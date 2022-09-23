緬甸佳麗韓蕾遭泰國拒絕入境，曾在選美大賽上譴責緬甸軍政府籲國際協助

現年23歲、曾參與2021年3月舉行的國際萬國小姐（Miss Grand International）的緬甸佳麗韓蕾（Han Lay，又名Thaw Nandar Aung），在21日自越南前往泰國曼谷機場時，被泰國移民官員拒絕入境，她也在臉書上請求泰國當局協助。其經紀人稱，她是因為國際刑警組織的通知遭禁止入境。韓蕾在2021年的演說上，針對當時針對緬甸局勢，呼籲國際為緬甸人民提供緊急協助。

韓蕾23日凌晨在臉書發布貼文指出：「緬甸警方現在在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport），他們試圖聯繫我和我交談。我從這裡（臉書）向泰國當局請求，請幫幫我，我拒絕用我的人權與緬甸警察會面！我也向聯合國難民署報告了。」

《路透社》報導，泰國移民局22日時表示，韓蕾21日抵達曼谷時，並未具有有效簽證入境泰國。移民局也在聲明中指出，韓蕾並沒有如媒體報導的遭到拘留。泰國當局正在安排她登機離開泰國。

《曼谷時報》則引述泰國移民局副局長Pol Maj Gen Archayon Kraithong說法表示，韓蕾當時是從越南峴港返回泰國，並在21日下午抵達位於泰國曼谷的蘇凡納布機場。Pol Maj Gen Archayon Kraithong說，一名移民官員發現韓蕾的護照有違規行為，因此以泰國移民法第12條拒絕其入境。韓蕾將被送回她的出發國或者可以飛往其他目的地，但需得到她所搭乘的航空公司批准。

韓蕾的代表、萬國小姐選美創辦人納瓦特（Nawat Itsaragrisil）表示，韓蕾自21日下午就一直待在曼谷機場的過境區。他說，韓蕾在抵達泰國時被攔下，因為她是國際刑警組織通知的對象。納瓦特也說，韓蕾不想去其他任何地方。她正在等待如何留在泰國的解決方案。

Han Lay, Miss Grand Myanmar 2020, claims Myanmar police attempted to contact her at Suvarnabhumi International Airport in Bangkok yesterday, after she had been denied entry to Thailand yesterday. She sought help from Thai authorities and UNHCR through her social media.#Hanlay pic.twitter.com/fHhX2JTYHO — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) September 23, 2022

《路透社》無法聯繫到緬甸執政的軍事委員會發言人對此提出評論，國際刑警組織也未立即回應韓蕾是否為國際刑警組織通知對象。

綜合媒體報導，韓蕾在2021年3月競選「2020萬國小姐」時，緬甸目前正經歷一場民主危機。緬甸軍方在2月1日控制政權，並拘留民選領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi ）和全國民主聯盟的其他成員。萬國小姐比賽當日（3月27日），緬甸有百名示威者遭到殺害。

韓蕾當時在演講中表示，「對我而言，今晚站在這個舞台上，我感到無比困難，」「今天，在我的國家緬甸，為什麼我要在這個舞台上發表演講？那裡有好多人死亡⋯⋯我對所有失去生命的人深深感到抱歉。」她說，當緬甸人民走上街頭爭取民主時，她也站在舞台上呼籲民主。她呼籲國際幫助緬甸，並敦促世界各地的人們幫忙找到解決問題的方法。

韓蕾在2021年接受《路透社》時也說，緬甸人民「永遠不會放棄」。

據韓蕾在社交媒體Instagram上發佈的貼文顯示，過去一年，她多數時間都待在泰國。當她在21日被泰國拒絕入境時，她是乘坐從越南起飛的班機返回曼谷。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒