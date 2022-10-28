【圖表】颱風遇到台灣就轉向？為什麼過去3年未有颱風中心登陸
我們想讓你知道的是
今年第22號颱風奈格有可能北轉直撲台灣，有機會成為近3年來第一個中心登陸台灣的颱風。然而，2020年起就無颱風中心登陸台灣的情形，是上天保佑、還是氣候變遷惹的禍？颱風未登陸又會帶來什麼問題呢？
每逢夏秋之際，台灣就時常遭遇颱風侵襲，但過去3年，雖然仍有不少颱風在台灣附近生成，移動路徑卻紛紛偏離台灣，使得自2020年到2022年10月中旬，台灣已有3年沒有颱風中心登陸。
今年第22號颱風奈格（NALGAE）今（28）日以每小時23公里速度，向西北西進行，預估下週二、三距離台灣最近，目前可能有機會北轉，因此可能成為近3年以來首個直撲台灣的颱風，不過氣象局認為不確定性仍相當大。
根據中央氣象局統計，自2020年1月至今，西太平洋生成的颱風總計有67個。其中曾發布颱風警報的颱風僅有13個，且中心都沒有登陸台灣。其中在2021年的盧碧（LUPIT）颱風曾有經過台灣陸地，但因為經過時已減弱為熱帶性低氣壓（熱帶氣旋），所以也不算為颱風中心登陸。
為什麼颱風不會登陸台灣？
雖然仍有颱風掠過台灣周邊，但為什麼過去3年皆沒有颱風中心登陸？氣象專家指出可能與反聖嬰現象所引發的大尺度環流變化特性有關。
高雄科技大學海事資訊科技系教授陳昭銘在訪問中指出，颱風是一個低壓環流系統，生成後的路徑會朝向低壓帶中心區域移動，或受到高壓系統外圍環流之導引。而過去3年可能因爲高壓變化過強、或高壓存在台灣東部及東南側，並且北側與東北側為低壓，因此讓颱風生成位置易偏北，未來路徑也較易往北移動，造成颱風「略過」台灣的現象。
反聖嬰現象也可能造成太平洋高壓過強，而往西延伸至中國南海，也會使颱風不會在台灣附近生成，也不容易接近台灣。
不過陳昭銘也指出，三年連續反聖嬰現象也曾在1998-2000年發生過，期間仍有2個颱風登陸台灣，不過2020年至今尚無颱風登陸台灣的現象實屬罕見。
颱風未登陸會帶來什麼問題？
無颱風登陸，許多人可能會懷念起颱風假，更多人則是慶幸對台灣生態與農業影響大幅降低，但過往颱風侵襲對台灣造成的影響不全然是負面。中央氣象局說明，台灣春季常為乾季，時常缺乏雨水，若5月至6月的梅雨季節降雨仍偏稀少，就會發生乾旱現象，此時如能有颱風帶來適量之雨水，不僅對農作物有益，對氣候之調節亦有幫助。
國立中央大學大氣科學系教授黃清勇也指出，侵台颱風外圍雨帶對台灣本土降雨會較不平均，相較之下，登陸的颱風可以為台灣水源區帶來全面性降雨，特別對較易缺水的中南部的影響比較大。
中央氣象局長期預報課課長羅資婷也提醒，一旦颱風無法帶來足夠的雨水，乾旱發生的機率就會增加。面對缺水的風險，我們必須要隨時做好準備，當最糟的情況發生時將能減少災情帶來的損失。
資料來源：中央氣象局、台灣科技媒體中心、颱風百問、颱風資料庫、NOAA
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：林奕甫
Tags：
Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
我們想讓你知道的是
Google Cloud臺灣即將推出Google Cloud Next 2022臺灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」，包含一連串主題演講、雲端技術亮點彙整，還提供各項好禮，期盼各界人士共襄盛舉。
Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，來幫助客戶做到這一點。Google Cloud在業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之行看似不易，但一切始於足下。Google Cloud台灣期盼能陪伴大家穩健且迅速地踏上數位轉型的旅程。Google Cloud Next 2022台灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」將於11月16日登場。因應後疫情時代新生活模式，本次將同步舉辦實體及線上活動，於當天推出4場專家主題演講、5場雲端技術亮點彙整、22場線上深度專題與客戶分享活動，並推出原廠技術專家交流及Google Cloud合作夥伴解決方案等多元活動。除了現場交流機會，大會亦提供活動早鳥報到禮、攤位集點禮、大會問卷抽獎禮、線上場問卷禮等眾多獎項，期盼各界人士熱情響應。
緊接著是11月24日至12月15日的Google Cloud Developer Enablement Series開發人員線上培訓課程，連續4週於每週四舉辦，將由Google Cloud官方授權培訓講師帶領大家瞭解網路與資訊安全、大數據與機器學習、Google Kubernetes Engine（GKE）及應用程式開發等四大主題。無論您遇到何種挑戰，這些位於轉型、創新和探索旅程最前線的領導者，皆可協助您解決問題。
本文章內容由「Google Cloud」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。