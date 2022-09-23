「0+7」入境防疫新制10/13將上路，4個Q&A讓你一次了解如何應對不同情境
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包含旅遊團或自由行的旅客在內，自10月13日起，入境時均取消開立居家檢疫的通知書。至於入境時的交通方式，除了有原先搭乘防疫車輛、自駕或由親友或機關團體車輛接送等方式，若入境時沒有相關症狀，也可以搭乘大眾運輸工具。
指揮中心昨（22）日宣布邊境管理及開放將分2階段實施，預計最快可在10月13日實施「0+7」的入境自主防疫措施。屆時入境者不僅免居家檢疫，若沒有任何症狀，也得以搭乘大眾運輸工具前往自主防疫地點。
不過，指揮中心表示，相關配套措施與實施細則仍將視疫情狀況調整。
《關鍵評論網》以問答的形式，彙整了未來新制上路後，民眾在入境時、7天的自主防疫期間、外出時與快篩陽性等4種不同情境下，分別該如何應對。
Q1：10月13日起，入境時有什麼資格限制與規定嗎？
自10月13日起，國內將取消旅行團的限團令，且開放非免簽證國家的民眾，能夠以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證。另外，包含旅遊團或自由行的旅客在內，入境者均取消開立居家檢疫的通知書，也不用居家檢疫。
此外，篩檢方式則取消機場唾液的PCR檢測，改為發放4劑快篩，但有症狀的旅客仍然維持原有攔檢機制。
至於入境時的交通方式，除了有原先搭乘防疫車輛、自駕或由親友或機關團體車輛接送等方式，若入境時沒有相關症狀，也可以搭乘大眾運輸工具。
Q2：7天的自主防疫期間有什麼規範？
7天的自主防疫期間，即便民眾不用進行居家檢疫，但自主防疫的地點仍須符合相關規定。
指揮中心表示，不論是親友住所、旅館或自宅，7天的自主防疫地點仍須以「1人1室」為原則，亦即防疫處所仍需具備獨立衛浴。
另外，在自主防疫期間，民眾也應該盡量避免接觸重症的高風險族群（65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者）。
此外，雖然入境後不用進行居家檢疫，但仍要進行7天的自主健康管理，亦即在入境當天往後算的7天內都需進行自主防疫。
因此，在入境時機場人員也會提供2歲以上的民眾4劑家用快篩試劑，讓民眾在入境當天或自主健康管理的第1天進行快篩。
指揮中心指出，若民眾在防疫過程中有症狀便待在家休息，並以家用試劑進行快篩，而後視身體狀況評估就醫需求。
Q3：外出時有什麼樣的條件限制嗎？
在自主防疫期間外出前，需要有2天內的快篩陰性的結果才能夠外出。
另外，在外出時也應該全程配戴口罩，並與他人維持社交距離。不過，若有飲食需求可以取下口罩，但食用完畢後仍要立即配戴。
此外，外出場所也有條件限制。指揮中心便表示，民眾在自主防疫期間，不得前往醫院陪病與探病。同時，指揮中心也建議延後非急迫性需求的醫療或檢查，且避免前往長照機構。
Q4：如果我快篩後為陽性，後續該怎麼做？
首先，快篩陽性後應該儘速就醫，並由專業的醫護人士評估快篩結果。目前可透過視訊／遠距診療，或由親友亦或者地方衛生局安排到當地診所、衛生所等居家照護的責任院所評估快篩結果。
而後，由專業人士確認快篩結果後，則是自我評估身體狀況。若僅有輕微的症狀，那可以選擇前往防疫旅館，或者原來的自主防疫地點進行居家照護。
然而，若是在自我評估與觀察身體狀況後認為有就醫的需求，則可以選擇自行開車、步行、地方衛生局安排就醫，或是由家人及親友進行載送，但雙方皆需戴好口罩。此外，目前仍然禁止確診者搭乘大眾交通工具就醫。
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核稿編輯：楊士範
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