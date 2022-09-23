【未來大人物】裂痕不會不見只是被漠視，「雞湯來了」用溫柔且有根據的知識修補心靈關係
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一段關係的破裂若沒經過努力是不可能主動修復的，「雞湯來了」以溫柔卻又帶根據的知識分析，透過教育、桌遊等方式，將溫度修補，期盼拉近每段關係的距離，解開心靈上的結。
文：陳淑玲
那年一群畢業自臺灣師範大學人類發展與家庭學系的同學們，在偶然機會裡被開朗端著溫暖雞湯、口中高喊著「雞湯來了」的上菜阿姨敲擊了心靈，以這鏗鏘有力的組織名稱展開了一段細火慢燉補心靈的創業之路。
沒關係就是有關係，裂痕不是不見只是被漠視
面對一段壞掉的關係，常常有人會說：「時間會沖淡一切」，隨著日子流逝撫平的是逐漸習慣或埋藏內心深處，但其實關係並不會自己變好，根據研究七成的親子關係在青少年與成年階段相差無幾，習慣和心理感受的累積，深深地扎根在眾多的家庭之中。
2020年成立的「雞湯來了」，全員畢業自「國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系」，並且都有有著「教育部認證家庭教育專業人員證照」，執行長陳世芃、營運長暨編輯總監蕭子喬分享著，根據中研院青少年成長歷程追蹤數據（TYP）統計，「約一半」青少年認為家長不了解自己的想法、不會傾聽自己的意見、甚至無法感受到家長的關心與欣賞，更無法及時獲得爸媽的陪伴，也無法對爸媽感到信任。有感於各段關係在成長歷程中的不被了解，他們更相信應該可以透過學校所學，更有系統、以引導式的方式來慢慢進行修補。
雞湯來了：⼈和人之間的關係就像雞湯，需要細火慢燉才能滋補暖⾝地恰到好處。
雞湯來了分享：「壞掉的關係不會自己變好，許多人以為的青少年階段過了，關係自然就好了。其實不然！根據研究，七成的親子關係在青少年與成年階段相差無幾，習慣和心理感受的累積，深深地扎根在眾多的家庭之中。」
心靈也能被量化也能被檢查
「雞湯來了」營運大致可區分為三大類型，一是以針對社區或機構、學校的課程活動；一部分為承接知識轉譯的企劃設計；另一部分則是可運用關係修補的產品銷售。
針對高中以下學校每年都需要的4小時家庭教育活動、各縣市家庭教育中心、社工單位、基金會等機構，針對情緒、關係修補，「雞湯來了」推出能夠真正碰觸到青少年、家長、伴侶或好朋友之間內心深處的活動體驗、工作坊等，直接面對需要被修補關係的每個家庭。
另外他們也從一次談論愛情關係的活動中，創造出如大富翁桌遊的愛情地圖，發展出的一套「問問秘境」桌遊，結合周哈里窗的概念：心靈空間裡的自己區分為「開放我」、「盲目我」、「隱藏我」、「未知我」做四格分析，並朝向可以讓「開放我」越來越大的方式來引導與設計，當透過如桌遊牌卡的問題自我或互相解析時，慢慢解開每個人心目中的那扇週哈里窗，窗的四格大小逐漸改變後，期盼能交織出現越快樂、越和諧的人際關係。
結合時事影劇更能投射內心的結
除了以理論對應教育現場的各式各樣家庭問題外，「雞湯來了」也很擅長將時下流行的戲劇、音樂歌詞加以分析，例如Netflex台劇《華燈初上》熱播時，針對閨蜜決裂相處的友情議題、談承諾就傷感情的戀愛關係議題加以解析；熱烈受到討論的韓劇《我的出走日記》，也利用測驗的方式來解析每個人的厭世手足程度，並非只是描述劇情中的走向與關係模式，而更多的是以社會學、心理學的理論來一步步引導每個人投射出自己內心中已知或未知的那塊內心中的柔軟。
曾在活動現場看見30年從未開口說情感的父子擁抱說出「我愛你」，也遇過終於能改變說話方式讓小孩聽進自己話語的媽媽，許許多多內心糾結的心靈能在「雞湯來了」引導之下逐漸修復與敞開心房，家庭的修復力比你想像得還要強大。雖然眼淚從沒減少過，但他們希望每個人的內心那扇「開放我」的快樂之窗，能緩緩地、暖暖地被有溫度的湯逐漸打開與滋養，藉著這碗雞湯、解心靈的傷。
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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辦公室突擊！交出你的Photoshop祕技吧！麻瓜也會上手的設計指南
我們想讓你知道的是
Photoshop 是設計師必備的工具，我們來到關鍵評論網媒體集團辦公室突擊四位設計師，看看他們平時都是怎麼應用 PS 製作出精彩的時事插畫、社群宣傳與節目吧！
不論是畫面生動又讓人秒懂的圖解插畫，還是清晰俐落的報導配圖，關鍵評論網的讀者們想必於這些視覺素材不陌生，你是否好奇它們是怎麼做出來的呢？這次我們請到關鍵評論網媒體集團的編輯與設計師們，來跟大家分享他們各自拿手的 PS 技巧！讓設計麻瓜也能上手！
Cool3C 編輯討喜小姐：身為插畫家，我推薦 Photoshop！
第一位登場的是 Cool3C 內容部編輯討喜小姐！她平時畫插畫也負責影像合成的工作，從漫長的新聞事件到艱深的新科技產品，全都透過討喜小姐的畫筆「一圖看懂」。Photoshop 是愛畫畫的討喜從小就開始使用的繪圖軟體，因為爸爸工作的緣故，討喜小姐五年級就開始使用Photoshop，這也是她最早接觸的 Adobe 軟體，使用PS的時間甚至比Word更早！
PS 筆刷討喜最常用的功能，要創造出風格插畫，筆觸與材質是不可忽略的重要細節。在工具列裡面有非常多預設的筆刷樣式，「可以選擇你看得最順眼的，再進行筆刷設計的調整，調整過後插畫線條就會變得非常不一樣！」討喜邊說邊向我們示範了幾個他愛用的筆刷。
想要讓插畫更有風格的話，討喜小姐建議可以為你的畫作套用一些 PS 濾鏡效果，或者將照片調整成黑白之後，作為質感的肌理，直接在 Photoshop 裡與你的插畫疊圖，透過更改圖層的混合模式，就可讓插畫更有層次。
接下來討喜也教大家用 Photoshop 做出機器感十足的「像素字」。首先在 Photoshop 用文字工具輸入你要的文字內容，字體選用新細明體之後，將字體的「平滑度」改成無，再調整字的大小就可以輕鬆做出像素字，不論在海報設計或 banner 設計的時候都超實用！
視覺設計部設計師 San：Photoshop 幫你把腦中的靈感具現化
表情總是酷酷的 San 是關鍵評論網的視覺設計師，負責網頁設計與許多報導配圖的製作。在 PM 提供專案需求後，San 會先蒐集一些與主題相關的視覺素材，像是情境照片加上牛皮紙張等來做質感搭配。
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社群行銷 Stellina：打開 Photoshop 是一件很自然的事
在關鍵評論網擔任社群行銷的 Stellina，另一個身份是一位插畫家，他常根據時事的來畫幽默的漫畫，發佈在 Instagram 和 Twitter 等社群平台，也經常跟編輯合作繪製資訊圖表。「我大概是 2016 年開始接觸 Photoshop，」Stellina 習慣用 Photoshop iPad 版為插畫上色，「它有一個像是電腦 option 鍵的功能，壓著就會變成橡皮擦，兩指手點一下就會還原。」他分享了幾個在平板上操作 PS 超好用的手勢。在不同載體之間，都能輕鬆使用Photoshop。
內容部節目組 Sid：想把討厭的人變不見？推薦你使用 Photoshop！
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擷取好手部的素材之後，Sid 將素材與既有的底圖結合，「利用遮色片搭配筆刷工具，既不會破壞原本影像，還可以做更多變化。」除此之外，Sid 還介紹了 Adobe 近期應用機器學習開發的功能 Nerual Filters，在濾鏡欄點擊 Nerual Filters 後開啟「彩色化」的選項，既可以在幾秒鐘內將黑白照片變成彩色照片囉。
看完設計師們的分享，是不是也想自己動手試試看呢？不管你是資深使用者，還是從未接觸過修圖軟體的設計麻瓜，習慣用電腦合成或用平板繪圖，Photoshop 都能滿足你所有的需求，現在就下載 Photoshop 感受魔法般的功能吧！