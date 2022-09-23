高虹安取消演講，中華大學「CP值說」惹議，學者：入學分數越低CP值豈不越高？
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高虹安競選辦公室表示，基於尊重與保護中華大學校方、學生會、參與學生的立場，避免讓原本基於專業邀約的講座被惡意針對，和中華大學學生會溝通後，雙方同意這場演講暫緩舉辦，再擇期進行。
中華大學CP值說惹議，學者：入學分數越低CP值豈不越高？
立法委員高虹安日前因澄清論文抄襲風波，於記者會上失言，諷林智堅「不像中華大學夜間部，還要去台大灌水。」為此向中華大學師生道歉，中華大學於21日發布聲明稿，表示校方接受高委員的道歉，希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。
中華大學表示，「根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一」，校長劉維琪則勉勵學生要有自信，繼續贏得社會對中華大學畢業生的認同。
對於中華大學的聲明內容指自家學校CP值排名第一，《聯合新聞網》報導，文化大學大眾傳播學系教授兼系主任王翔郁表示，大環境不好學校招生困難，學校必須出奇招用噱頭招生，學校選擇對自己有利的評量方式做標榜，多是為了要掌握話語權和吸引學生的注意，但公式定義還是必須獲得社會共識、避免操控數字。
王翔郁說，按照中華大學的公式，社會新鮮人除非進入科技業，否則無論公私立學校起薪都差不多，但考試入學分數卻可能差距20倍，因此決定CP值的關鍵因素不是起薪而是入學分數，也代表學校分數越低CP值就會越高。若未來一分即能上大學，出社會起薪3萬，「那CP值豈不爆表了。」
避免被惡意針對，高虹安取消到中華大學演講
（中央社）民眾黨新竹市長參選人高虹安日前「不是像什麼中華大學夜間部」言論引爭議，原訂10月到中華大學演講，高虹安競選辦公室昨（22）日表示，避免讓原本基於專業邀約的講座被惡意針對，經溝通後決定取消。
高虹安競選辦公室昨天晚間發布聲明指出，高虹安原訂在10月6日受中華大學學生會邀請，出席「數據科學與國家城市治理」講座與簽書會。但因近日新聞風波，可能造成校方困擾，並增加當日會場主辦方學生會的活動安全管理難度。
高虹安競選辦公室表示，基於尊重與保護中華大學校方、學生會、參與學生的立場，避免讓原本基於專業邀約的講座被惡意針對，和中華大學學生會溝通後，雙方同意這場演講暫緩舉辦，再擇期進行。
邀高虹安演講挨批，中華大學生會：僅學術性質
（中央社）民眾黨新竹市長參選人高虹安，因中華大學失言風波延燒至學生會遭攻擊支持特定政黨。中華大學學生會長張誠恩表示，僅是學術性質為主，盼各界不要多加臆測，別讓政治介入校園。
張誠恩接受《中央社》記者電訪表示，高虹安於「中華大學夜間部」言論事件，學生會在第一時間與高虹安競選辦公室聯繫，高虹安也立即向中華大學師生、學生會道歉，並於20日收到致歉影片。
張誠恩說，但也因此事件延燒，導致學生會遭校友、外界等質疑，是因支持特定政黨而辦理演講，對此要澄清「僅是因立委高虹安熟悉科技領域，才邀請到校演講分享」，況且，邀請的時間早在高虹安正式宣布參選新竹市長前，就已籌辦。
中華大學學生會昨天晚間也發出聲明指出，學生會辦理演講活動行之有年，也非首次舉辦，對於原訂10月6日邀請高虹安出席「數據科學與國家城市治理」演講，更是於今（2022）年中旬即邀請演講，但礙於疫情等因素而延後至今，並非「刻意」或「支持」某一政黨或參選人才辦理。
學生會表示，名人演講所邀請的講者，皆為國內著名學者、專家、教授、企業家或政治人物，或以理工專業起家，配合時下「AI人工智能」及「大數據」等專業議題，而邀請曾經有此經驗的高虹安演講，期望借重其所長，讓校內學生能夠更加了解此領域。
學生會指出，此外，原訂在10月6日邀請高虹安到中華大學，出席「數據科學與國家城市治理」講座與簽書會，決定待選舉過後擇日辦理。學生會是對於學術性講座的重視，與政治無關，盼外界不應模糊混淆觀點。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。