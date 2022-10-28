2022/10/28,
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【圖表】颱風遇到台灣就轉向？為什麼過去3年未有颱風中心登陸

【圖表】颱風遇到台灣就轉向？為什麼過去3年未有颱風中心登陸

我們想讓你知道的是

今年第22號颱風奈格有可能北轉直撲台灣，有機會成為近3年來第一個中心登陸台灣的颱風。然而，2020年起就無颱風中心登陸台灣的情形，是上天保佑、還是氣候變遷惹的禍？颱風未登陸又會帶來什麼問題呢？

每逢夏秋之際，台灣就時常遭遇颱風侵襲，但過去3年，雖然仍有不少颱風在台灣附近生成，移動路徑卻紛紛偏離台灣，使得自2020年到2022年10月中旬，台灣已有3年沒有颱風中心登陸。

今年第22號颱風奈格（NALGAE）今（28）日以每小時23公里速度，向西北西進行，預估下週二、三距離台灣最近，目前可能有機會北轉，因此可能成為近3年以來首個直撲台灣的颱風，不過氣象局認為不確定性仍相當大。

根據中央氣象局統計，自2020年1月至今，西太平洋生成的颱風總計有67個。其中曾發布颱風警報的颱風僅有13個，且中心都沒有登陸台灣。其中在2021年的盧碧（LUPIT）颱風曾有經過台灣陸地，但因為經過時已減弱為熱帶性低氣壓（熱帶氣旋），所以也不算為颱風中心登陸。

102822_颱風未登陸台灣

為什麼颱風不會登陸台灣？

雖然仍有颱風掠過台灣周邊，但為什麼過去3年皆沒有颱風中心登陸？氣象專家指出可能與反聖嬰現象所引發的大尺度環流變化特性有關。

高雄科技大學海事資訊科技系教授陳昭銘在訪問中指出，颱風是一個低壓環流系統，生成後的路徑會朝向低壓帶中心區域移動，或受到高壓系統外圍環流之導引。而過去3年可能因爲高壓變化過強、或高壓存在台灣東部及東南側，並且北側與東北側為低壓，因此讓颱風生成位置易偏北，未來路徑也較易往北移動，造成颱風「略過」台灣的現象。

092522_太平洋高壓影響示意圖_001

反聖嬰現象也可能造成太平洋高壓過強，而往西延伸至中國南海，也會使颱風不會在台灣附近生成，也不容易接近台灣。

102822_太平洋高壓影響路徑_001

不過陳昭銘也指出，三年連續反聖嬰現象也曾在1998-2000年發生過，期間仍有2個颱風登陸台灣，不過2020年至今尚無颱風登陸台灣的現象實屬罕見。

颱風未登陸會帶來什麼問題？

無颱風登陸，許多人可能會懷念起颱風假，更多人則是慶幸對台灣生態與農業影響大幅降低，但過往颱風侵襲對台灣造成的影響不全然是負面。中央氣象局說明，台灣春季常為乾季，時常缺乏雨水，若5月至6月的梅雨季節降雨仍偏稀少，就會發生乾旱現象，此時如能有颱風帶來適量之雨水，不僅對農作物有益，對氣候之調節亦有幫助。

國立中央大學大氣科學系教授黃清勇也指出，侵台颱風外圍雨帶對台灣本土降雨會較不平均，相較之下，登陸的颱風可以為台灣水源區帶來全面性降雨，特別對較易缺水的中南部的影響比較大。

中央氣象局長期預報課課長羅資婷也提醒，一旦颱風無法帶來足夠的雨水，乾旱發生的機率就會增加。面對缺水的風險，我們必須要隨時做好準備，當最糟的情況發生時將能減少災情帶來的損失。

資料來源：中央氣象局台灣科技媒體中心颱風百問颱風資料庫NOAA

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核稿編輯：林奕甫


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