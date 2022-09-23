今日本土新增3萬9769例、死亡41例，王必勝：口罩政策與邊境解封沒有關聯，時序會稍微晚一點
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隨著10月13日第二波邊境解封在即，民眾關心國境開放後，外國旅客來台的防疫限制會是什麼？國內又是否會配合這波開放，順勢將疫情降級，或進一步解除口罩以及隔離措施呢？
中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增4萬0025例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬9769例本土個案及256例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。
指揮中心表示，今日新增之3萬9769例本土病例，為1萬8246例男性、2萬1503例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8525例），台中市（5177例），台北市（4533例），桃園市（4153例），高雄市（3421例），台南市（2509例），彰化縣（2005例），新竹縣（1069例），屏東縣（1056例）。
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月12日至9月19日，死亡日期介於7月27日至9月20日。
指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為134例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（18例），泰國（9例），美國（7例），菲律賓（4例），日本（3例），印尼、馬來西亞、英國、緬甸及法國（各2例），柬埔寨、土耳其、香港、韓國、阿拉伯聯合大公國及中國（各1例）。入境日期介於今年8月23日至9月22日。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增的本土個案較前一天的四萬多位有稍微降低，與上禮拜五的四萬一千多人，下降幅度達4%，目前看來疫情是持續往好的方向發展。新增死亡數則與前幾日大略持平，顯示目前疫情狀況穩定。
死亡與重症個案
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的41例死亡個案中，其中最年輕的是為20多歲的男性。本身有接種過3劑疫苗，也沒有慢性病史，他是於9/17由朋友發現於自家昏迷，隨即送醫急診，到院時沒有呼吸心跳，經過急救仍不幸離世，死亡原因仍待進一步相驗。
另有3例的兒童重症個案，羅一鈞表示，其中兩位屬於MIS-C，另外一位是肺炎個案。較為嚴重的是一位11歲的男童，有接種過兩劑疫苗且沒有慢性病史，9/15開始出現發燒、喉嚨痛的症狀，家用快篩確診後在家服藥。9/17出現呼吸困難、嘴唇發紫情形，送急診後發現有右側肺炎，也有缺氧與呼吸性酸中毒，因此收住加護病房治療。
羅一鈞也補充重症率與年齡層分布情形，本年度總病例數累計為608萬5012例，其中9889位死亡個案，全年齡層的染疫致死率為0.16%，較8月的統計數據0.17%有略為下降的趨勢。死亡個案集中在70、80歲的長者，不過致死率也同樣的在下降當中，特別是90多歲的年齡層，從上周的7.35%降為7.25%。
邊境放寬後的國內政策調整
隨著10/13第二階段邊境解封在即，民眾關心法定傳染病的分類是否也會隨之調整，比照流感改採重症監測。指揮官王必勝表示，法定傳染病分類如果比照流感重症監測的話，會在疫情的最後階段實施，目前還沒有到這一步，因此尚未往這方向進行討論。而指揮中心是否解編，也是相同的邏輯。
王必勝表示， 目前防疫走到這個階段也算是一個重要的里程碑，未來的防疫會與病毒共存，以民眾自主防疫為主，不再使用太多的強制手段去監控、限制。王必勝也認為，相信國人在這2年9個月以來，對指揮中心的規定有很好的遵從度；外國人的部分，團客會透過旅行團，散客也會進行規勸。
對於日本開放自由行旅客入境，高端疫苗卻不在認證範圍之內，因此需要另行準備PCR證明。王必勝說明，目前沒有聽到日本方面有對高端進行另外的討論，但會持續追蹤日本是否會取消疫苗施打的限制。
而針對口罩政策的部分，王必勝表示，口罩政策的調整與否，與邊境政策是沒有關聯的。同時，指揮中心有在蒐集與分析各國對口罩限制的政策調整，並持續在內部有進行討論，如同今日稍早衛福部薛瑞元部長所說，時序會稍微晚一點，如果要解封也不會一次性的完全開放，而是會逐步進行。
指揮中心統計，截至目前國內累計1745萬8358例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1127萬8230例排除），其中617萬2769例確診，分別為3萬3361例境外移入、613萬9354例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬0743例COVID-19死亡病例，其中1萬0727例本土，個案居住縣市分布為新北市2251例、台北市1203例、台中市1084例、高雄市1002例、桃園市821例、台南市815例、彰化縣628例、屏東縣428例、雲林縣340例、南投縣315例、苗栗縣277例、嘉義縣256例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市173例、新竹縣172例、台東縣153例、新竹市115例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
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