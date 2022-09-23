【未來大人物】裂痕不會不見只是被漠視，「雞湯來了」用溫柔且有根據的知識修補心靈關係

文：陳淑玲

那年一群畢業自臺灣師範大學人類發展與家庭學系的同學們，在偶然機會裡被開朗端著溫暖雞湯、口中高喊著「雞湯來了」的上菜阿姨敲擊了心靈，以這鏗鏘有力的組織名稱展開了一段細火慢燉補心靈的創業之路。

Photo Credit - 雞湯來了 ＊雞湯來了共同創辦人們，蕭子喬、陳氏芃、張芸慈（前排左至右）；榮淑媚、蔡季葦、張芷晴（後排左至右）

沒關係就是有關係，裂痕不是不見只是被漠視

面對一段壞掉的關係，常常有人會說：「時間會沖淡一切」，隨著日子流逝撫平的是逐漸習慣或埋藏內心深處，但其實關係並不會自己變好，根據研究七成的親子關係在青少年與成年階段相差無幾，習慣和心理感受的累積，深深地扎根在眾多的家庭之中。

2020年成立的「雞湯來了」，全員畢業自「國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系」，並且都有有著「教育部認證家庭教育專業人員證照」，執行長陳世芃、營運長暨編輯總監蕭子喬分享著，根據中研院青少年成長歷程追蹤數據（TYP）統計，「約一半」青少年認為家長不了解自己的想法、不會傾聽自己的意見、甚至無法感受到家長的關心與欣賞，更無法及時獲得爸媽的陪伴，也無法對爸媽感到信任。有感於各段關係在成長歷程中的不被了解，他們更相信應該可以透過學校所學，更有系統、以引導式的方式來慢慢進行修補。

雞湯來了：⼈和人之間的關係就像雞湯，需要細火慢燉才能滋補暖⾝地恰到好處。

雞湯來了分享：「壞掉的關係不會自己變好，許多人以為的青少年階段過了，關係自然就好了。其實不然！根據研究，七成的親子關係在青少年與成年階段相差無幾，習慣和心理感受的累積，深深地扎根在眾多的家庭之中。」



Photo Credit - 雞湯來了 透過引導與有根據的知識傳遞，修復一段段關係。

心靈也能被量化也能被檢查

「雞湯來了」營運大致可區分為三大類型，一是以針對社區或機構、學校的課程活動；一部分為承接知識轉譯的企劃設計；另一部分則是可運用關係修補的產品銷售。

針對高中以下學校每年都需要的4小時家庭教育活動、各縣市家庭教育中心、社工單位、基金會等機構，針對情緒、關係修補，「雞湯來了」推出能夠真正碰觸到青少年、家長、伴侶或好朋友之間內心深處的活動體驗、工作坊等，直接面對需要被修補關係的每個家庭。

另外他們也從一次談論愛情關係的活動中，創造出如大富翁桌遊的愛情地圖，發展出的一套「問問秘境」桌遊，結合周哈里窗的概念：心靈空間裡的自己區分為「開放我」、「盲目我」、「隱藏我」、「未知我」做四格分析，並朝向可以讓「開放我」越來越大的方式來引導與設計，當透過如桌遊牌卡的問題自我或互相解析時，慢慢解開每個人心目中的那扇週哈里窗，窗的四格大小逐漸改變後，期盼能交織出現越快樂、越和諧的人際關係。

Photo Credit - 雞湯來了 周哈里窗將人的內心區分為四扇窗。



Photo Credit - 雞湯來了 你了解他嗎？透過一張張關係桌遊卡牌，更能讓彼此關係更靠近。

結合時事影劇更能投射內心的結

除了以理論對應教育現場的各式各樣家庭問題外，「雞湯來了」也很擅長將時下流行的戲劇、音樂歌詞加以分析，例如Netflex台劇《華燈初上》熱播時，針對閨蜜決裂相處的友情議題、談承諾就傷感情的戀愛關係議題加以解析；熱烈受到討論的韓劇《我的出走日記》，也利用測驗的方式來解析每個人的厭世手足程度，並非只是描述劇情中的走向與關係模式，而更多的是以社會學、心理學的理論來一步步引導每個人投射出自己內心中已知或未知的那塊內心中的柔軟。

曾在活動現場看見30年從未開口說情感的父子擁抱說出「我愛你」，也遇過終於能改變說話方式讓小孩聽進自己話語的媽媽，許許多多內心糾結的心靈能在「雞湯來了」引導之下逐漸修復與敞開心房，家庭的修復力比你想像得還要強大。雖然眼淚從沒減少過，但他們希望每個人的內心那扇「開放我」的快樂之窗，能緩緩地、暖暖地被有溫度的湯逐漸打開與滋養，藉著這碗雞湯、解心靈的傷。



Photo Credit - 雞湯來了 雞湯來了家庭關係工作坊現場，學員透過畫出家庭圖像，連結家庭與社群。

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責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳