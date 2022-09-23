【關鍵眼中盯】周玉蔻近期的「失心瘋」打法，是在幫蔣萬安，也是在幫民進黨

理論上，選戰應該是政策的討論和比較，但今年九合一選舉至今，除了少數候選人提了些發酵不了幾天的政見，大部分時候媒體和輿論還是在關注花邊新聞——論文、學歷、吃相、小編是誰、曾祖父是誰。

原以為時間越接近1126選舉日，大家會突然想起選舉公報，但實際情況好像仍在變本加厲，例如資深名嘴周玉蔻就在幾天內先批評高虹安「補過習」，又大張旗鼓在節目上公布蔣萬安父親蔣孝嚴1999年緋聞（許多人本來就知道）的女主角。

此番打法讓許多非綠人士出乎意料，就連台北市議員徐巧芯也稱「綠營和側翼攻擊已經打到失心瘋」。然而——普通側翼我不敢說——如此老謀深算的蔻蔻姊實在難以想像會無的放矢，在此我嘗試用一個近乎陰謀論的不同角度，來分析這些發言背後的戰法。

周玉蔻爆蔣孝嚴的料，是在幫誰拉票？

首先，讓我們先有一個共識：周玉蔻針對蔣孝嚴的這番發言，其實是在幫蔣萬安拉票。

你必須承認，那些會在乎周玉蔻說法的人，一輩子都不可能投國民黨或蔣萬安。此番激烈批評，只會讓那些奉守「溫良恭儉讓」的傳統台北市民，同情起「無辜」的蔣萬安。

為什麼這很重要？那就要看這次台北市幾乎前無古人的獨特棄保狀況。

在過去，台北市長選舉棄保多是單向的：民進黨與民眾黨分票、國民黨與新黨分票。然而這次選舉，有部分藍營選票從蔣萬安流向黃珊珊，有部分原本支持柯文哲的選票流向陳時中（變得討厭柯）或蔣萬安（當時投不下去連勝文或丁守中），也有對近期民進黨種種不滿的台北人，把選票轉移到黃珊珊身上。

這些選票流之中，目前看來最大的受害者應該是蔣萬安。從最開始坐著就能上的自信，變得幾乎要被黃珊珊超車，甚至前幾天老市長黃大洲還「路過」了黃珊珊的競選總部，蔣黃差距也越來越近，甚至黃珊珊看起來還更有勢在必得的架式。

相比蔣萬安，民進黨最怕的是黃珊珊當選

不要忘記，今天的民進黨一點都不害怕國民黨，他們真正怕的是一個能讓大家覺得「藍綠之外，好像也可以投」的選項。因此和蔣萬安相比，他們更擔心台北市讓黃珊珊拿下，柯文哲和民眾黨得以延續實力，為原本幾乎是民進黨囊中物的2024添變數。

Photo Credit: 中央社

周玉蔻不會不知道自己講的那些話，只會為原本想投黃珊珊的藍營選民，增添回頭幫蔣萬安「平反」的動力，她仍這麼做的原因，是由於言論發酵後的選票的流動，會讓蔣萬安與黃珊珊的支持度更接近，兩方都更難棄誰保誰。

只要不是黃珊珊的人當選，民進黨基本上就沒有輸，如果黃珊珊和蔣萬安的票源被完美分配，民進黨甚至有機會選贏。

從這個角度來看綠營在台北市的大戰略，大概就能了解為何周玉蔻等人，近期會做出那麼多有如在幫對手陣營補血的荒誕發言。所以藍營支持者氣歸氣，也別對其過度怨懟——畢竟人家是擔心國民黨輸，是在幫蔣萬安。

我堅信這些發言必有此般宏大的算計，至少我希望是這樣子。否則，我真的會對這些人蠻失望的。

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核稿編輯：翁世航