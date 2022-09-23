避免國會山莊暴動重演，美眾議院表決通過「總統選舉改革法案」，9位共和黨人跑票支持
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法案闡明，副總統在認證選舉人票的國會聯席會議上僅擔任象徵性角色，無權改變選舉結果。此外，鑒於川普盟友上次大選過後，曾試圖在拜登勝選的搖擺州籌組挺川的非法替代選舉人團隊，今天的法案同時規定，每一州僅能派一組獲認證的選舉人團與會。
（中央社）為避免有人循前美國總統川普（Donald Trump）2020年大選老路，試圖利用一條有135年歷史、措辭含糊的法律來推翻選舉結果，美國國會議員21日表決支持對這條法律進行有限度改革。
綜合法新社和美聯社報導，再過不到50天美國就將舉行期中選舉，決定由哪一個政黨主導國會。由於有爆量的議員候選人拒認川普在2020年總統大選吞敗，掀起美國民主制度健全性的隱憂。
民主黨籍的拜登（Joe Biden）贏得2020年11月的總統大選後，川普陣營利用1887年「選舉人票統計法」（Electoral Count Act）條文的模糊性，試圖要求時任副總統的彭斯（Mike Pence）於隔年1月6日例行於選後舉行的國會聯席會議上，阻擋認證各州選舉人票的計票結果。
當天，川普支持者打斷聯席會議的認證程序，衝進國會大廈威脅彭斯和國會議員的性命。他們附和川普的說詞，主張選舉存有大規模舞弊，要求主持聯席會議的彭斯停止認證拜登勝選。
而新「總統選舉改革法案」（Presidential Election Reform Act）則補強了老舊「選舉人票統計法」的遣詞用字，闡明副總統在1月6日國會聯席會議上的角色，並針對反對各州選舉結果所需的議員人數設定門檻。
聯邦眾議院21日是以229對203票通過眾院版法案，當中有9位共和黨人跑票、民主黨人全數投贊成票。跑票的9名共和黨人明（2023）年都不會再回鍋當國會議員。
法案闡明，副總統在認證選舉人票的國會聯席會議上僅擔任象徵性角色，無權改變選舉結果。此外，鑒於川普盟友上次大選過後，曾試圖在拜登勝選的搖擺州籌組挺川的非法替代選舉人團隊，今天的法案同時規定，每一州僅能派一組獲認證的選舉人團與會。
2021年1月6日國會山莊暴動事件造成許多員警受傷，並且釀成5人喪生。
法案共同起草人、共和黨的麗茲・錢尼（Liz Cheney）說：「這項法案將避免國會以非法手段自行選出總統。」麗茲・錢尼是前副總統錢尼（Dick Cheney）的長女，是去年國會山莊暴動期間和過後對川普發動調查行動的大將。
眾院版法案即將與更狹隘的參院版合併，但眾院版看來不太可能在談判中取得上風。參院版似已獲得共和黨人的支持，足以送交拜登簽署成法。
然而，無論哪一版，都沒有「自由投票法案」（Freedom to Vote Act）和及「約翰・路易斯投票權促進法案」（John Lewis Voting Rights Advancement Act）來得全面。「自由投票法案」以及「約翰・路易斯投票權促進法案」遭共和黨人阻攔，參院闖關失敗。
進步派民主黨人說，「自由投票法案」以及「約翰・路易斯投票權促進法案」意在回應共和黨人在其主政各州祭出的投票限制，而新推的法案只是這兩個法案的劣質替代品。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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