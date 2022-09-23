高虹安取消演講，中華大學「CP值說」惹議，學者：入學分數越低CP值豈不越高？

中華大學CP值說惹議，學者：入學分數越低CP值豈不越高？

立法委員高虹安日前因澄清論文抄襲風波，於記者會上失言，諷林智堅「不像中華大學夜間部，還要去台大灌水。」為此向中華大學師生道歉，中華大學於21日發布聲明稿，表示校方接受高委員的道歉，希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。

中華大學表示，「根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一」，校長劉維琪則勉勵學生要有自信，繼續贏得社會對中華大學畢業生的認同。

對於中華大學的聲明內容指自家學校CP值排名第一，《聯合新聞網》報導，文化大學大眾傳播學系教授兼系主任王翔郁表示，大環境不好學校招生困難，學校必須出奇招用噱頭招生，學校選擇對自己有利的評量方式做標榜，多是為了要掌握話語權和吸引學生的注意，但公式定義還是必須獲得社會共識、避免操控數字。

王翔郁說，按照中華大學的公式，社會新鮮人除非進入科技業，否則無論公私立學校起薪都差不多，但考試入學分數卻可能差距20倍，因此決定CP值的關鍵因素不是起薪而是入學分數，也代表學校分數越低CP值就會越高。若未來一分即能上大學，出社會起薪3萬，「那CP值豈不爆表了。」

避免被惡意針對，高虹安取消到中華大學演講

（中央社）民眾黨新竹市長參選人高虹安日前「不是像什麼中華大學夜間部」言論引爭議，原訂10月到中華大學演講，高虹安競選辦公室昨（22）日表示，避免讓原本基於專業邀約的講座被惡意針對，經溝通後決定取消。

高虹安競選辦公室昨天晚間發布聲明指出，高虹安原訂在10月6日受中華大學學生會邀請，出席「數據科學與國家城市治理」講座與簽書會。但因近日新聞風波，可能造成校方困擾，並增加當日會場主辦方學生會的活動安全管理難度。

高虹安競選辦公室表示，基於尊重與保護中華大學校方、學生會、參與學生的立場，避免讓原本基於專業邀約的講座被惡意針對，和中華大學學生會溝通後，雙方同意這場演講暫緩舉辦，再擇期進行。

Photo Credit: 中央社 民眾黨新竹市長參選人高虹安

邀高虹安演講挨批，中華大學生會：僅學術性質

（中央社）民眾黨新竹市長參選人高虹安，因中華大學失言風波延燒至學生會遭攻擊支持特定政黨。中華大學學生會長張誠恩表示，僅是學術性質為主，盼各界不要多加臆測，別讓政治介入校園。

張誠恩接受《中央社》記者電訪表示，高虹安於「中華大學夜間部」言論事件，學生會在第一時間與高虹安競選辦公室聯繫，高虹安也立即向中華大學師生、學生會道歉，並於20日收到致歉影片。

張誠恩說，但也因此事件延燒，導致學生會遭校友、外界等質疑，是因支持特定政黨而辦理演講，對此要澄清「僅是因立委高虹安熟悉科技領域，才邀請到校演講分享」，況且，邀請的時間早在高虹安正式宣布參選新竹市長前，就已籌辦。

中華大學學生會昨天晚間也發出聲明指出，學生會辦理演講活動行之有年，也非首次舉辦，對於原訂10月6日邀請高虹安出席「數據科學與國家城市治理」演講，更是於今（2022）年中旬即邀請演講，但礙於疫情等因素而延後至今，並非「刻意」或「支持」某一政黨或參選人才辦理。

學生會表示，名人演講所邀請的講者，皆為國內著名學者、專家、教授、企業家或政治人物，或以理工專業起家，配合時下「AI人工智能」及「大數據」等專業議題，而邀請曾經有此經驗的高虹安演講，期望借重其所長，讓校內學生能夠更加了解此領域。

學生會指出，此外，原訂在10月6日邀請高虹安到中華大學，出席「數據科學與國家城市治理」講座與簽書會，決定待選舉過後擇日辦理。學生會是對於學術性講座的重視，與政治無關，盼外界不應模糊混淆觀點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航