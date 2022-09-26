從研究數據來看，年紀大的人睡太久，真的會有失智風險嗎？
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年紀大的人常會被告知睡到自然醒最幸福，但從這8篇論文就可看出，它們是一致認為，就年紀大的人（60歲以上）而言，睡眠時間在7到8小時之間是最好的，而超過9小時或10小時就會提升認知功能衰退的風險。
2022年6月17日的同鄉聚會裡，有人問我睡太久是不是不好，我回答：「是的，因為有失智的風險。」這立刻就引起同鄉們一陣呱噪，顯然是非常震驚或不同意。我是一點都不感到意外，畢竟年紀大的人常會被告知睡到自然醒是最幸福的，所以每天睡個十幾個小時是想當然耳地健康。
睡眠過久會有失智風險，是我在幾年前看過的醫學報告，所以為了要再度確定，隔天我就上網搜尋相關資訊。我先是在谷歌做一般搜尋，結果竟然搜到一大堆文章說很多天王天后級的運動員是每天睡十幾個小時。例如ESPN就說：「Roger Federer和LeBron James曾說他們平均每天睡12小時……Usain Bolt、Venus Williams、Maria Sharapova和Steve Nash每天睡10個小時。 大多數NBA球員每場比賽都會小睡，有時長達三小時。」
這些文章畢竟不是科學報告，所以它們的報導也許只是道聽途說。不管如何，我接下來就到公共醫學圖書館PubMed做搜索。我是用sleep duration和cognitive搜索標題裡帶有這兩個關鍵詞的論文，結果非常意外地發現，最近發表的相關論文幾乎全是出自中國。為了節省篇幅，我就只挑最新發表的八篇論文（2021年和2022年，全出自中國）供大家參考。
1. U-shaped association between sleep duration and subjective cognitive complaints in Chinese elderly: a cross-sectional study（中國老年人睡眠時間與主觀認知主訴的U型關聯：一項橫斷面研究）。研究對象：668人， 60到101歲，平均74歲。結論：睡眠時間大於8小時以及小於8小時，都與較差的主觀認知主訴有相關性。
2. Associations Between Total Sleep Duration and Cognitive Function Among Middle-Aged and Older Chinese Adults: Does Midday Napping Have an Effect on It?（中國中老年人總睡眠時間與認知功能之間的關聯：午睡有影響嗎？）。研究對象：9218人，52到72歲，平均62歲。結論：總睡眠時間與認知功能之間存在倒U型關聯，特別是在≥60歲或沒有社交活動的老年人中。午間小睡可以減輕睡眠質量差和睡眠時間較短對認知功能的有害影響。
3. Association between Sleep Duration and Mild Cognitive Impairment at Different Levels of Metabolic Disease in Community-Dwelling Older Chinese Adults（中國社區老年人不同代謝疾病水平睡眠時間與輕度認知障礙的關係）。研究對象：1367人，平均71歲。結論：長睡眠時間（> 10小時）與患有代謝綜合徵的老年人輕度認知障礙的風險增加顯著相關，但與沒有代謝綜合徵的老年人無關。
4. Long sleep duration is associated with cognitive frailty among older community-dwelling adults: results from West China Health and Aging Trend study（長睡眠時間與居住在社區的老年人的認知脆弱有關：中國西部健康和老齡化趨勢研究的結果）。研究對象：4093人，60到95歲，平均68歲。結論：長睡眠時間（≥ 9小時）與老年人的認知衰弱有相關性，短睡眠時間（< 6小時）則沒有。
5. Exploring the Bidirectional Associations Between Short or Long Sleep Duration and Lower Cognitive Function: A 7-Year Cohort Study in China（探索短或長睡眠時間與認知功能下降之間的雙向關聯：中國一項為期7年的隊列研究）。研究對象：7984人，56到74歲，平均65歲。結論：睡眠時長與認知功能之間存在雙向關聯，認知功能越低與睡眠時長或短時的關聯性越強。
6. Longitudinal associations between sleep duration and cognitive function in the elderly population in China: A 10-year follow-up study from 2005 to 2014（中國老年人群睡眠時間與認知功能的縱向關聯：2005年至2014年的10年隨訪研究）。研究對象：2148人，年紀大於等於80歲。結論：長睡眠時間（>9小時）與整體認知和4個認知領域顯著相關：定向、注意力和計算、即時回憶和視覺構建。 睡眠時間過長或過短都與延遲回憶有顯著相關性，而與類別流暢性、語言或遵循三階段命令的能力沒有顯著相關性。
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台美減碳有「共同國家策略」！專家看好低碳汽油合作
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財團法人環境與發展基金會攜手美國穀物協會舉辦「全球推動低碳汽油融入淨零碳排趨勢系列座談」，邀請台美專家共同與談，專家表示，低碳汽油減碳成效佳，已助力全球60餘國的運輸減碳，台灣應將低碳汽油納入2050淨零碳排國家戰略，加速運輸部門邁向零碳。
財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會日前舉辦「全球推動低碳汽油融入淨零碳排趨勢系列座談」，包括美國在台協會、行政院能源減碳辦公室、經濟部、環保署、台灣中油、台塑石化以及國內外專家共同與會，針對台灣導入低碳汽油，加速運輸部門邁向零碳進行討論。環境與發展基金會蔡俊鴻董事長表示，低碳汽油已在超過60個國家普遍採用，導入低碳汽油對於運輸部門有立即的減碳效果。台灣2050淨零碳排轉型是整體性的國家戰略，任何助於減碳的策略都應被討論，重點在於國家是否真的有減碳的決心。
全球正面臨氣候變遷與能源轉型的重大挑戰，亟需有效且可行的減碳方法。美國在台協會王睿珂組長致詞時表示，台灣與美國都有邁向淨零碳排的目標。美國是全球推動低碳汽油的先驅，美國長年採用低碳汽油作為解決溫室氣體排放的策略之一，不僅減碳效果立竿見影，更提供消費者減碳的選擇。台美是重要的能源戰略合作夥伴，盼透過此次座談交流，促使雙方在減碳路上更進一步合作，實現淨零碳排的願景。
環保署氣候變遷辦公室蔡玲儀主任強調，台灣正在研擬2050淨零路徑規劃，總共12項關鍵戰略，其中也包括運具邁向無碳化。確實政策推動不可能一次到位，一定是從低碳逐漸邁向無碳，機車就是很好的例子。台灣運輸部門的主要排放源是汽車和機車1400萬輛，目前環保署鼓勵淘汰老舊機車，也有助於減碳。低碳汽油在世界各國早已廣泛運用，最重要的是如何進行社會影響面評估，做好公眾溝通，讓民眾能夠接受。此次座談針對技術面、產業面問題都有探討，相信資料彙整後對運輸部門如何減碳有更多的幫助。
美國穀物協會乙醇技術顧問Rowena Torres-Ordonez以美國推動低碳汽油基礎設施以及車輛適用性評估進行專題演講分享。她表示，美國推動低碳汽油已有近半世紀的歷史，從歷年的統計數據來看，汽車兼容E10低碳汽油已不是問題，所有廠牌汽車皆可直接使用。尤其低碳汽油具有親水性的問題，美國已經建立完善的指導原則和知識體系，透過核心技術將乙醇和水相分離（phase separation），以穩定油品的品質，確保低碳汽油輸配系統全程保持乾燥。例如每個配送點都會檢測含水量，避免水干擾問題，而對比過去E3低碳汽油，E10低碳汽油對水份的抵抗能力更強，並不會影響到行車安全。Rowena更進一步表示，減碳、低污染必須倚靠多元策略並進。低碳汽油非常容易推動，唯一要做的就只是替換原本的汽油，對於民眾、社會不易造成影響，卻能立即減碳。Rowena強調「假設 2040 是淨零碳排階段目標，那我們該如何思考從現在過渡到2040？低碳汽油與電動車策略完全不衝突，可以同時共進」。
國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授認為，在社會公正轉型的基礎上，低碳汽油在技術上絕對是解決氣候變遷的可行解方。曾有民調指出，許多民眾認為電動車是高價產品，負擔不起，導致短時間內電動車無法普及。淨零轉型的過程必須特別注重社會階級的公平、公正，若能直接從傳統燃油的成分調整達到減碳效果，是相當務實的做法。另一方面，從實務上來看，電動車所需的電力仍有八成以上倚靠火力發電，因此運具全面電動化並非淨零碳排的終點。況且，能源選項的多元化，其實是對台灣能源安全的保障。葉欣誠教授強調，關鍵還是在於政策推動的決心，尤其政府單位應由誰主責，低碳汽油的推動涉及行政院能源減碳辦公室、環保署、經濟部、交通部等多個單位，必須有明確的任務賦予。
台塑石化股份有限公司洪宗益協理表示，只要政府政策明確，推動E10低碳汽油在技術上不是問題，若能循序漸進推動轉型，配合誘因機制和輔導，消費者應該可以接受低碳汽油，畢竟電動車政策無法一步到位。公正轉型絕對是減碳過程中必須關注的環節，尤其年輕世代，機車擔任主要的短程工具，更是經濟弱勢族群的移動需求核心，如何讓他們也能參與減碳是政府必須思考的。這也帶出一個思考的出發點，減碳轉型究竟只能從購買運具更換的思維出發，還是可以讓既有交通運具也能扮演減碳的角色？
中華氣候變遷暨農業發展學會張學義委員表示，社會對於低碳汽油的原料一直有所誤解，目前仍有人認為能源作物可能與糧食相互競爭。事實上全球農作物生產效能歷經數次突破性成長，其產能用於供應生質燃料的比例不到5%，影響微乎其微，燃料會與糧食競爭的說法早已是過去式，這點政府有責任廣為宣導。低碳汽油能直接達到減碳、減少空污的效果，包括美國在內的先進國家已經提供很多極好的導入經驗，油品問題無須擔憂，只是過往E3低碳汽油效果有限，E10的效益相對顯著。張學義委員補充，台灣電力供應源的轉換各界都有疑慮，思維不應綁在運具轉換，而是整體上如何導入乾淨能源。
台灣綜合研究院柯亮群所長指出，從策略規劃的角度，所有有助減碳之選項都應納入思考範圍。資料顯示低碳汽油生產的碳強度在持續下降，若要驗證所使用的原料是否永續，可以參考德國生質能源料源之永續性認證制度、或歐盟永續性生質燃料標準。若從整個生命週期證實是有減碳效益，對未來社會大眾推廣也有幫助。其次，淨零碳排轉型的過程，公正轉型絕對是重要議題。尤其台灣具有大量機車的社會特殊性，其代表轉型的背後，受影響的不只是燃油車廠商，更包括不一定有能力轉換電動運具的一般民眾。建議政府可盤點目前低碳汽油適用機車類型，以明確低碳汽油在轉型過程中可帶來之「公正」社會效益。
循環台灣基金會黃育徵董事長則表示，淨零碳排必須是跨國、跨產業的合作行動，才可能共解氣候危機，這不是單純的貿易關係。樂見台美能源戰略夥伴有更緊密的合作。黃育徵也補充，要達成淨零碳排目標，整個社會都必須思考新經濟模式，非僅有供給端的改變，更需要考量需求端的槓桿角色。民眾必須有意識的改變自己邁向淨零生活，才能帶動淨零生產。
行政院能源及減碳辦公室黃錦明科長表示，不論是從消費端推動低碳汽油、或從產業端推動電動車，同樣都可以協助運輸部門減碳，對運輸部門達成2050淨零排放的階段減碳目標有很大幫助。目前應優先評估是否納入國家淨零碳排減碳戰略中，確定納入國家政策推動方向後，再由主政部門規劃具體推動作法與分工，較為可行。黃錦明科長認為，導入低碳汽油最重要的是相關標準的訂定，可由公協會依照市場需求提出E10低碳汽油的油品標準，提供給標檢局審查，同時參考國際經驗建立相關的標準作業程序，減少運輸、摻配、貯存過程中可能讓汽油變質的問題。建議系列座談未來可更務實討論，包括交通部公路總局、經濟部國營事業委員會、經濟部標準檢驗局、汽機車相關公協會都應參與討論。
在車輛適用性的問題上，國際上雖然已有相當豐富的證實研究，美國再生能源協會（RFA）也在全球七國進行研究，機車也能直接使用低碳汽油，經濟部永續發展組潘建成科長仍建議，若要增加對民眾的信心，應要有本土科學數據的研究，才能夠提高民眾的信任。經濟部能源局蔡秀芬組長也表示，品牌車廠角色也可加入討論，讓原廠能夠向車主說明低碳汽油的適用性，民眾的疑慮也會降低。
美國穀物協會盧智卿駐台代表結語時表示，低碳汽油已為全球超過60個國家帶來相當可觀的減碳效益，甚至帶動農業的升級轉型。美國十分願意與台灣政府、民間共同努力，將成功的經驗、技術專業等資訊與大眾進行交流，與台灣政府一同達成2050淨零碳排目標。