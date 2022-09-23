今日本土新增3萬9769例、死亡41例，王必勝：口罩政策與邊境解封沒有關聯，時序會稍微晚一點

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增4萬0025例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬9769例本土個案及256例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。

指揮中心表示，今日新增之3萬9769例本土病例，為1萬8246例男性、2萬1503例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8525例），台中市（5177例），台北市（4533例），桃園市（4153例），高雄市（3421例），台南市（2509例），彰化縣（2005例），新竹縣（1069例），屏東縣（1056例）。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月12日至9月19日，死亡日期介於7月27日至9月20日。

指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為134例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（18例），泰國（9例），美國（7例），菲律賓（4例），日本（3例），印尼、馬來西亞、英國、緬甸及法國（各2例），柬埔寨、土耳其、香港、韓國、阿拉伯聯合大公國及中國（各1例）。入境日期介於今年8月23日至9月22日。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增的本土個案較前一天的四萬多位有稍微降低，與上禮拜五的四萬一千多人，下降幅度達4%，目前看來疫情是持續往好的方向發展。新增死亡數則與前幾日大略持平，顯示目前疫情狀況穩定。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心提供

死亡與重症個案

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的41例死亡個案中，其中最年輕的是為20多歲的男性。本身有接種過3劑疫苗，也沒有慢性病史，他是於9/17由朋友發現於自家昏迷，隨即送醫急診，到院時沒有呼吸心跳，經過急救仍不幸離世，死亡原因仍待進一步相驗。

另有3例的兒童重症個案，羅一鈞表示，其中兩位屬於MIS-C，另外一位是肺炎個案。較為嚴重的是一位11歲的男童，有接種過兩劑疫苗且沒有慢性病史，9/15開始出現發燒、喉嚨痛的症狀，家用快篩確診後在家服藥。9/17出現呼吸困難、嘴唇發紫情形，送急診後發現有右側肺炎，也有缺氧與呼吸性酸中毒，因此收住加護病房治療。

羅一鈞也補充重症率與年齡層分布情形，本年度總病例數累計為608萬5012例，其中9889位死亡個案，全年齡層的染疫致死率為0.16%，較8月的統計數據0.17%有略為下降的趨勢。死亡個案集中在70、80歲的長者，不過致死率也同樣的在下降當中，特別是90多歲的年齡層，從上周的7.35%降為7.25%。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心提供

邊境放寬後的國內政策調整

隨著10/13第二階段邊境解封在即，民眾關心法定傳染病的分類是否也會隨之調整，比照流感改採重症監測。指揮官王必勝表示，法定傳染病分類如果比照流感重症監測的話，會在疫情的最後階段實施，目前還沒有到這一步，因此尚未往這方向進行討論。而指揮中心是否解編，也是相同的邏輯。

王必勝表示， 目前防疫走到這個階段也算是一個重要的里程碑，未來的防疫會與病毒共存，以民眾自主防疫為主，不再使用太多的強制手段去監控、限制。王必勝也認為，相信國人在這2年9個月以來，對指揮中心的規定有很好的遵從度；外國人的部分，團客會透過旅行團，散客也會進行規勸。

對於日本開放自由行旅客入境，高端疫苗卻不在認證範圍之內，因此需要另行準備PCR證明。王必勝說明，目前沒有聽到日本方面有對高端進行另外的討論，但會持續追蹤日本是否會取消疫苗施打的限制。

而針對口罩政策的部分，王必勝表示，口罩政策的調整與否，與邊境政策是沒有關聯的。同時，指揮中心有在蒐集與分析各國對口罩限制的政策調整，並持續在內部有進行討論，如同今日稍早衛福部薛瑞元部長所說，時序會稍微晚一點，如果要解封也不會一次性的完全開放，而是會逐步進行。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心提供

指揮中心統計，截至目前國內累計1745萬8358例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1127萬8230例排除），其中617萬2769例確診，分別為3萬3361例境外移入、613萬9354例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬0743例COVID-19死亡病例，其中1萬0727例本土，個案居住縣市分布為新北市2251例、台北市1203例、台中市1084例、高雄市1002例、桃園市821例、台南市815例、彰化縣628例、屏東縣428例、雲林縣340例、南投縣315例、苗栗縣277例、嘉義縣256例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市173例、新竹縣172例、台東縣153例、新竹市115例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航