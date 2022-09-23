如果未來可吃自己的肉、若是可以指控警察人臉辨識侵權？「超限社會」特展腦洞大開開展

到臺灣當代文化實驗場（C-LAB）體驗一場探討數位科技涉入當代社會必須正視的議題，從對科技與倫理議題的思考，延伸到美學實驗的呈現。9/24至11/27間展開的「超限社會」展覽，隱私權、深偽技術、試管肉、虛擬貨幣、元宇宙等方式，無限拓展實驗美學新疆界

超限戰發動的科技反思

本次展覽引用的「超限」一詞，來自於軍事著作《超限戰》。「超限戰」指的是使用一切手段、超越傳統戰爭範圍的新型戰爭形式，特別著重技術在戰爭中的角色。在展覽中援引「超限」的概念，並以此指涉人類所擁抱的科技樂觀主義，讓人們相信技術能超克一切而不擇手段追求進步。此種對科技技術的加速度追求，伴隨其所衍生的問題在法律及倫理範疇的越界和溢出狀態。「超限社會」一展，即是透過藝術家在作品中對科技的反思，藉以理解技術在「人工智慧－人類」、「政府－人民」等各式關係的中介角色，同時也邀請藝術家展現技術如何能延伸人類的感官經驗，在美學上進一步的實驗。

Photo Credit - 臺灣當代文化實驗場 記者會出席貴賓合影，合影貴賓包括文化部文創發展司副司長陳薇如（左起）、C-LAB當代藝術實驗平台總監吳達坤、台北表演藝術中心執行長王孟超、藝術家余政達、策展人莊偉慈、文化部次長暨臺灣生活美學基金會董事長李靜慧、臺灣生活美學基金會執行長謝翠玉、韓國藝術家哀傷電路、韓國藝術家金根瑩、HTC 亞太區產品行銷處長佘昭龍。

超越想像的策展與反思

尼克森總統在電視裡宣布「登陸月球失敗」？由兩位藝術家法蘭西絲卡．帕內塔、哈爾西．布根地共同拍攝與製作的作品《如果登月失敗》，依據阿波羅11號的登月史實，使用美國總統尼克森發表演說的影像，製造一段假新聞。兩位藝術家邀請觀眾進入一段未曾發生的歷史，探索科技能如何扭曲和混淆真實世界。

Photo Credit - 臺灣當代文化實驗場 《如果登月失敗》展覽，尼克森總統正在復古電視裡「宣布」計畫失敗了。

如果未來可以吃自己的肉，對環境友善嗎？泰瑞莎．舒柏特的作品《（吃）我的肉》，則是使用藝術家自己的細胞所複製出來的肉，藉由一段紀錄影像，邀請觀眾重新評估我們與肉、身體和物質的關係。這件作品也對觀眾提問：我們可以如何看待試管肉與環境保護、糧食危機等關聯問題？甚至更激進地追問：這會是肉品工業發展的另一種選項嗎？

Photo Credit - 臺灣當代文化實驗場 《（吃）我的肉》，藝術家自大腿取出自己的肉進行複製，以後若可吃自己的肉，這種試管肉，環保嗎？

保羅．奇里奧的《捕捉》是由四千名法國警察的臉組成，藝術家創建一個線上資料庫，邀請民眾指認警察的身份，藉此討論人臉辨識系統和人工智慧的使用，並且質疑國家機器與民眾在其中的權力不對等。這件作品對政府的公然挑釁，也使得《捕捉》在2020年展出時引發法國政府對作品審查，導致展覽一度遭禁。上述作品不約而同均觸及「數位隱私權」的相關討論。

Photo Credit - 陳淑玲 《捕捉》，法國國家警察透過臉部辨識抓犯人，那麼人民可指認警察侵犯隱私嗎？

奇里亞姬．戈妮的《禁止演算法觀眾》是一件半虛構錄像，人工智慧在裡面以數位化身向觀眾訴說自己的身世，探討人工智慧和語音介面如何收集人們的聲音資料。鄭先喻的《這可能是你》從網路論壇與討論區抓取資料，探索假帳號是如何透過個資的搜集與組合而形成。

Photo Credit - 臺灣當代文化實驗場 《禁止演算法觀眾》，人類能夠躲過無所不在的關鍵字監控、語音監測嗎？

藝術 × 技術拓展實驗美學新疆界

近年成為時尚媒體寵兒的法咪咪，於HTC VIVERSE創造首個元宇宙空間。在本次展覽中推出的作品《FAMETAVERSE》，重新檔案化自2019年以來數個跨國沉浸式空間，邀請觀眾一同進入元宇宙的世界。在展覽最後一週，則有「她的實驗室空間集」的無人劇場《如果，家族旅行：一個世界（2022）》，這件作品將以沉浸式聲音和影像，邀請觀眾體驗神秘而充滿魔幻的想像世界。本次陳乂與「她的實驗室空間集」的作品，均透過C-LAB臺灣聲響實驗室的技術支援和協力，藉由更精細的聲音設計帶來進階的感官體驗。

Photo Credit - 臺灣當代文化實驗場 《FAMETAVERSE》_法咪咪_FAMEME的展場，沉浸式空間裡進入法咪咪的元宇宙。

國際交流與相關延伸公眾活動

本次展覽中，C-LAB與南韓Asia Culture Center（ACC）進行雙邊機構交流與合作，由ACC推薦兩組南韓藝術家「雙縫鏡」與「哀傷電路」。雙縫鏡的作品《我提問7.0》，旨在思考人們提供的資訊如何餵養人工智慧與幫助演算法的形成。哀傷電路的作品《用九種語言寫給星際的訊息》則以慧黠的手法，使用包括臺語和客家話等九種亞洲語言，與觀眾一同想像如何以亞洲語言對外太空傳遞訊息。

Photo Credit - 臺灣當代文化實驗場

在展場之外，本次也規劃講座、導覽和影展活動，邀請觀眾從不同角度理解展覽與其延伸的議題。講座部分邀請黃豆泥、羅禾淋、管中祥、宋皇志、黃宗潔等專家學者以展覽作品為延伸，與觀眾一起討論臺灣社會在各議題下所呈現的真實樣貌。「超限社會」與Giloo紀實影音合作線上策展單元，精心挑選六部相關的紀錄片，從影片的敘事內容解讀演算法統治下的社會現狀，以及人類面臨的難題。本次另邀請台灣AI實驗室創始人杜奕瑾、學者邱誌勇，分別拍攝導覽影片，以及舉辦導覽活動，帶領觀眾一同理解展覽內容。

Photo Credit - 臺灣當代文化實驗場 《超限社會》9/24開展中。

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳