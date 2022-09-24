〈可不可以放進去一下下就好〉：當原住民族與性平議題被一起談會發生什麼事？
我們想讓你知道的是
當「騷擾」被包裝成一首歌或玩笑，在社群網路上公開流傳，你可知道，那句話其實很可能是「約會強暴」犯罪者會說的台詞。當這部MV被更多名人分享，那句「可不可以XXX一下下」真的不會造成讓人模仿的問題嗎？我認為MV中這種意淫的直接表露，確實反映父權架構中某一群人的慾望，所以才會有這種歪歌的存在。
文：狼尾草Cidal
最近和朋友在討論巴大雄〈可不可以放進去一下下就好〉MV，我認為必須好好談這件事對原住民帶來什麼效應。
我認為不是原住民都特別喜歡開身體玩笑，而是整個台灣老一輩都是這樣的狀態。（因為某些台灣早期綜藝節目的養成，造成上一代人對身體界線的認知模糊。）
我是原母漢父的小孩，小時候住在父輩的老家，有些鄰居常會問：「你OO長大了沒？」作勢想要亂摸，有的就真的摸，讓我一直都覺得有些鄉下人很噁心，後來瞭解到他們成長過程中對於性別平權的意識與缺乏。
從一些對於原住民文化的迷思來看，我比較能認同談到原住民的部分是從文化不熟悉的角度切入，但那份不熟悉，單單是指對原住民文化的不熟悉嗎？在網路上不少人對鄉下村莊帶有一種「純樸的想像」，我想，不能忘記我們都是人這件事，所以什麼事情都有可能發生，不太能單純的只用道德去凝視問題。
但是會有部分人萌生對於原住民有一些落後、不文明的刻板印象（真的很常被醜化），從上對下的視角去賤斥、指責原住民生活私下是不是如MV中，充滿了他們認為的荒謬、低下，殊不知是對於鄉村、人性的不確定性套用了某種濾鏡，裸露精英的氣息「滿足自己的性意識，在加諸於原住民的過程」，也忽視了音樂產業對於原住民的自我物化、自我歧視，也不是少有操作。
台灣的演藝娛樂環境的偏斜
2018年，第55屆金馬獎，飾演電影《只有大海知道》男主角的達悟族男孩Si Pangoyod鍾家駿，獲得金馬新人獎。2020年，第55屆金鐘獎時，他與Buya Watan陳宇以《kakudan 時光機》奪得第55屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎。當時鍾家駿鄭重的穿著達悟族的傳統服飾丁字褲與背心上台，卻被不少「新聞媒體」以獵奇的標語報導，開他身體玩笑。
或是某年，一位網紅問一位網美說台灣哪裡人比較「性開放」，網美回答：「蘭嶼，因為他們穿丁字褲。」諸如此類的問題一直都有。
放到華語歌來談，其實比較小眾的饒舌音樂，也蠻多這樣男女調戲的情節，或是一些古早的台語歪歌，只是不見得表現形式像巴大雄的〈可不可放進去一下下就好〉那麼直接。
這首MV在網路上被知名女星推薦，是否也成了一種「代言女性」默許「騷擾」的效應？
當「騷擾」被包裝成一首歌或玩笑，在社群網路上公開流傳，你可知道，那句話其實很可能是「約會強暴」犯罪者會說的台詞。當這部MV被更多名人分享，那句「可不可以XXX一下下」真的不會造成讓人模仿的問題嗎？
我認為MV中這種意淫的直接表露，確實反映父權架構中某一群人的慾望，所以才會有這種歪歌的存在。
劇情
MV重現早期投幣式卡拉OK影像會有的復古風格，語氣微微下流的咬字，在歌詞「最直接的那句」比較明顯能感受到，而MV影像的表現方式比較沒有那種猥褻感，但可以看到男主角一直在偷看女主角，最後十指交扣相視，也可以看出女主角沒有表露厭惡（但那是劇情，不是現實中就可以鼓勵這樣偷窺），巴大雄面對鏡頭表情和口氣很討厭的部分，都是表演策略。
可能很多人初看MV比較沒辦法直覺意識性別問題，且MV女主角是彩蛋，最後幾幕才發現是由A-Lin飾演，比較持追星心態的人可能焦點就被轉移了。
這部MV場景布置選擇走復古風格，意圖從穿著、人物的扮妝營造出一種鄉村情調，這種氛圍似乎讓部分人誤以為是一種真摯情感表露的情境，但還是不能忘了這是「商業」手法，必須思考〈可不可〉為什麼選擇這樣的場景拍攝？單純是「簡單」就好笑嗎？
我不認同〈可不可〉這部MV沒有問題，是因為極明確的「窺視」角度作為表演策略，顯露出「刻意冒犯」的部分，用愛慕的角度冒犯他人，沒有問題嗎？
處境
其實巴大雄另外一首歌〈三個爸爸〉，有點在諷刺原住民家庭離婚率較高和其中的問題。
有些孩子在部落長大，家境不好的家庭，父母離異，有些嫁了很多次的媽媽，可能會被台灣社會帶有異樣眼光的凝視，但在一些原住民族的價值觀來說，「能維持家庭功能」遠比「維持婚姻」更重要。（這方面，可以去YouTube或原民台看《Lima幫幫忙》這個節目，談蠻多原住民議題的。）
巴大雄的歌確實把很多「標籤」給帶出來，但就是沒有討論那麼深入且直覺，而且他是走詼諧路線，很難嚴肅的討論議題。
剛好他有原住民身分，大家就會先有疑問，這是不是對原住民的刻板印象？是不是原住民對性別議題就比較放任、放縱？比較開放？我認為那是巴大雄「個人對表演的選擇，不是原住民族全體的責任。」
其實原住民也是會對原住民有刻板印象，經過不同的成長環境養成不同的性格，也並不是每個人都很清楚性別問題，或是知道了仍然留著疙瘩生活下去，因為那可能不是他們生活中最急切要處理的事，所以選擇放掉。
結論
即使在〈可不可以放進去一下下就好〉這首歌中能夠辨識出性別問題，有些人可能覺得歌就只是歌（又是一個「政治歸政治的問題」這樣的狀態），但並不是很重視這樣議題的人，就會笑笑就好。
或是需要被點明，才看得出問題所在，這其實跟很多原住民議題一樣，在我看來很好理解的問題，別人不一定像自己一樣能直接思考到，「這不是為什麼原住民做錯事沒有被大聲罵的問題。而是原住民的事根本就只有少部分人在關心，無論好壞。」
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跳起來才摸得到的叫目標！5G+產業新星揚帆啟航計畫帶你「JUMP」成為好人才
我們想讓你知道的是
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你5G了嗎！全新時代的人才不能只有標配，想技能升級該怎麼做？
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