高虹安縱然有滿滿的學歷歧視，但許多「學歷無用論」的發文背後，卻透出更深的優越感
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20日高虹安的一席記者會，不但沒有平息外界對她的抄襲質疑，反倒是燒出更大的歧視風波。不但導致後續中華大學的演講取消，也讓她深陷「戰學歷」的論戰之中。
民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安，被媒體爆博士論文疑似抄襲。高虹安20日立刻開記者會自清，並列出自己的就學經歷，暢談論文架構，本意要證明「我沒有抄襲」。
但引證自己的學經歷時，卻冒出一番話：「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼『中華大學夜間部』，才要去做台大碩士灌水。」
話雖劍指前新竹市長林智堅，實則滿滿的學歷歧視。
其言論隨即引發網路沸騰，高虹安雖立即致歉，說自己不是在婊中華大學的師生，但已覆水難收。一時之間，社群媒體上充斥各種學歷論，人人競相針對學歷問題發言，彷彿這是全世界最重要的事。而整件事，也的確戳到台灣社會的盲點。
高虹安自恃學歷過人，以此抨擊林智堅，呈現一種菁英優越感，引起許多人反感。「學歷至上論」的言論自不用多提，就是以學歷化分階級，強調優越感。
但縱觀各類「學歷無用論」的發言，看似以政治正確的立場，反對階級劃分，並強調眾生平等，人不該以學歷分貴賤。但許多發文背後，卻透出更深的優越感，用心比強調學歷者，來得更為不堪。
「學歷無用論」的背後
很多發文，表面上說學歷沒什麼了不起，人看的是出社會後的價值。但言談中卻大肆誇耀自己從小到大考試過人，憑聰明才智考上名校，自謙說沒什麼大不了，然後大誇人人在社會上都有價值，不要以學歷論高低。
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遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
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過往除了政府、金融及電信等特定產業，企業對於資安的投資相對保守。隨著上市櫃公司指引的修正將規範逐步擴大到各級產業，加上各種勒索攻擊等事件頻傳，大型企業尤其電子製造業，對資安風險的重視與需求也明顯上升。
法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
成立於2004年的數聯資安，擁有全台首座企業級資安監控中心（SOC），2009年成為遠傳100%子公司後，整合集團豐富資通訊網路資源，提供專業資安監控、檢測、治理等解決方案及顧問服務，成為企業數位轉型路上最可信賴的資安夥伴。
數聯資安總經理李明憲觀察，近來企業關注的供應鏈資安議題主要有兩個面向，一個是從技術面去應對供應鏈上下游數位化串聯所形成的間接攻擊威脅，以及軟體開發來源是否被內植惡意軟體而形成的資安缺口；加上疫情以來大量遠距工作引發的資安風險，「零信任（Zero Trust）架構概念」也受到更多產業的重視。
資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
另一個面向則是管理面，去年底金管會公告要求111家第一級上市公司設置資安長與專責人員，並且對資訊資產盤點、資安管理制度的建立稽核等都有完整規範，帶動了企業的剛性需求，加上資訊與通信科技（ICT）、半導體等供應鏈受到國際大廠客戶的要求，因此今年以來導入ISMS資訊安全管理制度／ISO27001認證受到高度詢問。
李明憲建議，企業應洞悉資安指引背後的意義：資安就是風險管控，當資源有限，要找出最優先防護的重要資產，並每年重新盤點風險來源。例如企業因應疫情從實體通路轉進電子商務，當營運模式改變，資安的重點就應有所調整。
由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零和遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
李明憲也提醒，過去的思維可能以為投入資安防護就不會發生事件，但進入到數位化與物聯網的時代，資安風險範圍太廣，佈防成本相對提高，因此最重要的還是損失要可控管。
隨著風險不斷進化，李明憲也期許數聯資安結合母公司遠傳的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」策略，針對數量龐大的資安事件及警告，運用大數據的整合關聯分析，並透過AI機器學習來偵測異常行為，及早找到潛藏的風險和威脅來源，以差異化的解決方案，成為資安託管服務供應商的領導者。
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