四川部分地區設「十戶長」監管民情惹議，專家：習近平二十大後將建成絕對權力控制體系

（中央社）為加強清零及掌握民情，四川省部分地區近來設置監管10戶人家的「十戶長」，引起議論。有人認為，如今已有「網格長」等編制，「十戶長」形同倒退到元代蒙古人監視漢人的陋規。

綜合網路訊息及四川媒體報導，四川省內江市東興區及自貢市貢井區日前都公開宣布試辦「十戶長」制度，進而在小區內張貼公告，徵求民眾自願或推薦他人擔任「十戶長」，同時附有志工身著紅底黃字的「十戶長」背心在小區內走動的照片。

根據「內江頭條」報導，內江市東興區為「夯實社會治理基層基礎」，不久前全區創新實施「黨建引領＋十戶長」工作制度，由社區居民推選出代表人、發言人、當家人，「幫助解決群眾反映的大凡小事」，「打通社會基層治理神經末梢」。

四川日報則報導，在試辦區內，各樓棟由居住的機關企事業黨員幹部帶頭承擔「十戶長」的責任義務。而「十戶長」要負責「宣傳引導，卡口值守，風險人員排查」，並要完成「返鄉人員摸排、動員掃碼報備、居家隔離監測」等疫情防控監視工作，並使用社交平台建立「十戶」聊天群組。

另有一張自貢市貢井區黃泥坳小區的公告指出，「習近平總書記指出，社區建設要與鄰為善，以鄰為伴」。為推行「十戶長」作法，現面向全體居民公開徵集「十戶長」，要求為「思想正直向上，身心健康」、「有較強溝通協調組織能力」、「熱心公益，熱心服務群眾」，人選則於9月30日前由個人自薦、居民聯薦或組織推薦。

這些公告隨即在中國網路上快速流傳，引起不少網友議論，評價不一。有網友發現，「十戶長」制度並非四川首創，2019年即有「十戶長」相關話題。而昆明日報在2021年12月即報導，昆明已設置1萬3651名「樓棟長」及3萬707名「十戶長」，而樓棟長之上又設有「網格」負責人，類似其他省市的「網格長」職務。

有網友認為，在防疫考量下，設置「十戶長」無可厚非，可防止一些居民在防疫上便宜行事；但有人認為，中國基層有了「樓長」、「網格長」還不夠，還要添上「十戶長」，「社會的網子是越織越細了」；還有人指出，「十戶長」不會光搞防疫而已，看看「健康碼」後來起到什麼作用，就什麼都明白了。

還有網友引經據典指出，元代蒙古人監視漢人，就是設置「千戶長」，這是回到元朝了嗎？另有人提到秦朝的「編戶齊民」及宋朝的「保甲法」說，這是「夢回大秦」，有了「十戶長」，商鞅的「連坐法」還遠嗎？

中共二十大，分析：習近平將建成絕對權力控制體系

中共二十大將登場，專家鄧聿文分析，過去10年、特別是過去5年只是中共總書記習近平建立絕對權力的前奏，二十大將是他建成絕對權力控制體系並統治的元年，而這一過程會有多久難以預估。

中共第20次全國代表大會將於10月16日在北京揭幕，習近平預計將取得第3個任期，全球矚目。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文近日在美國之音中文網發表評論文章，作了上述分析。

鄧聿文表示，習近平很早就有謀劃「絕對權力」的打算。他的為民族謀復興、為人民謀幸福、把中國帶向世界舞台中心的許諾，以及「站起來—富起來—強起來」論述，並將自己描繪成「強起來」的領路人，是他建構的意識形態神話，構成了集權的合法性或必要性。

這位專家說，習近平執政10年來，自中共18屆五中全會自封中共中央和全黨的「核心」，建立並鞏固了「核心」體系，雖然後來幾年、尤其最近3年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，權威有很大折損，但權力反而一步一步得到強化，二十大將順利連任表明了這一點。

文章指出，習近平謀取絕對權力的過程中，去（2021）年11月19屆六中全會通過的第三份歷史決議，具有決定性作用，這次會議以「歷史決議」名義，從歷史高度，對習近平舉行了具有共產黨特色的「加冕」儀式，不但使他的「核心」地位看起來不可動搖，更賦予他繼續執政、乃至終身執政的「合法性」。

對於習近平絕對權力之路的構建，鄧聿文認為稱得上順利，沒有遇到太強阻力。但中共二十大前，即使有歷史決議的美化，習近平並未真正建立絕對權力的控制體系，還差二十大的臨門一腳，「二十大的連任，是習的『黃袍加身』。」

他分析，在中國內外交困、黨內非議不斷的情況下，習近平還將能獲得連任，說明他仍在構建的這個絕對權力控制體系正在發揮作用。

這篇分析還提到，前中共領導人江澤民、胡錦濤時代， 黨內強大的派系力量在過去10年「基本被打爛」，今天的派系還隱約存在，但構不成對習近平的有力節制，在十九大權力布局基礎上，習近平在二十大將更有效地控制中央委員會、特別是政治局。

他表示，習近平會將二十大政治局的親信占比提高至6成以上，進一步控制這個中共最有權力的機構，如此一來，他的權力意志在高層就可暢行無阻。

思想理論和意識形態領域則是習近平在二十大的另一控制重點，用習思想對全黨和全民進行進一步洗腦，「讓黨員和民眾失去判斷力，認為中共和中國非有習的領導和統治不可，以產生對他的精神依賴」。

鄧聿文說，思想和精神控制是「絕對權力」的一環，為習近平行使絕對權力在思想和意識形態上提供必要性或合法性，因為習近平雖早就廢除國家主席任期制，解除了連任的憲法障礙，但黨內和民間還是不免有質疑，因此，「二十大前的官宣攻勢和二十大的再修黨章，要解決的就是這個連任的合法性或者『必要性』的依據。」