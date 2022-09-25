「長輩圖」計畫：輸出一點符合自己同溫層美感的問安圖，對長輩也是一種審美溝通
我們想讓你知道的是
如果你的家族群組裡有發圖問安的習慣，就是有人常常稍微表態「我在乎你」，而你每次迸出的訊息卻可能是「你錯了！聽我的！」，忘了他們是愛你的人，他們很受傷。其實只要你願意，加入「我在乎你」的陣營並不困難......
痛點：伸入異溫層
2018年底，同溫層大量轉發一句話：「待到春暖花開時。」那年嚴冬惡寒，凍死一批人，大家惴惴不安地相互提醒。
2018年底公投案有十個，心知肚明，不外一場衝出選民投票率的選舉操作，但攸關的議題被拿出來操作，後果切膚入肉、難以承受。所有關於性少數和同性婚姻的議案，都被過半的台灣社會否定。
背叛感之深，讓很多人陷入憂鬱症：原來同溫層外，整個社會的主流是否定我們值得存在。那是同溫層受到最直接慘酷的一次衝擊：民主社會終究以多數意見為主，而自己顯然不是多數。同時，身為少數，付出的代價之大，足以傾天覆地。
沒被那場凜冬冷死的人，終於意識到異溫層的重要性，但手足無措。參加集會遊行除了宣示，還能壯膽：我們人多勢眾，才不是可憐巴巴的少數。但這對沉默多數而言，沒有影響力，也沒有溝通力。無論我們同溫層再怎麼厚實，他們的同溫層更是厚不可穿。
議題溝通上，我一律建議：自己的家人自己教。連自己的家人都沒辦法溝通，怎敢侈言改變社會現狀？
分析：情緒溝通現場
我們往往離家人很遠。有人出外讀書、有人負遠求職、有人嫁娶他鄉，還有人明明住在家裡，目光卻常放在自己的手機上。這些目光放在自己手機上的人，通常家族群組都關靜音。除了受不了闢不完的謠、天女散花的假訊息、充滿情緒性的被資訊戰，還有層出不窮的花開富貴問候圖。
長輩圖一詞的使用語境，大約等於笑柄。視覺效果大約涵蓋：鮮豔的底圖、超大文字、早安或各種沒營養也沒邏輯的重複內容，最重要的是，忽略所有設計原則。結論大約是：驚人的美感品味，以及大量重複。光看這個結論，還以爲在講普普藝術呢。也許這就是最普及的藝術形態？普及到幾乎不存在技術門檻，也沒有任何菁英意識。長輩圖這麼普及的原因究竟是什麼？
我想是表達衝動，跟表達內容常常不相符（舉例：「他媽的」和「這廠商完全外行」字面完全不同，但背後情緒如出一轍）。人難免有情緒表達衝動，所以會做出很多無謂的事，只是宣洩。好一點的，例如父母看到嬰兒肥嫩的腳腳拿起來輕咬，因為實在可愛到受不了；差一點的，例如亞洲父母出名的羞辱式管教，讓你在嫌棄中自然成長。
而長輩圖文裡的蝶舞翩翩或者吉祥如意，內容往往無謂，事實上也真的不怎麼重要，重要的是發出訊息。訊息內涵是：「我在乎你。」而且我沒有要忍耐，我就是馬上傳訊息，不管你有沒有回、有沒有看到，都不打緊。
但是他們怎麼好意思講我愛你呢？你自己恐怕都說不出口。於是不鹹不淡的早晚天涼記得添衣、身體健康平安順利、千年一綻天山雪蓮就代替那份情緒表達衝動，衝到你眼前，往往品味不佳。要求情緒衝動表達的品味極佳，恐怕得是PUA等級才能完勝。千萬不要期待家族群組有人這樣操控你的情緒，會很驚悚。
往壞處想，就是沒有人在體貼別人收訊爽不爽；往好處想，他們對你沒有堤防，想講就講。在不含情緒勒索的時候，問候圖已經是最溫馨體貼的溝通模式：不要求回應、沒有建議事項、而且一秒可決定要不要忽略。所以長輩圖風靡家族群組——那是對家人最溫柔的常態情緒表達衝動宣洩法，比阿嬤餵孫更沒副作用。
方案：使用者體驗設計
我決定加入問安圖的陣營，決定性因素是：刷存在感。
細想群組裡長輩對你的發言體驗，往往非常糟糕，基本上就是平時沒參與感，一發言就冒犯。你小時候可愛，還行；你青少年時期前額葉沒長好，還行；後來你長大了，還讀了書，怎麼還這麼忤逆？你想闢謠、你想戳穿他們隨口笑話裡的歧視、想叫他們不要把票投給塞錢的樁腳那邊，但在他們的體驗曲線裡，你每次發言都在攻擊他們。
他們每天遞出的訊息是：「我在乎你。」而你每次迸出的訊息是：「你錯了！聽我的！」你憑什麼？你憑什麼沒有任何貢獻就來否定人家、消耗人家的情緒？
你以為自己很有貢獻，因為你查核了事實、你提供了邏輯完整的論述、甚至精心糾正了人家的每一個語病，都是需要花時間心力才能做到的事。但那也只是你想說服人家而已，用的還是你那套，沒有為對方準備對方的表述方式。你忘了他們是愛你的人，他們很受傷。
從使用者體驗設計（UX）的角度來看，如果闢謠和適時說明自己的立場很重要，就不要讓這些重要的環節淪為差勁體驗。把自己的輸出曲線體驗拉高，是非常有效的做法，足以沖淡冒犯言論。
例如，關心長輩的生活近況、分享自己的生活事件，或者只是問安。其中成本最低的就是問安。
仔細想想互動型態，不是提問、無需回應、一瞥可識的問安圖，的確是最省心省力的做法。當然，你也可以使用平日就愛用的貼圖，既有設計感又有個性，還能適用各種情緒和情境。但那也是你的表述方式，不是對方最省心省力的接收模式。而且很多包含複雜表情的貼圖，其實需要特定的幽默感才能欣賞，而那種幽默感可能只有你的同溫層很熟悉。
如果以刷存在感的頻率和好感度為目標，不如就問安吧。
執行建議
很多人仍然鄙視長輩圖的原因是美感品味無法接受。但是長輩圖不見得需要俗氣或品味不佳，那通常只是社區電腦教室水準的技術限制。用簡明的設計平台可以達成自己喜歡的效果，產出效率也不輸長輩。重點是，那美感你用得下去。
如果有心，你可以自製；如果沒空，你可以偷我的。輸出一點符合自己同溫層美感的問安圖，對長輩也是一種審美溝通。但請避免太文青、太極簡、太囉唆；請記得字大、飽和度高、內容正向。畢竟目標是加入「我在乎你」陣營，而不是加深「你錯我對」的冒犯感。
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
我們想讓你知道的是
45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。