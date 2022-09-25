京都大學正在開發「能理解人類幽默感細微差異」的AI系統，訓練機器人在正確時機發笑
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牛津大學網路研究院教授Sandra Wachter表示，人們必須謹記機器人或演算法是永遠沒辦法真正理解人類，也不會理解笑聲的真實含義，「他們沒有知覺能力，但他們卻能厲害到讓你相信他們瞭解一切事物。」
文：饒珮琪（Peichi Jao）
日本京都大學正嘗試開發能一款人工智慧系統，使機器人在與人類互動中，能根據對話決定是否發笑並選擇合適的笑法，研究團隊期望此笑聲模型的植入，能作為未來機器人展現性格的開端，即使可能還要再等上20年以上才能達成。
據《衛報》指出，一個來自日本京都大學的研究團隊正在開發一款「能理解人類幽默感細微差異」的AI系統，能在與人互動中，於適當的時機點笑以增添互動感，期望藉此增進人類與智能系統間的自然對話。
教導機器人理解笑意並養成同理心
根據《耶路撒冷郵報》及《Cosmos magazine》報導，該研究領導人Koji Inoue博士表示，談話本身是涉及不同模式的交流，而不僅僅是正確的回應就足夠；對話式人工智慧中最重要的功能即是同理心，因此認定機器人能與用戶共同歡笑是展現同理的指標，而這是文本訊息的聊天機器人無法做到的事。
然而，欲使機器人展現笑容，需要確保其對談話有高度的理解；因此將笑意的指令植入談話機器人的既有系統不是件容易的事。
以人類互動紀錄數據訓練AI系統
綜合《耶路撒冷郵報》報導，研究中使用的共同發笑模型（shared-laughter model）有三個要點：機器人需能辨認笑聲、能決定是否要笑或沉默、能選擇合適的笑法；如此一來，當人類發出笑聲的同時，人工智慧能給予適當且具同理心的回應。
為取得足夠數據以分析機器人與用戶共同發笑的時機點，研究團隊設計了數個快速約會（speed dating）的對話情境，用戶們會與機器人Erica分別進行約10至15分鐘的互動，而Erica的言行舉止則是被其他四名女性輪流遠端操控；最終總共收集了80組人機互動的對話紀錄。
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。