《學校裡無處可去的少年們》推薦序：殘酷揭露校園裡的「種姓制度」
我們想讓你知道的是
我寫下這篇文章，孩子的明天要比今天過得更好，世界的變化始於一個個渺小但被堅持下去的信念，要善良、要勇敢、要有指出不對勁的勇氣、要停止忽視、要相信眾人匯集的力量可以是善，而不是惡。
文：諶淑婷（作家）
【推薦序】如果我們都能對孩子的苦難感同身受，有所行動
當孩子進入小學後，我最擔心的就是孩子遇到校園霸凌，我也並非杞人憂天，這三年來我在學校和家長社團裡看到各種惡意取綽號、餐袋「被消失」、被霸凌的孩子轉學，也有孩子拒絕上學的案例。雖然我相信人性本善，告訴兒子，那些習慣罵人、取笑同學、甚至動手打人的孩子，可能是在家中一直沒有被好好對待，但時間久了，我有時也失了信心，只能勸自己的孩子明哲保身，轉而提醒他避免一些「可能被欺負」的舉動，但當我告訴孩子要「避免成為被霸凌者」時，不就正在合理化霸凌？
他們為何在學校裡無處可去？
讀這本小說時，我的心情低落卻也驚駭，同時非常羞慚。本書由數個短篇集合而成，〈小丑和我〉以患有肌肉萎縮症的政宇和負責陪伴的善奎為雙主角，從身心健壯的少年善奎，看著行動不便的政宇如何被師生忽視，活得像大海中的一座孤島，彷彿這樣的人沒有能力思考，也沒有資格被任何人顧慮，所以不只是馬路上無障礙空間付之闕如，就連自家大門到簷廊也沒有辦法獨力靠輪椅前進。
〈不舒服的真相〉從學校離譜的服儀管束作為開始，一步步進入校園霸凌問題，老師下放權力給學生，讓他們假借檢查制服的名義沒收其他學生的衣服，老師也以校規為名，強行剃學生的頭髮、剪破制服、亂翻書包，這樣的校園暴力至今仍然存在，老師習以為常，學生有樣學樣；〈守護夢想的照相機〉以都更和升學主義為題，將「名牌城市」、「名牌學校」、「名牌班級」作為類比，諷刺當成人喊著「團結鬥爭」拒絕都更的同時，卻對學校將班級分成優劣班毫無所謂，成績不好的學生，活該要承受差別待遇，沒資格獲得同等的學習資源。
作者不斷地將利劍刺向應當保護孩子的家庭，還有應該讓不同處境學生都能安好的學校，〈拳頭是謊言〉裡被家暴的孩子，因為夜裡無法安睡、家庭經濟困窘，上學總是遲到、身上有傷、衣著無法保持整潔，卻被老師簡單以「打架、不自愛」帶過，明明是受到暴力侵害，反被誤解是施暴者。再從施暴的父親延伸至經濟不景氣，小型工廠與本土企業懷抱美夢前進中國，最後發現一切只是泡沫；而將家暴詮釋成愛的母親，最後只將恨留給孩子。
最後一篇〈我也有翅膀〉血淋淋地寫出了校園階級的殘酷與霸凌者的殘酷，「功課好、長得漂亮又受歡迎的同學自然被歸為中心派，平凡的孩子成了中間派，功課一般、家境清寒的孩子便淪落成蠢貨派。如果運氣好，蠢貨派的孩子會因朋友的關係變成中間派。當然也有中心派和中間派的孩子淪落到蠢貨派的情況。」
想加入中心派的孩子，積極討好受歡迎的同學，請客、跑腿，被當成傭人也無怨尤。有些學生進入下一個學習階段的新團體（例如國中升上高中），假裝自己性格開朗、嬉笑打鬧，深怕墮回「蠢貨派」，一直勉強著自己過日子，看到班上排擠霸凌的問題，想視而不見又感到不安，若介入，又怕自己好不容易建立的形象圈毀於一旦。
殘酷揭露校園裡的「種姓制度」
我沒有經歷過嚴重的霸凌，只有國中時短暫地被排擠過，但因為學習成績很好，所以不覺得困擾，只是我也無法忘記當同學舉手告訴老師：「我不要跟諶淑婷分在一組。」當下那股委屈、羞憤之情。
我一邊讀這些故事，一邊問自己，到底當過幾次霸凌的旁觀者？因為每個故事都感覺似曾相識，只是非主角的我，隱約察覺了什麼，或是明知卻裝傻，自以為全身而退，但內心留下了幾道淺淺的傷，時不時問起，那個同學當時還好嗎？現在又過得如何？
作者殘酷地把校園裡的「種姓制度」全部揭露，她寫道：「學校的老大大多比同齡的孩子身材高大、有力氣、長得帥或是很漂亮。即使不是這種靠力氣的人，那些功課好或家境好的孩子也會擁有某種程度的影響力。除了同學，他們還會獲得老師的支持和認同，進而獲得僅次於老師的權力。」權力往往伴隨著暴力，不一定是行為暴力，也可能是口語的霸凌、排擠孤立，就在所有人的沉默中助長這樣的階級結構。
校園裡會產生階級，老師絕對是關鍵，學生能「仗勢欺人」是因為有刻意忽視，他們一邊說「有人被欺負要說」，卻對詭異的團體氣氛無感、假裝不知道某幾個孩子的影響力特別大，甚至藉此「管理」班級，讓「老大」真的變團體領導者。聰明的學生很快會發現，比起老師的權威，擁有權力任意妄為的同學更讓人害怕，即便施加暴力的學生可能只有兩三人，但害怕權力而沒有勇氣說「不」的學生可能是十幾、二十人。
我們不該只教育孩子成為「握有權力的人」
家長怎麼想呢？不管是家族或職場內，這些成人受委屈時憤懣不平，但當孩子班上發生霸凌事件，他們卻不一定會支持受害者，有時還反過來指責受害學生，因為這些成人已經習慣生活在只認可勝利者、名利就是力量、對暴力沉默的世界，就算長大後的自己沒有站在權力者的位置，他們也沒有想過，其實要從最早、最早的團體生活就開始杜絕階級制度、根絕校園暴力，停止以成績評斷學生價值；相反地，他們想的是「我要如何讓孩子成為握有權力的人」。
為什麼我們的孩子上學要苦惱這種問題？一個孩子幸福的時光太短暫了，無憂無慮的學齡前時光稍縱即逝，也沒留下多少甜蜜記憶。我常常在想，有多少進入校園的孩子，在開學那天覺得自己進入另一個世界，殘酷、競爭、只能陽剛不能包容弱勢，等到成年脫離學生身份，只希望忘掉所有校園記憶。
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
隸屬於中租控股集團旗下公司的中租迪和，是台灣租賃產業的龍頭，長期致力於中小企業融資相關業務，並觀察到許多中小企業因應產業類別、公司規模等不同條件，在準備申請文件時需要耗費許多心力，才能符合銀行方的審核要求；加上申請流程繁雜、核貸時間長，容易導致緩不濟急的情況發生。為此，中租企金提供客製化的諮詢服務，在瞭解營運現況、資源需求後，可為申貸企業量身打造出適合的融資方案，即時提供資金援助。
1. 中租企金【中小企業小額融資方案】
融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
中租企金中小企業融資快速流程
中租企金｜專為各大中小企業提供融資方案，提供穩定可靠金援
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。