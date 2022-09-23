拜登與小馬可仕首次會晤，討論南海緊張局勢
我們想讓你知道的是
美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕週四（9月22日）在紐約會晤，雙方強調對維護南中國海航行和飛越自由的支持，以作為中國在此爭議水域施加影響力的回應。這是兩位美菲領導人首次會面，他們還談了什麼？
（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）週四（9月22日）在紐約的聯合國大會期間，在場邊舉行了首次面對面會談。白宮在會談後發布聲明表示：「兩位領導人討論了南中國海的局勢，並強調了他們對航行和飛越自由以及和平解決爭端的支持。」
美國指責中國對南中國海領土主權聲索方以及其他在該海域活動的國家施加「挑釁」。路透社報導，拜登在兩人開始會談時即表示，他想談談南中國海。小馬可仕則表示：「美國在維護我們地區的和平方面所發揮的作用，是該地區所有國家，特別是菲律賓非常讚賞的事情。」
菲律賓是美國的重要盟友，鑑於其地理位置，若美國希望在軍事上保護台灣不受中國攻擊，菲律賓勢必將扮演重要的戰略角色。路透社指出，有鑑於美國需要為台海可能的衝突突發事件做準備，美方一直希望能安排更深入菲律賓基地。
白宮表示，「兩位領導人反思了美菲聯盟的重要性，拜登總統重申了美國對保衛菲律賓的堅定承諾。」
拜登與小馬可仕舉行會談之際，美國與中國正因台海問題加劇緊張關係。菲律賓駐美國大使、同時也是小馬可仕親戚的羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）本月曾向日本《日經新聞》表示，菲律賓將在台灣發生衝突時讓美軍使用該國的軍事基地。
美菲欲深化關係
除了南中國海的緊張局勢，雙方領導人也就美菲之間長期的安全關係、俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟和糧食安全造成的壓力等議題進行討論。拜登還指出，菲律賓迅速譴責俄羅斯入侵烏克蘭，是美國盟友之一。
在小馬可仕的前任杜特蒂（Rodrigo Duterte）擔任總統期間，美菲關係屢屢摩擦。拜登在與小馬可仕的首次面對面會談中承諾，在歷經過去所謂的「坎坷時期」之後，美國將努力強化與菲律賓的關係。
拜登向小馬可仕說：「我們有過一些坎坷的時期，但事實是，從我們的角度來看，這是一種至關重要的、關鍵的關係。我希望你們有同樣的感覺。」
小馬可仕則向拜登強調，菲律賓是美國的「夥伴」、「盟友」與「朋友」，並感謝美國在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間提供「大規模 」援助，包括分享COVID-19疫苗。小馬可仕補充說：「在我們面對這個新世紀的挑戰時，菲律賓和美國之間100多年的關係持續發展。」
今年6月甫上任的小馬可仕是菲律賓前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）的兒子。小馬可仕曾經表示希望與中國建立更密切的關係，中國也試圖拉攏小馬可仕；拜登上任初期就將改善美國與太平洋國家的關係列為首要之務。他認為，崛起的中國是對美國最具威脅的經濟和國家安全對手。
小馬可仕此次出席紐約的聯合國大會是他15年來的首次美國之行。在他上任後不久，白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）曾表示，「歷史因素」可能會令美國與小馬可仕的關係帶來「挑戰」。外界解讀，這指的是美國對其父親老馬可仕的遺產進行的長期訴訟。
小馬可仕在美國遭判藐視法庭令，因為拒絕與夏威夷法院合作，該法院裁定馬科斯家族必須將「掠奪」的20億美元（約新台幣634億元）財富，支付給其父親戒嚴時期的受害者。
美國駐菲律賓使館曾指出，根據國際法，小馬可仕作為現任國家元首享有全面的海外管轄權的豁免，包括在美國旅行期間。
（路透社、美聯社）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
《RO仙境傳說:愛如初見》史上最強的手遊模擬器，用電腦PC大螢幕玩手遊才過癮-夜神模擬器
我們想讓你知道的是
「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓手機模擬器，能玩到99%以上熱門手遊，且經過全面優化、確保遊戲運作流暢不延遲。並且相容AMD與Intel處理器、支援Mac/Windows雙作業系統，更支援無限多開的操控方式，即便你是iPhone手遊用戶也能透過綁定Facebook帳號在Windows上登入玩PC版，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
愈來愈多手遊標榜身歷其境的視聽效果，甚至有些畫質或音效，都已經不輸家用遊戲主機，若只用手機玩未免太可惜，只要在電腦上安裝「夜神模擬器NoxPlayer」，就能流暢執行各種熱門手遊大作，用電腦大螢幕玩才過癮！
智慧型手機影音規格愈來愈高，有些標榜搭載高解析大螢幕，有些則在輕薄機身中內建立體聲喇叭，除了追劇或看片，也很適合拿來玩遊戲。瞄準手機規格愈來愈強，許多遊戲廠商紛紛選在手機平台推出大作，有些甚至是移植至過去電腦上的經典作品。不過，對稍微講究的玩家來說，即使手機規格再給力，但無論操控或體驗還是有限，玩起來似乎有些不過癮，畢竟手機性能再高，都不如一台普通電腦，更惶論電腦有大螢幕這項絕對優勢。那麼，有辦法在電腦上玩手遊嗎？
挑一款好的遊戲模擬器 用電腦也能暢快玩手遊
不過市面上遊戲模擬器百百款，該選擇哪一套才好呢？性能強大、支援度高的「夜神模擬器NoxPlayer」最為推薦。「夜神模擬器NoxPlayer」為全球首款支援Android 9.0的安卓模擬器，能玩到多數的99%以上人氣火紅的手遊，且軟體經過全面優化、確保遊戲運作流暢不Lag，更厲害的是支援同時多開遊戲&帳號、並提供豐富的操控方式，加上相容AMD與Intel處理器，無論使用Macbook筆電或Windows桌機，都能讓手遊無縫接軌到電腦的大螢幕上。
在電腦上用模擬器玩手遊，安裝或設定過程很複雜嗎？一點也不，就算是毫無概念的新手也能輕鬆搞定，以下就簡單介紹「夜神模擬器NoxPlayer」安裝方式。首先用電腦連到「夜神模擬器」官網，下載「夜神模擬器NoxPlayer」最新版本，下載完依照指示完成安裝，會見到桌面多出「夜神模擬器Nox」與「夜神多開器」兩個捷徑圖示，後者是因應有重度多開（可同時玩多個不同遊戲、或以多個帳號玩相同遊戲）需求玩家而設計。
接著我們啟動「Nox」，會發現「夜神模擬器NoxPlayer」就是把Android平板移植到電腦的概念，由於以遊戲為主要導向，主頁已預載多款熱門手遊…沒看到喜歡的？那就直接從上方搜尋列輸入關鍵字、或是直接點選「遊戲中心」，系統會自動導向Google Play官方商店，就能下載五花八門的遊戲，像是《Garena 傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》…等超級大作一應俱全。簡單來講，只要是透過「夜神模擬器NoxPlayer」Google Play搜尋到的遊戲，全都可以直接在電腦上玩，由於是Google官方支援所以都很安心。
但看到這裡你可能有疑問，每一款手遊要求的硬體條件不同，過去如果用中階手機玩，很可能玩到卡卡吃力，如今透過性能更好的電腦玩，照理講應該能把手遊效果發揮到極致。從「夜神模擬器NoxPlayer」系統設定的效能中，玩家可自定解析度、顯卡渲染模式；
不僅如此，從遊戲設定中，還能自定幀數、縮放幅度、ASTC紋理…等。當然，如果電腦配備夠力，建議全都開到最大值，如此就能享受到遊戲最頂級的視聽效果。
可同時登入多個遊戲帳號 用鍵盤滑鼠暢享手遊大作
「夜神模擬器NoxPlayer」不僅功能強大，還能讓手遊體驗更加完整。手遊隨時都能玩固然方便，但如同第一段所提到，礙於手機體積，所能帶來的影音體驗還是有限；甚至有些手遊還必須輸入指令，在小螢幕上打字真的是很辛苦。而「夜神模擬器NoxPlayer」，則完美扮演將手遊從手機延伸至電腦的角色，例如
1.白天人在外面吃飯或通勤，趁空檔用iPhone玩一下手遊，下班回到家再用電腦PC繼續玩，或是趁著白天上班空檔，用筆電偷玩一下也很舒壓（支援老闆鍵一鍵快速隱藏功能）
2.用電腦玩手遊好處多多，擁有更寬闊的視野（就算是最小的12吋筆電，螢幕是6吋手機的4倍）
3.所有的遊戲都經過優化，其中Mac擁有獨家內核技術加持，確保執行遊戲時，達到最佳化速度與穩定度，在電腦上享受順暢無比的手遊體驗。
「夜神模擬器NoxPlayer」還提供豐富的操控設定，在「鍵盤設定」中，提供豐富的操控選項，無論實體鍵盤或虛擬按鍵都能自訂；另外也支援外接遊戲手把，玩手遊也可以像在玩PS4，絕對比使用手機觸控鍵有效率許多。如果你懶得自己設定，「夜神模擬器NoxPlayer」內建多款熱門遊戲的鍵盤對應設置，讓玩家可直接套用，在官網的「夜神模擬器幫助手冊」，對於MOBA競技、射擊…等常見遊戲類型，也有豐富的鍵盤設定教學。
值得一提的是，如果你是超級遊戲控，可以同時玩好幾款不同遊戲、或以多個不同帳號玩相同遊戲，一支手機早已無法滿足你，那麼不妨好好利用「無限多開」功能，可同時打開多個模擬器，且每個模擬器都能獨立執行遊戲，這也是「夜神模擬器NoxPlayer」最強大的殺手級應用。當今許多遊戲都支援自動掛機，一次玩兩個遊戲衝進度早見怪不怪，例如照片中同時開啟《Garena傳說對決》、《RO仙境傳說：愛如初見》兩款大作，兩者畫面都非常流暢；或甚至誇張一點，一次同時開啟4個遊戲，把整個電腦螢幕填滿，讓重度玩家輕鬆掛網，就算掛整晚也不閃退，只要你自認為能hold住每款遊戲就沒問題。
夜神模擬器重點功能
1. 多個安卓引擎提供, 效能強勁對應不同手遊需求
2. 支援Mac/Windows雙作業系統
3. 效能強悍、支援多開遊戲&帳號流暢穩定
4. 豐富多元的電腦操控方式(鍵盤/手把/滑鼠)
5. 台灣真人客服小編
玩家必備「神」級利器 Android 12版即將登場
值得一提的是，除了目前支援Android 9.0的安卓模擬器，「夜神模擬器NoxPlayer」接下來也即將推出支援Android 12的版本，相信品牌持續在技術上的突破，請遊戲迷們拭目以待吧！