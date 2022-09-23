四川部分地區設「十戶長」監管民情惹議，專家：習近平二十大後將建成絕對權力控制體系
我們想讓你知道的是
有網友引經據典指出，元代蒙古人監視漢人，就是設置「千戶長」，這是回到元朝了嗎？另有人提到秦朝的「編戶齊民」及宋朝的「保甲法」說，這是「夢回大秦」，有了「十戶長」，商鞅的「連坐法」還遠嗎？
（中央社）為加強清零及掌握民情，四川省部分地區近來設置監管10戶人家的「十戶長」，引起議論。有人認為，如今已有「網格長」等編制，「十戶長」形同倒退到元代蒙古人監視漢人的陋規。
綜合網路訊息及四川媒體報導，四川省內江市東興區及自貢市貢井區日前都公開宣布試辦「十戶長」制度，進而在小區內張貼公告，徵求民眾自願或推薦他人擔任「十戶長」，同時附有志工身著紅底黃字的「十戶長」背心在小區內走動的照片。
根據「內江頭條」報導，內江市東興區為「夯實社會治理基層基礎」，不久前全區創新實施「黨建引領＋十戶長」工作制度，由社區居民推選出代表人、發言人、當家人，「幫助解決群眾反映的大凡小事」，「打通社會基層治理神經末梢」。
四川日報則報導，在試辦區內，各樓棟由居住的機關企事業黨員幹部帶頭承擔「十戶長」的責任義務。而「十戶長」要負責「宣傳引導，卡口值守，風險人員排查」，並要完成「返鄉人員摸排、動員掃碼報備、居家隔離監測」等疫情防控監視工作，並使用社交平台建立「十戶」聊天群組。
另有一張自貢市貢井區黃泥坳小區的公告指出，「習近平總書記指出，社區建設要與鄰為善，以鄰為伴」。為推行「十戶長」作法，現面向全體居民公開徵集「十戶長」，要求為「思想正直向上，身心健康」、「有較強溝通協調組織能力」、「熱心公益，熱心服務群眾」，人選則於9月30日前由個人自薦、居民聯薦或組織推薦。
這些公告隨即在中國網路上快速流傳，引起不少網友議論，評價不一。有網友發現，「十戶長」制度並非四川首創，2019年即有「十戶長」相關話題。而昆明日報在2021年12月即報導，昆明已設置1萬3651名「樓棟長」及3萬707名「十戶長」，而樓棟長之上又設有「網格」負責人，類似其他省市的「網格長」職務。
有網友認為，在防疫考量下，設置「十戶長」無可厚非，可防止一些居民在防疫上便宜行事；但有人認為，中國基層有了「樓長」、「網格長」還不夠，還要添上「十戶長」，「社會的網子是越織越細了」；還有人指出，「十戶長」不會光搞防疫而已，看看「健康碼」後來起到什麼作用，就什麼都明白了。
還有網友引經據典指出，元代蒙古人監視漢人，就是設置「千戶長」，這是回到元朝了嗎？另有人提到秦朝的「編戶齊民」及宋朝的「保甲法」說，這是「夢回大秦」，有了「十戶長」，商鞅的「連坐法」還遠嗎？
中共二十大，分析：習近平將建成絕對權力控制體系
中共二十大將登場，專家鄧聿文分析，過去10年、特別是過去5年只是中共總書記習近平建立絕對權力的前奏，二十大將是他建成絕對權力控制體系並統治的元年，而這一過程會有多久難以預估。
中共第20次全國代表大會將於10月16日在北京揭幕，習近平預計將取得第3個任期，全球矚目。
旅居美國的中國問題專家鄧聿文近日在美國之音中文網發表評論文章，作了上述分析。
鄧聿文表示，習近平很早就有謀劃「絕對權力」的打算。他的為民族謀復興、為人民謀幸福、把中國帶向世界舞台中心的許諾，以及「站起來—富起來—強起來」論述，並將自己描繪成「強起來」的領路人，是他建構的意識形態神話，構成了集權的合法性或必要性。
這位專家說，習近平執政10年來，自中共18屆五中全會自封中共中央和全黨的「核心」，建立並鞏固了「核心」體系，雖然後來幾年、尤其最近3年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，權威有很大折損，但權力反而一步一步得到強化，二十大將順利連任表明了這一點。
文章指出，習近平謀取絕對權力的過程中，去（2021）年11月19屆六中全會通過的第三份歷史決議，具有決定性作用，這次會議以「歷史決議」名義，從歷史高度，對習近平舉行了具有共產黨特色的「加冕」儀式，不但使他的「核心」地位看起來不可動搖，更賦予他繼續執政、乃至終身執政的「合法性」。
對於習近平絕對權力之路的構建，鄧聿文認為稱得上順利，沒有遇到太強阻力。但中共二十大前，即使有歷史決議的美化，習近平並未真正建立絕對權力的控制體系，還差二十大的臨門一腳，「二十大的連任，是習的『黃袍加身』。」
他分析，在中國內外交困、黨內非議不斷的情況下，習近平還將能獲得連任，說明他仍在構建的這個絕對權力控制體系正在發揮作用。
這篇分析還提到，前中共領導人江澤民、胡錦濤時代， 黨內強大的派系力量在過去10年「基本被打爛」，今天的派系還隱約存在，但構不成對習近平的有力節制，在十九大權力布局基礎上，習近平在二十大將更有效地控制中央委員會、特別是政治局。
他表示，習近平會將二十大政治局的親信占比提高至6成以上，進一步控制這個中共最有權力的機構，如此一來，他的權力意志在高層就可暢行無阻。
思想理論和意識形態領域則是習近平在二十大的另一控制重點，用習思想對全黨和全民進行進一步洗腦，「讓黨員和民眾失去判斷力，認為中共和中國非有習的領導和統治不可，以產生對他的精神依賴」。
鄧聿文說，思想和精神控制是「絕對權力」的一環，為習近平行使絕對權力在思想和意識形態上提供必要性或合法性，因為習近平雖早就廢除國家主席任期制，解除了連任的憲法障礙，但黨內和民間還是不免有質疑，因此，「二十大前的官宣攻勢和二十大的再修黨章，要解決的就是這個連任的合法性或者『必要性』的依據。」
Tags：
《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
2. 支援Mac/Windows雙作業系統
3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)
5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！