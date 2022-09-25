京都大學正在開發「能理解人類幽默感細微差異」的AI系統，訓練機器人在正確時機發笑

文：饒珮琪（Peichi Jao）

日本京都大學正嘗試開發能一款人工智慧系統，使機器人在與人類互動中，能根據對話決定是否發笑並選擇合適的笑法，研究團隊期望此笑聲模型的植入，能作為未來機器人展現性格的開端，即使可能還要再等上20年以上才能達成。

據《衛報》指出，一個來自日本京都大學的研究團隊正在開發一款「能理解人類幽默感細微差異」的AI系統，能在與人互動中，於適當的時機點笑以增添互動感，期望藉此增進人類與智能系統間的自然對話。

教導機器人理解笑意並養成同理心

根據《耶路撒冷郵報》及《Cosmos magazine》報導，該研究領導人Koji Inoue博士表示，談話本身是涉及不同模式的交流，而不僅僅是正確的回應就足夠；對話式人工智慧中最重要的功能即是同理心，因此認定機器人能與用戶共同歡笑是展現同理的指標，而這是文本訊息的聊天機器人無法做到的事。

然而，欲使機器人展現笑容，需要確保其對談話有高度的理解；因此將笑意的指令植入談話機器人的既有系統不是件容易的事。

以人類互動紀錄數據訓練AI系統

綜合《耶路撒冷郵報》報導，研究中使用的共同發笑模型（shared-laughter model）有三個要點：機器人需能辨認笑聲、能決定是否要笑或沉默、能選擇合適的笑法；如此一來，當人類發出笑聲的同時，人工智慧能給予適當且具同理心的回應。

為取得足夠數據以分析機器人與用戶共同發笑的時機點，研究團隊設計了數個快速約會（speed dating）的對話情境，用戶們會與機器人Erica分別進行約10至15分鐘的互動，而Erica的言行舉止則是被其他四名女性輪流遠端操控；最終總共收集了80組人機互動的對話紀錄。