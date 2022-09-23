俄羅斯入侵烏克蘭：俄羅斯宣布徵召30萬兵力對烏克蘭意味著什麼？
我們想讓你知道的是
目前，俄羅斯18至27歲的男性有義務服兵役，通常是一年，但許多人因健康原因或因是學生而豁免服兵役。俄羅斯最初否認向烏克蘭派遣義務兵，但在他們被迫簽署合同的案件曝光後，幾名軍官受到了懲罰。普亭隨後堅稱，不會派遣任何義務兵參加戰鬥。
在本月遭遇重大戰鬥挫折後，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令部分動員，以增援他在烏克蘭的軍隊。他在向全國發表的講話中說，支持基輔政府的西方大國直接威脅俄羅斯「解體」。
他還警告北約，擁有核武器的俄羅斯可以使用其武器庫中的任何武器，來對抗他所指的西方「核勒索」。
普亭發表講話的前一天，俄羅斯任命的烏克蘭東部和南部四個地區的領導人宣布，計劃從本周開始就是否加入俄羅斯舉行所謂的公投。克里米亞在2014年在一次類似公投後被俄羅斯吞併。
動員意味著什麼？
俄羅斯計劃徵召大約30萬預備役軍人，普亭強調，這些人接受過軍事訓練，他們具備烏克蘭衝突所需的專業技能。他們將包括許多預備役軍官，包括一些超過60歲的退休軍官。
理論上說，俄羅斯可以動員大約2500萬人服兵役，但還未考慮這個。普亭總統和國防部長紹伊古都強調，義務兵不會派去烏克蘭作戰。
紹伊古表示，需要額外的部隊保衛約1000公里的前線。
動員工作將持續數月，普亭此前曾表示，俄羅斯已做好長期戰鬥的凖備。路透社稱，這是俄羅斯自二戰以來的第一次動員，但俄羅斯確實在20世紀80年代派遣了數千名義務兵去阿富汗作戰，後來又在車臣和北高加索地區作戰。
許多沒有受過良好訓練的義務兵在那些代價高昂的戰爭中喪生，這一次俄羅斯似乎急於避免增加反戰情緒。
俄羅斯軍隊比烏克蘭軍隊強大嗎？
俄羅斯軍隊在數量上優於烏克蘭，但烏克蘭的戰場戰術和精密的西方武器縮小了這一差距。
今年2月，俄羅斯最初的入侵部隊大約有19萬人，此外還有數千名在頓巴斯地區的親俄武裝分子。
俄羅斯發起了大規模的徵兵行動，並提供了巨額經濟獎勵。因此，額外的軍人被徵召入伍，特別是來自西伯利亞和高加索的貧困地區，包括經驗豐富的車臣戰士。
俄羅斯正常的兵員上限是100萬多萬軍事人員和近90萬文職人員，但上個月普亭簽署了一項法令，將再增加13.7萬名士兵。
目前，俄羅斯18至27歲的男性有義務服兵役，通常是一年，但許多人因健康原因或因是學生而豁免服兵役。
俄羅斯最初否認向烏克蘭派遣義務兵，但在他們被迫簽署合同的案件曝光後，幾名軍官受到了懲罰。普亭隨後堅稱，不會派遣任何義務兵參加戰鬥。
在入侵之前，烏克蘭的軍隊人數少得多，大約有19萬6600名現役軍人。但基輔下令大規模動員，增加了人數。
為什麼現在要改變？
西方分析人士和政界人士稱，烏克蘭在北部哈爾科夫地區的大規模反攻讓俄羅斯處於劣勢，這也解釋了普亭的最新動作。
俄羅斯國防部長紹伊古周三（9月21日）公布了新的死亡人數，5937名俄羅斯軍人陣亡。但這仍遠低於英國國防部6月份估計的2.5萬人，而烏克蘭聲稱死亡人數約為5萬人。
有消息稱，俄羅斯正在招募囚犯參加戰鬥，因為它正在與巨大的損失作鬥爭。1979年至1989年的阿富汗戰爭中，蘇聯軍隊損失了大約1.5萬人。
《BBC》俄羅斯組已經確認，俄羅斯在烏克蘭的損失包括超過1000名精英軍官，包括許多飛行員、情報專家和特種部隊。
普亭威脅升級，甚至核戰爭？
普亭譴責基輔的西方支持者做出反俄羅斯的「威脅」，並警告任何對俄羅斯領土完整的威脅，俄羅斯都會用其認為必要的任何武器回應。
「我們國家還擁有各種大規模殺傷性武器，在某些類別上，我們擁有的武器比北約國家擁有的還要現代化。」他說，「這不是虛張聲勢。」
俄羅斯的軍事聲明允許在國家受到毀滅威脅時使用戰術核武器。
俄羅斯已經在烏克蘭使用了遠程高超音速導彈，飛行速度超過每小時6000公里。但分析人士表示，這並沒有改變遊戲規則。
如果俄羅斯在有爭議的公投後聲稱，烏克蘭更多地區已加入俄羅斯，那麼它可能還會聲稱，俄羅斯自己正受到北約的攻擊。
基輔和西方領導人將「公投」視為俄羅斯奪取領土的偽裝。美國駐烏克蘭大使布林克表示，「虛假公投」和動員是俄羅斯軟弱的跡象。
荷蘭首相馬克・呂特（Mark Rutte）稱普亭的軍事行動是「恐慌的跡象」。
「他關於核武器的言論我們以前聽過很多次了，」他說，還說他並不憂心。
其他西方政客也淡化了任何核升級的威脅。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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