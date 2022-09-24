高虹安縱然有滿滿的學歷歧視，但許多「學歷無用論」的發文背後，卻透出更深的優越感

民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安，被媒體爆博士論文疑似抄襲。高虹安20日立刻開記者會自清，並列出自己的就學經歷，暢談論文架構，本意要證明「我沒有抄襲」。

但引證自己的學經歷時，卻冒出一番話：「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼『中華大學夜間部』，才要去做台大碩士灌水。」

話雖劍指前新竹市長林智堅，實則滿滿的學歷歧視。

其言論隨即引發網路沸騰，高虹安雖立即致歉，說自己不是在婊中華大學的師生，但已覆水難收。一時之間，社群媒體上充斥各種學歷論，人人競相針對學歷問題發言，彷彿這是全世界最重要的事。而整件事，也的確戳到台灣社會的盲點。

高虹安自恃學歷過人，以此抨擊林智堅，呈現一種菁英優越感，引起許多人反感。「學歷至上論」的言論自不用多提，就是以學歷化分階級，強調優越感。

但縱觀各類「學歷無用論」的發言，看似以政治正確的立場，反對階級劃分，並強調眾生平等，人不該以學歷分貴賤。但許多發文背後，卻透出更深的優越感，用心比強調學歷者，來得更為不堪。

「學歷無用論」的背後

很多發文，表面上說學歷沒什麼了不起，人看的是出社會後的價值。但言談中卻大肆誇耀自己從小到大考試過人，憑聰明才智考上名校，自謙說沒什麼大不了，然後大誇人人在社會上都有價值，不要以學歷論高低。