們討論並分享台灣的生活或對兩岸制度的比較及觀察，引發兩岸網友高度興趣。
此外，一些經營較久或者對於政治議題不避諱的陸配，在Youtuber常有極高的點閲率，也有些人也憑藉網路名氣及流量，做起了團購等小生意。
但是，陸配也時而要面對一些小粉紅或台灣言論過激的網友抨擊。譬如，莉雅說，這幾天她在發佈自己拿到身份之後，在中國定居的台灣藝人黃安，隨即轉貼她的照片到微博並對其譏諷，引發爭議。
無論如何，在台灣這些外籍新住民的發聲，業已是台灣輿論新鮮且引人注目的聲音。台灣一些電視頻道，以製作節目廣邀世界各地的新住民，分享意見以及在台灣生活的大小事，頗受歡迎。
《BBC中文》訪問了兩位在台灣的陸籍配偶，分享這幾年她們在台灣的生活及自我認同的反思。
「陸配」在台灣
根據台灣內政部移民署統計，截至2021年7月底，台灣累計有近35.1萬陸配人士，女性佔33.1萬。
據分析，約20多年前，中國加入世界貿易組織，兩岸經濟越來越緊密，近百萬台商前往大陸設廠處理公事，間接在兩岸搭起婚姻橋樑。但彼時兩岸通婚初期，管理及審核不易，有關兩岸聯姻的消息，在台灣輿論通常聚焦在「假結婚真賣淫」或人蛇集團等負面訊息，外界鮮少聽到陸配自己的聲音。
這種情況來到當下社交媒體掛帥的新時代，在台灣的婚姻移民也學會經營自媒體。特別在疫情期間，在Youtube等網絡媒體，可以開始看到在台陸配及其他外籍配偶，廣傳製作影片，分享他們在台灣的養兒育女或成家立業的心路歷程，抒發自己在台灣生活的高高低低或針砭時事。
其中陸籍配偶面對的身份認同問題，一直是各界最感興趣之處。
陸配或新住民？
譬如，來自四川成都的「上官亂」，這個名字是她寫作的筆名。上官亂告訴《BBC》，大學念的是傳媒，後來就一直在中國文化界工作，她在2014年首度來台灣，開啟與台灣的緣分。2017年全職寫作，在大陸出版了有關台灣文化歷史的書籍，受大陸書市注目。之後，她與台灣籍的先生在大陸相識，2020年成婚，在疫情蔓延全球之際，她移居到台灣北部桃園中壢市定居。
來台兩年，上官亂持續發表她對台灣及兩岸政治的觀察。她也經常以女權視角臧否台灣及大陸社會變遷，逐漸受到台灣輿論關注，並被台灣電視台談話性節目邀請，廣談在台灣生活的經歷。
也許因為其作家背景，上官亂的影片多半是有關政治及歷史的介紹，她經常到台灣各地歷史景點，介紹一些即便是台灣人都不熟悉的歷史，譬如日本殖民統治時代發生在台灣的一些事件。
在接受記者採訪時，上官亂並不避諱批評家鄉中國的一些政策。譬如，採訪之際正逢她的家鄉成都防疫封城，上官亂彼時便在網上提到母親住的小區，有女性性工作者因為封城，沒有收入正挨餓的遭遇，讓她感慨萬千，並對記者提出她的批評。
這種直來直往的態度，也表現出她在看待自己身為「陸配」的認同上面。
因為，根據台灣移民法律，在台陸配適用法條是《兩岸人民關係條例》，陸配拿身分證叫做「定居」，須在台灣住滿6年才可申請身分證及護照，其他外籍配偶則需4年。而外籍配偶在台灣，則只需要先取得居留證後先住1年，之後合法居留台灣3年以上即可申請身份。
在政策上的顯著差異，一直以來招致許多兩岸聯姻家庭或人權組織抨擊。後者強調這種差別待遇即是赤裸裸的歧視，需要廢除。同時，或有一些陸籍配偶不滿被稱以「陸配」或「外籍新娘」稱呼，因而希望被稱為「新住民」免去陸配標籤。
針對這議題，上官亂的回答出乎意料。
她告訴記者，就這稱謂，她不認為需要特別政治正確。她強調個人絶對認同陸配應爭取權益，但她認為同時不能刻意忽略所謂「陸配」這個稱謂就是兩岸關係縮影：「我覺得不需故意忽略兩岸關係的特殊關係。要不要叫我陸配或新住民，對我來說不是特別重要的。」
換言之，上官亂認為，相同待遇不代表就是真平等，有差異也未必是歧視。她又說：「大陸籍的配偶與其他外籍配偶在制度上的差異，對我來說，就是以兩岸關係為基礎。而兩岸關係與台灣與其他國家的關係，譬如越南就是有差異。兩岸關係緊張，大陸對台灣的軍事威脅也一直在，我不想忽略這個議題，而且這議題我認為也不該忽略。」
上官亂補充說：「其實最重要的，我為什麼要強調陸字，因為我就是來自大陸啊，我永遠會帶著這個印記，因為我有責任用我親身經歷的一切，耳聞目睹的一切，誠實地告訴自由世界的人民要怎樣珍惜民主和自由......」
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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